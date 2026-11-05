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पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के बड़े भाई का निधन, सीएम धामी और अन्य नेताओं ने दी श्रद्धांजलि

सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दी श्रद्धांजलि ( Photo-ETV Bharat )

देहरादून: उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत के बड़े भाई बृज मोहन सिंह रावत का गुरुवार सुबह निधन हो गया. वह लंबे समय से लिवर संबंधी बीमारी से पीड़ित थे और देहरादून के सीएमआई अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था. उन्होंने 72 साल की उम्र में अंतिम सांस ली. उनके निधन की खबर से परिवार और परिचितों में शोक का माहौल है. वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी ने त्रिवेंद्र सिंह रावत के आवास पहुंचकर शोक व्यक्त किया.

लंबे समय से चल रहे थे बीमार: बृज मोहन सिंह रावत की तबीयत पिछले कुछ समय से ठीक नहीं चल रही थी. वह लंबे समय से लिवर संबंधी बीमारी से जूझ रहे थे. स्वास्थ्य खराब होने पर परिजनों ने उन्हें दो दिन पहले देहरादून के सीएमआई अस्पताल में भर्ती कराया था. यहां चिकित्सकों की निगरानी में उनका उपचार चल रहा था. लेकिन गुरुवार सुबह उनकी तबीयत में सुधार नहीं हो सका और उन्होंने अंतिम सांस ली. उनके निधन की सूचना मिलते ही परिवार और करीबियों में शोक की लहर दौड़ गई.