सोनीपत में पूर्व चेयरमैन की गोली मारकर हत्या, चुनावी रंजिश में वारदात, शादी समारोह में जा रहा था परिवार

सोनीपत: हरियाणा के सोनीपत में गन्नौर स्थित शास्त्री नगर देर रात गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा. यहां वार्ड 12 पार्षद सोनिया के ससुर व पूर्व कोच रामकरण शर्मा को चुनावी रंजिश के चलते नगरपालिका के पूर्व उपाध्यक्ष सुनील लंबू ने गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया. आरोपी ने ताबड़तोड़ कई गोलियां चलाई. जिसमें रामकरण की मौत हो गई. सूचना पर पुलिस व क्राइम ब्रांच की टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी.

गोली मारकर हत्या: मिली जानकारी के मुताबिक, पार्षद सोनिया के ससुर रामकरण अपनी गाड़ी में सवार होकर शादी समारोह में जा रहे थे. जब वह सिविल अस्पताल के बाहर पहुंचे, तो आरोपी ने गोलियों की बौछार कर दी. वारदात के दौरान रामकरण को तीन गोलियां लगी. वे गंभीर रूप से घायल हो गए. वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया. घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया. लेकिन नाजुक हालत के चलते उन्हें सोनीपत के निजी अस्पताल में दाखिल कराया. जहां रामकरण की मौत हो गई. सूचना पर डीसीपी प्रबीना, क्राइम यूनिट की टीम मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई.