ETV Bharat / state

सोनीपत में पूर्व चेयरमैन की गोली मारकर हत्या, चुनावी रंजिश में वारदात, शादी समारोह में जा रहा था परिवार

सोनीपत में पूर्व चेयरमैन रहे रामकरण की गोली मारकर हत्या की खबर से इलाके में दशहत का माहौल है. पुलिस गहनता से जांच में जुटी.

सोनीपत में पूर्व चेयरमैन की गोली मारकर हत्या
सोनीपत में पूर्व चेयरमैन की गोली मारकर हत्या (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : November 4, 2025 at 7:17 AM IST

|

Updated : November 4, 2025 at 9:21 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

सोनीपत: हरियाणा के सोनीपत में गन्नौर स्थित शास्त्री नगर देर रात गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा. यहां वार्ड 12 पार्षद सोनिया के ससुर व पूर्व कोच रामकरण शर्मा को चुनावी रंजिश के चलते नगरपालिका के पूर्व उपाध्यक्ष सुनील लंबू ने गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया. आरोपी ने ताबड़तोड़ कई गोलियां चलाई. जिसमें रामकरण की मौत हो गई. सूचना पर पुलिस व क्राइम ब्रांच की टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी.

गोली मारकर हत्या: मिली जानकारी के मुताबिक, पार्षद सोनिया के ससुर रामकरण अपनी गाड़ी में सवार होकर शादी समारोह में जा रहे थे. जब वह सिविल अस्पताल के बाहर पहुंचे, तो आरोपी ने गोलियों की बौछार कर दी. वारदात के दौरान रामकरण को तीन गोलियां लगी. वे गंभीर रूप से घायल हो गए. वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया. घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया. लेकिन नाजुक हालत के चलते उन्हें सोनीपत के निजी अस्पताल में दाखिल कराया. जहां रामकरण की मौत हो गई. सूचना पर डीसीपी प्रबीना, क्राइम यूनिट की टीम मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई.

सोनीपत में पूर्व चेयरमैन की गोली मारकर हत्या (Etv Bharat)

चुनावी रंजिश में वारदात: बताया जा रहा है कि आरोपी सुनील लंबू पूर्व में वार्ड नंबर 12 से पार्षद रहा है. नगर पालिका के उपाध्यक्ष के पद पर भी कार्यरत रहा. हालिया चुनाव में उसकी पत्नी को इसी वार्ड से पार्षद सोनिया शर्मा ने हराया था. जिसकी रंजिश में खूनी वारदात को अंजाम दिया गया. वहीं, गन्नौर एसीपी ऋषिकांत ने बताया कि "चुनावी रंजिश के चलते सुनील लंबू ने रामकरण की गोली मारकर हत्या कर दी. फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है. जल्दी आरोपी को गिरफ्तार किया जाएगा".

ये भी पढ़ें: जींद में कांग्रेस नेता से मांगी 5 करोड़ की रंगदारी, विदेशी नंबर से आई वॉयस कॉल, जान से मारने की धमकी

ये भी पढ़ें: फरीदाबाद में बीच सड़क युवती को मारी गोली, लाइब्रेरी से पीछा कर रहा था युवक, बात ना मानने पर कर दी फायरिंग

Last Updated : November 4, 2025 at 9:21 AM IST

TAGGED:

EX VICE CHAIRMAN SUNIL LAMBOO
RAMKARAN SHARMA SHOT DEAD
सोनीपत में फायरिंग
पूर्व चेयरमैन की गोली मारकर हत्या
RAMKARAN SHARMA SHOT DEAD

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

इंजीनियरिंग से "फिश किंग", मछली के कारोबार से कमा रहे करोड़ों रुपए, 300 से ज्यादा आउटलेट्स पर बेच रहे प्रोडक्ट्स

हरियाणा में बिलकुल फ्री में सीखिए बॉक्सिंग, 11 सालों से बच्चों को ट्रेनिंग दे रहा कैथल का बॉक्सिंग कोच, 100 से ज्यादा खिलाड़ियों को मिली सरकारी नौकरी

अमेरिका से डिपोर्ट हुए करनाल के रजत की कहानी, 60 लाख रुपए खर्च किए, पनामा का जंगल क्रॉस कर पहुंचे थे USA

Explainer : हरियाणा का "जामताड़ा" बना नूंह, साइबर ठगों की "जन्नत", पुलिस के लिए सिरदर्द

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.