हवाई तवाई गाने पर हरक ने मचाई तबाही, जब तक बजता रहा गीत, ठुमके लगाते रहे

रुद्रप्रयाग: विजय प्रकाश का गाया गीत- हवाई तवाई इन दिनों बड़ा हिट बना हुआ है. हर बड़े फंक्शन में ये गीत बजता है और लोग इस पर झूमते हैं. रुद्रप्रयाग जिले में कृषि औद्योगिक व पर्यटन विकास मेले में जब स्थानीय कलाकारों ने ये गाना गाया, तो पूर्व कैबिनेट मंत्री और अब कांग्रेस के नेता हरक सिंह रावत जमकर थिरके. जब तक गीत बजता रहा, हरक सिंह रावत झूमते रहे.

हवाई तवाई गाने पर थिरके हरक सिंह रावत: रुद्रप्रयाग जिले के विकासखंड मुख्यालय जखोली में पांच दिवसीय कृषि औद्योगिक एवं पर्यटन विकास मेले का तीसरा दिन स्थानीय कलाकारों के नाम रहा. इस दौरान पूर्व कैबिनेट मंत्री डॉ हरक सिंह रावत ने हवाई तवाई गाने पर जमकर ठुमके लगाए. दर्शकों ने भी इसका भरपूर आनंद लिया. मेले में लोक गायक विक्रम कपरवाण, रमेश उनियाल, जगदम्बा भक्तवाण सहित कई स्थानीय कलाकारों ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां देकर सबका मन मोह लिया. मेले में लगी विभिन्न दूकानें व विभागों के स्टाल व प्रदर्शनी भी लोगों के आकर्षण का केन्द्र बनी रहीं.

कृषि मेले में खूब नाचे हरक सिंह रावत (Video- ETV Bharat)

स्थानीय कलाकारों ने बांधा समा: विकासखंड जखोली के प्रांगण में आयोजित कृषि एवं पर्यटन विकास मेले के तीसरे दिन पूर्व कैबिनेट मंत्री डॉ हरक सिंह रावत व कार्यक्रम अध्यक्ष पूर्व प्रमुख जखोली प्रदीप थपलियाल ने दीप प्रज्जवलित कर मेले का शुभारंभ किया. इस अवसर पर विक्रम कपरवाण, जगदम्बा भक्तवाण, रमेश उनियाल, अजय नौटियाल, अंकुश सकलानी, सुमन रौथाण, रेखा जोशी उनियाल, रेशमा भट्ट, ऋतु राणा के गीतों की धूम रही.

हवाई तवाई गाना बजा तो नाचने लगे हरक: इस मौके पर कलाकारों ने मां मठियाणा माता का जागर, शम्भू भोले नाथ गीत पेश किए. हवाई तवाई पर मुख्य अतिथि पूर्व कैबिनेट मंत्री डॉ हरक सिंह रावत भी मंच पर कलाकारों के साथ थिरकने लगे. हरक सिंह ने कहा कि रुद्रप्रयाग जिले का निर्माण उनके प्रयासों से हुआ है. उन्होंने अपने रुद्रप्रयाग विधायक व कैबिनेट मंत्री के कार्यकाल में स्वीकृत कृषि महाविद्यालय चिरबटिया को रानीचौरी के स्थान पर पुनः चिरबटिया में ही संचालित करने की मांग सरकार से की है.

हरक ने गानों को बताया संस्कृति का द्योतक: हरक सिंह ने कहा कि मेले हमारी संस्कृति के द्योतक होते हैं, जिन्हें संजोकर रखना हम सबकी जिम्मेदारी है. मेले की अध्यक्षता करते हुए पूर्व ब्लॉक प्रमुख विनीता प्रदीप थपलियाल ने अतिथियों व मेला समिति का स्वागत एवं अभिनन्दन करते हुए कहा कि काश्तकारों एवं स्थानीय लोगों को मेले में लगे विभिन्न विभागीय स्टालों से विभागीय योजनाओं की जानकारियां लेकर उनका लाभ उठाना चाहिए. उन्होंने मेले में स्थानीय कलाकारों को मौका देने की पैरवी करते हुए लोगों से बढ़कर सहयोग के लिए सभी का आभार व्यक्त किया है. मेले के तीसरे दिन रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियों से दर्शकों का मन मोह लिया.

