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गहलोत बोले- धर्म की राजनीति करती है भाजपा...इंदिरा पीएम होती तो कर देती बैन

जयपुर: पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आरोप लगाया कि भाजपा देश में तानाशाही और धर्म की राजनीति कर रही है. यदि आज इंदिरा गांधी जैसी प्रधानमंत्री होती तो भाजपा को बैन कर देती. गहलोत ने कहा कि संविधान में कहीं भी नहीं लिखा कि धर्म के नाम पर राजनीति करो, लेकिन भाजपा आज धर्म के नाम पर राजनीतिक कर रही है. हिंदुत्व के नाम पर लोगों को भड़काया जा रहा है. संविधान सभी धर्म को समान अधिकार देता है. धर्म के नाम पर राजनीति नहीं कर सकते हैं. पूर्व सीएम रविवार को कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में कायम रत्न अवार्ड 2026 समारोह को संबोधित कर रहे थे.

भैरोंसिंह शेखावत पर दर्ज हुआ था मामला: पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पूर्व मुख्यमंत्री भैरोंसिंह शेखावत ने एक बार बाली से विधानसभा चुनाव लड़ा था. तब उन्होंने राम मंदिर का नाम लिया था, वो चुनाव जीत गए, लेकिन उनके खिलाफ संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज हो गया था. भैरोंसिंह शेखावत मुख्यमंत्री बन गए थे, लेकिन तब उन्होंने जैसे तैसे कर गवाह को मैनेज किया और केस वापस लिया. उसी से समझ सकते हैं कि राजनीति में धर्म का नाम भी नहीं ले सकते थे.

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बंगाल चुनाव काला अध्याय: गहलोत ने कहा कि चुनाव आयोग आज भाजपा का एजेंट बनकर काम कर रहा है. बंगाल में SIR के नाम पर क्या-क्या हुआ है, यह सबके सामने है. आज देश में न्यायपालिका दबाव में है. ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स हथियार के तौर पर काम आ रहे हैं. बंगाल में 27 लाख लोगों के वोट काट दिए गए. इतिहास में पहली बार हुआ है. बंगाल चुनाव काला अध्याय के तौर पर लिखा जाएगा. सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि कोई बात नहीं वोट अगली बार डाल देना. वोट देना संविधान का मूलभूत अधिकार है, उसकी धज्जियां उड़ाई जा रही है. आप कैसे कह सकते हो कि अगली बार वोट दे देना. मीनाक्षी नटराजन का राज्यसभा उम्मीदवार का नामांकन रद्द कर दिया. भाजपा के लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं.

पहली बार मोदी को 31% वोट मिले: पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि नरेंद्र मोदी जब पहली बार प्राइम मिनिस्टर बने, तब उनको 31% वोट मिले थे. 70% वोट उनके खिलाफ पड़ा था तो क्या वे लोग हिंदू नहीं थे, जिन्होंने मोदी के खिलाफ वोट किया. देश में अराजकता का माहौल बनाया जा रहा है. देश में कुछ भी हो जाए, किसी का इस्तीफा नहीं होता है.

भाजपा के लोग कहते हैं कि हमारे यहां इस्तीफा देने की परंपरा नहीं है. मनमोहन सिंह सरकार के समय मुख्यमंत्री के इस्तीफे होते थे. मंत्रियों के इस्तीफा होते थे और होम मिनिस्टर तक का इस्तीफा हो गया था. गहलोत ने कहा कि भाजपा के नेता कांग्रेस मुक्त भारत की बात करते हैं, जबकि लोकतंत्र में बिना विपक्ष के कुछ नहीं हो सकता है.

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चीन की तरह राज चाहते हैं भाजपा नेता: गहलोत से आरोप लगाया, भाजपा का लोकतंत्र और संविधान में कोई विश्वास नहीं है. यह चीन की तरह एक पार्टी का राज चाहते हैं, जहां चुनाव आयोग नाममात्र का हो और एक ही पार्टी चुनाव जीतती रहे. ऐसे संकेत पूरे देशवासियों को दिए जा रहे हैं. इसलिए हमें समझना पड़ेगा कि देश किस दिशा में जा रहा है. किस दिशा में जाएगा किसी को नहीं पता.