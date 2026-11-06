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सरायकेला के चौका में अर्जुन मुंडा का काफिला दुर्घटनाग्रस्त, पूर्व सीएम सुरक्षित

सड़क हादसे में क्षतिग्रस्त कारकेड वाहन (सरायकेला) ( ETV Bharat )

सरायकेला: रांची-टाटा मुख्य मार्ग पर शुक्रवार शाम पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा का कारकेड सड़क दुर्घटना का शिकार हो गया. यह हादसा सरायकेला जिला के चौका थाना क्षेत्र अंतर्गत चावली बासा के पास शाम करीब 7:00 बजे हुआ.

गनीमत रही कि इस दुर्घटना में पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा और उनके सुरक्षा दस्ते के सभी सदस्य पूरी तरह सुरक्षित हैं. हालांकि, अचानक हुए इस हादसे में कारकेड में शामिल जैमर वाहन सर्वाधिक चोटग्रस्त और क्षतिग्रस्त हो गया. ​प्राप्त जानकारी के अनुसार, पूर्व मुख्यमंत्री रांची से जमशेदपुर लौट रहे थे. उसी दौरान काफिले के बीच एक कार के अचानक आ जाने से यह स्थिति बनी और ये हादसा हुआ.