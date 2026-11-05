पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के बड़े भाई का निधन, सीएम धामी और अन्य नेताओं ने दी श्रद्धांजलि
पूर्व मुख्यमंत्री और सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत के बड़े भाई बृज मोहन सिंह रावत का 72 साल की उम्र में निधन हो गया.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : November 5, 2026 at 12:17 PM IST|
Updated : November 5, 2026 at 12:53 PM IST
देहरादून: उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत के बड़े भाई बृज मोहन सिंह रावत का गुरुवार सुबह निधन हो गया. वह लंबे समय से लिवर संबंधी बीमारी से पीड़ित थे और देहरादून के सीएमआई अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था. उन्होंने 72 साल की उम्र में अंतिम सांस ली. उनके निधन की खबर से परिवार और परिचितों में शोक का माहौल है. वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी ने त्रिवेंद्र सिंह रावत के आवास पहुंचकर शोक व्यक्त किया.
लंबे समय से चल रहे थे बीमार: बृज मोहन सिंह रावत की तबीयत पिछले कुछ समय से ठीक नहीं चल रही थी. वह लंबे समय से लिवर संबंधी बीमारी से जूझ रहे थे. स्वास्थ्य खराब होने पर परिजनों ने उन्हें दो दिन पहले देहरादून के सीएमआई अस्पताल में भर्ती कराया था. यहां चिकित्सकों की निगरानी में उनका उपचार चल रहा था. लेकिन गुरुवार सुबह उनकी तबीयत में सुधार नहीं हो सका और उन्होंने अंतिम सांस ली. उनके निधन की सूचना मिलते ही परिवार और करीबियों में शोक की लहर दौड़ गई.
मूलरूप से सतपुली के पास के रहने वाले थे बृज मोहन: बृज मोहन सिंह रावत मूल रूप से पौड़ी गढ़वाल जिले में सतपुली के पास के रहने वाले थे. उनका परिवार लंबे समय से इस क्षेत्र से जुड़ा रहा है. परिवार और परिचितों के बीच उनके निधन की खबर के बाद शोक संवेदनाएं व्यक्त की जा रही हैं. उनके निधन से पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और उनके परिवार को गहरा दुख पहुंचा है. इस दुख की घड़ी में परिवार के सदस्य और करीबी उनके साथ मौजूद हैं.
प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं माननीय लोकसभा सांसद श्री @tsrawatbjp जी के बड़े भाई श्री बृजमोहन सिंह रावत जी के निधन का अत्यंत दुःखद समाचार प्राप्त हुआ। ईश्वर से प्रार्थना है कि पुण्यात्मा को श्रीचरणों में स्थान एवं शोकाकुल परिजनों को इस असीम दुःख को सहन करने की शक्ति प्रदान करें। ॐ शांति!— Pushkar Singh Dhami (@pushkardhami) November 5, 2026
मुख्यमंत्री धामी ने आवास पहुंचकर दी श्रद्धांजलि: बृज मोहन सिंह रावत के निधन की सूचना मिलने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के आवास पहुंचे. यहां मुख्यमंत्री ने दिवंगत बृज मोहन सिंह रावत के चित्र पर श्रद्धांजलि अर्पित की और शोक व्यक्त किया. उन्होंने त्रिवेंद्र सिंह रावत और उनके परिजनों से मुलाकात कर इस कठिन समय में उन्हें सांत्वना दी.
श्रद्धांजलि देने पहुंचे कई नेता: मुख्यमंत्री ने परिवार के सदस्यों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शोक संतप्त परिवार को ढांढस बंधाया और इस दुख की घड़ी में उनके साथ खड़े रहने का भरोसा दिया. पूर्व मुख्यमंत्री के आवास पर मुख्यमंत्री की मौजूदगी के दौरान परिवार के सदस्यों और अन्य करीबियों ने भी दिवंगत को श्रद्धांजलि दी.
राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र से जुड़े लोगों में शोक: त्रिवेंद्र सिंह रावत उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री होने के साथ ही वर्तमान में हरिद्वार से सांसद हैं. उनके बड़े भाई के निधन की खबर सामने आने के बाद राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र से जुड़े लोगों में भी शोक की लहर है.
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