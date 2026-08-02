लखनऊ में अखिलेश यादव का आरोप; बोले- "भाजपा सरकार के 10 साल में 26 हजार स्कूल बंद हुए ..."
सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने रविवार को पार्टी मुख्यालय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : August 2, 2026 at 4:22 PM IST
लखनऊ : समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने रविवार को पार्टी मुख्यालय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की. इस दौरान अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि NEET परीक्षा के साथ-साथ कई परीक्षाओं के पेपर लीक हुए और उत्तर प्रदेश वो प्रदेश है जहां सबसे ज्यादा पेपर लीक हुए हैं.
"NEET परीक्षा के साथ साथ कई परीक्षाओं के पेपर लीक हुए और उत्तर प्रदेश वो प्रदेश है जहाँ सबसे ज्यादा पेपर लीक हुए हैं।"— Samajwadi Party (@samajwadiparty) August 2, 2026
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प्रेस कांफ्रेंस के दौरान अखिलेश यादव ने कहा कि अगर एथेनॉल मिलाना इतना लाभदायक है तो कम से कम ऑटोमोबाइल कंपनियों को ये कहना चाहिए, एड देने चाहिए. यह तो कुछ नहीं हो रहा है. इसका सीधा सा मतलब है कि एथेनॉल हमारे वाहनों को नुकसान पहुंचा रहा है.
" अगर एथेनॉल मिलाना इतना लाभदायक है तो कम से कम ऑटोमोबाइल कंपनियों को ये कहना चाहिए , एड देने चाहिए।"— Samajwadi Party (@samajwadiparty) August 2, 2026
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इस दौरान अखिलेश यादव ने कहा कि जौहर विश्वविद्यालय को लेकर पहले दिन से उनकी नीयत और मंशा ठीक नहीं रही. वह यूनिवर्सिटी पर हथौड़ा चलाना चाहते हैं. हालांकि भारी विरोध के बाद अब सरकार को बैक फुट पर आना पड़ा है.
" जौहर विश्वविद्यालय को लेकर पहले दिन से इनकी नियत और मंशा ठीक नहीं रही। वो यूनिवर्सिट पर हथौड़ा चलाना चाहते हैं।"— Samajwadi Party (@samajwadiparty) August 2, 2026
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प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा सरकार के 10 साल में 26 हजार स्कूल बंद हुए हैं और यह सरकार शिक्षा पर बात ऐसे करती है जैसे सब कुछ अच्छा ही अच्छा हो रहा है. सरकारी स्कूलों में बिजली और पानी तक की व्यवस्था नहीं है और यह लोग दावा करते हैं कि विश्व गुरु और वन ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बना देंगे.
" भाजपा सरकार के 10 साल में 26 हजार स्कूल बंद हुए हैं।"— Samajwadi Party (@samajwadiparty) August 2, 2026
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अखिलेश ने तंज कसते हुए कहा कि एक ही संकट है उत्तर प्रदेश में, वह है भारतीय जनता पार्टी. उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी हटेगी तो सब संकट दूर होंगे. उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी में जेन जी भी बड़ी संख्या में थे और जेन अल्फा भी बड़ी संख्या में थे. वह अपनी बात को कहना चाहते हैं बिना संकोच के.
" जो लोग दावा करते हैं कि विश्व गुरु और वन ट्रिलियन डॉलर की इकॉनमी बना देंगे, तो सरकारी स्कूलों में बिजली पानी तक नहीं हैं।"— Samajwadi Party (@samajwadiparty) August 2, 2026
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उन्होंने कहा कि हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उनकी बात सुनें जो लोग कहते थे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ उन्होंने सोचो बेटियों के साथ क्या व्यवहार किया. आज भी अन्याय करने के लिए उनकी फौज तैयार है. अखिलेश ने कहा कि समाजवादी सरकार बनने पर कलाकारों को सम्मान दिया जाएगा. जो हमारी हिंदुस्तानियत की परंपराओं को बढ़ावा देते हैं ऐसे लोगों का हम लोग सम्मान करने का काम करेंगे.
सपा मुखिया अखिलेश यादव ने कहा कि प्रभु हनुमान जी से हमने आशीर्वाद ले लिया है, ये वही हैं जिनके साथ क्या व्यवहार किया था याद है? FIR उनपर क्यों नहीं हुई जिन्होंने हनुमान जी को इस तरीके से पेश किया था.
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