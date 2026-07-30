JPSC भर्ती घोटाला: पूर्व चेयरमैन एल ख्यांग्ते से आठ घंटे पूछताछ, 31 जुलाई को फिर होंगे तलब
JPSC भर्ती घोटाले को लेकर सीआईडी ने पूर्व चेयरमैन एल खियांग्ते से आठ घंटे तक पूछताछ की. उन्हें 31 जुलाई को फिर बुलाया गया है.
Published : July 30, 2026 at 7:28 AM IST
रांची: जेपीएससी परीक्षा में कथित अनियमितताओं की जांच कर रही सीआईडी ने पूर्व चेयरमैन एल ख्यांग्ते से लगातार दूसरे दिन लंबी पूछताछ की. बुधवार को सुबह करीब 11 बजे सीआईडी मुख्यालय पहुंचे. जहां ख्यांग्ते से करीब आठ घंटे तक सवाल-जवाब किए गए. अब उन्हें 31 जुलाई को एक बार फिर पूछताछ के लिए बुलाया गया है.
श्वेता गुप्ता से आमने-सामने बैठाकर की गई पूछताछ
बुधवार को सीआईडी ने एल ख्यांग्ते का सामना तत्कालीन परीक्षा उपनियंत्रक श्वेता गुप्ता से भी कराया. दोनों को आमने-सामने बैठाकर कई अहम बिंदुओं पर पूछताछ की गई. सीआईडी सूत्रों के अनुसार, इस दौरान कई महत्वपूर्ण तथ्य सामने आए हैं, जिनका मिलान अब अन्य आरोपियों के बयानों और दस्तावेजी साक्ष्यों से किया जा रहा है.
आरोपियों की बढ़ी रिमांड अवधि
दूसरी ओर, बुधवार को रिमांड अवधि समाप्त होने के बाद अदालत ने पांच आरोपियों की रिमांड दो दिन के लिए और बढ़ा दी. इसके बाद सीआईडी ने श्वेता गुप्ता, टीडीपीएल के निदेशक रामवीर सिंह, मामले के कथित मास्टरमाइंड और सफल अभ्यर्थी अभय तिवारी, टीडीपीएल कर्मी मो. उस्मान, मो. एबाद, प्रदीप कुमार सिंह, हेमंत वर्मा और संजय कुमार से भी विस्तृत पूछताछ की.
सीआईडी सूत्रों का दावा है कि जांच के दौरान पूर्व चेयरमैन एल ख्यांग्ते की सीधी संलिप्तता से जुड़े कुछ साक्ष्य भी सामने आए हैं. विभिन्न आरोपियों से मिले बयानों और आमने-सामने की पूछताछ से प्राप्त तथ्यों का अब मिलान किया जाएगा. इसके बाद नए सिरे से एल ख्यांग्ते से दोबारा पूछताछ कर जांच को आगे बढ़ाया जाएगा.
ये भी पढ़ें: JPSC भर्ती घोटाले की जांच तेजः पूर्व चेयरमैन एल. खियांग्ते से CID की घंटों पूछताछ, बुधवार को भी तलब
14वीं JPSC परीक्षा विवाद: पूर्व चेयरमैन एल ख्यांग्ते से CID की पूछताछ शुरू, टेंडर से लेकर OMR गड़बड़ी तक कई सवालों के जवाब तलाश रही एजेंसी
सीआईडी के हत्थे चढ़ा JPSC-JSSC परीक्षा लेने वाली एजेंसी का मैनेजर, BSO परीक्षा का रह चुका टॉपर