रायपुर में तात्कालीन मुख्य अभियंता भागीरथ वर्मा गिरफ्तार, 8 जगहों पर रेड, 27 जून तक मिली पुलिस रिमांड, EOW और ACB का एक्शन
रायपुर में तात्कालीन मुख्य अभियंता भागीरथ वर्मा गिरफ्तार, 8 जगहों पर रेड, 27 जून तक मिली पुलिस रिमांड, EOW और ACB का एक्शन
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : June 18, 2026 at 10:52 PM IST
रायपुर: EOW और ACB टीम ने गुरुवार को भागीरथ वर्मा को गिरफ्तार किया. आरोप है कि तात्कालीन मुख्य अभियंता भागीरथ वर्मा ने अपने पद का गलत इस्तेमाल लाभ के लिए किया. आरोप है कि नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग में साल 2019 से 2023 में अपने पद का दुरूपयोग किया था. इस दौरान भागीरथ वर्मा ने निविदा कार्य आवंटित किए जाने के एवज में अवैध रिश्वत की मांग कर अवैध सम्पत्ति अर्जित की थी.
8 जगहों पर रेड की कार्रवाई
EOW और ACB ने छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में 8 जगहों पर रेड की कार्रवाई की है. आरोपी भागीरथ वर्मा 27 जून तक पुलिस रिमांड में रहेंगे. EOW और ACB ने धारा 7 एवं 11 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के अंतर्गत कार्रवाई की है.
तात्कालीन मुख्य अभियंता भागीरथ वर्मा गिरफ्तार
आरोपी भागीरथ वर्मा के छत्तीसगढ़ में रायपुर और बिलासपुर के 6 स्थानों पर रेड कि कार्रवाई करने के साथ ही मध्य प्रदेश के उज्जैन में 2 स्थानों पर रेड की गई. जिसमें कई महत्वपूर्ण दस्तावेज, अवैध रकम से अर्जित की गई करोड़ो की सम्पत्ति संबंधी दस्तावेज, डिजिटल साक्ष्य एवं अन्य महत्तवपूर्ण साक्ष्य मिले हैं.
27 जून तक भागीरथी वर्मा की रिमांड मिली
आरोपी सेवानिवृत्त लोकसेवक के आय से सम्पत्ति होने के संबंध में जांच की जा रही है. मामले में आरोपी भागीरथी वर्मा लिप्त पाये पर उसे गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया. जिसके बाद कोर्ट ने EOW और ACB को 27 जून तक रिमांड दी है. आरोपी से पूछताछ में और भी महत्वपूर्ण खुलासे होने की संभावना है.