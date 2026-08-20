विकसित भारत जी राम जी योजना के प्रावधानों पर अजय बिश्नोई को आपत्ति, अधिकारियों को दे दी नसीहत
जबलपुर जिला पंचायत की तरफ से मानस भवन में विकसित भारत-जी राम-जी योजना को लेकर आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे 500 सरपंच, जिला पंचायत प्रतिनिधि. विश्वजीत सिंह राजपूत की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : August 20, 2026 at 5:03 PM IST
जबलपुर: पूर्व कैबिनेट मंत्री अजय बिश्नोई ने कहा कि देश भर में मनरेगा की जगह विकसित भारत जी राम जी(VB-G RAM-G) योजना लागू की जा रही है. लेकिन इसमें कुछ ऐसे प्रावधान हैं जो पंच, सरपंच और जनप्रतिनिधियों को समझ में नहीं आ रहे हैं. अजय बिश्नोई जबलपुर में विकसित भारत जी राम जी योजना को लेकर आयोजित एक कार्यक्रम में बोल रहे थे.
वहीं सरपंचों का कहना है कि मनरेगा में मजदूरों की मजदूरी पांच-पांच महीने तक नहीं आती थी. ऐसे में कौन मजदूर सरकारी योजना में काम करेगा. भारत सरकार ने मनरेगा योजना को खत्म करके विकसित भारत जी राम जी योजना लागू की है, जो 1 जुलाई से शुरू हो गई है. लेकिन अभी तक पंचायत के सरपंच और सचिव को ये जानकारी भी नहीं है कि वीबी-जी राम-जी योजना के तहत कौन से काम करवाए जा सकते हैं और कौन से नहीं.
कार्यक्रम में पहुंचे 500 सरपंच, जिला पंचायत के प्रतिनिधि
जबलपुर के मानस भवन में जिले के लगभग 500 सरपंच, उप सरपंच और जिला पंचायत के प्रतिनिधि पहुंचे थे. कार्यक्रम में जबलपुर जिला पंचायत के सीईओ अभिषेक गहलोत ने प्रतिनिधियों को बताया कि वीबी-जी राम-जी योजना में केवल 10 कार्य ही मध्य प्रदेश के लिए प्रस्तावित किए गए हैं. लेकिन इन कामों में भी बड़ी समस्या है क्योंकि इनमें कुछ काम आजीविका मिशन द्वारा किए जाने हैं जो समूह की महिलाएं हैं केवल वे ही कर पाएंगे। कुछ काम ऐसे हैं जिन्हें किया तो जा सकता है लेकिन उनके लिए जरूरी सरकारी जमीन गांव में नहीं है.
मध्य प्रदेश में वीबी-जी राम-जी योजना के तहत कराए जा सकने वाले काम
|कार्य का नाम
|श्रेणी
|कंटूर ट्रेंच, बोल्डर चेक, गोविंदन संरचना कार्य
|जल सुरक्षा
|रूफ टॉप वाटर हार्वेस्टिंग
|जल सुरक्षा
|कूप पुनर्जीवन
|जल सुरक्षा
|बोरवेल / हैंड पम्प के समीप सोक पिट / रिचार्ज पिट
|जल सुरक्षा
|एक बगिया माँ के नाम परियोजना
|ग्रामीण आजीविका
|गंगोत्री हरित परियोजना
|ग्रामीण आजीविका
|माँ नर्मदा परिक्रमा पथ पर पौधारोपण
|ग्रामीण आजीविका
|वन विभाग द्वारा नर्सरी तैयार करना
|ग्रामीण आजीविका
|लघु पशु शेड, मुर्गी शेड, बकरी शेड
|ग्रामीण आजीविका
|सुगम संपर्क सड़क निर्माण
|आधारभूत संरचना निर्माण
अजीबो-गरीब प्रावधान
इन 10 कार्यों में केवल सुगम संपर्क सड़क निर्माण को लेकर पंचों, सरपंचों में उत्सुकता रही. लेकिन इसमें भी एक नियम यह बनाया गया है कि यह सड़क केवल उन गांव या टोला तक जाएगी जहां पहले से एक सड़क हो और कम से कम 100 लोगों की आबादी हो.
अजय बिश्नोई की आपत्ति
जैसे ही यह नियम अधिकारियों द्वारा बताया गया तो कार्यक्रम में मौजूद पूर्व कैबिनेट मंत्री अजय बिश्नोई ने इस पर आपत्ति जताई. उन्होंने कहा कि जिला पंचायत सीईओ इस नियम को बदलवाने के लिए राज्य सरकार को चिट्ठी लिखें. क्योंकि प्रावधान तो यह होना चाहिए था कि जहां पहले से कोई सड़क नहीं है, वहां सड़क बनाई जाए. जहां पहले से सड़क है वहां दूसरी सड़क बनाने का कोई औचित्य नहीं है.
बजट का प्रावधान
मध्य प्रदेश में विकसित भारत–जी राम-जी योजना के लिए वित्त वर्ष 2026-27 में 10,428 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया गया है. इसमें 6252 करोड़ केंद्र सरकार देगी और बाकी पैसा राज्य सरकार को देना है.
6 महीने तक नहीं आता पैसा
पनागर विधानसभा के तेलगवा के सरपंच घनश्याम सिंह धुर्वे ने बताया "योजना मनरेगा भी बुरी नहीं थी और यह योजना भी बुरी नहीं है. लेकिन आज जब बाजार में मजदूरी 400-500 रुपये चल रही है ऐसे में 270 रुपये की मजदूरी के लिए कोई काम करने को तैयार नहीं होता. और मान लीजिए किसी को समझा-बुझाकर काम करवा भी लिया तो 5-6 महीने बाद पैसा आता है. गरीब आदमी इतने दिन तक मजदूरी के लिए नहीं बैठ सकता इसलिए योजना पर बात करना बेमानी है."
वन ग्रामों में उपयोगी नहीं है योजना
वही अजय बिश्नोई ने माना कि गांव में सरकारी जमीन पर लोगों ने कब्जे कर लिए हैं, इसलिए काम करने की जगह नहीं बची है. इन गावोंं में विकसित भारत जी-राम-जी योजना के तहत कोई भी काम नहीं किया जा सकता. ऐसी स्थिति में इस योजना का उन गांव में कोई उपयोग नहीं है.
मनरेगा के तहत लोगों को 100 दिन के रोजगार की गारंटी थी, इसमें 125 दिन के रोजगार की गारंटी है. लेकिन जिन कामों का प्रावधान किया गया है उनके तहत गांव में बहुत दिनों तक रोजगार पैदा नहीं किया जा सकता. ज्यादातर काम आजीविका से जुड़े हुए हैं. इन कामों में सामान्य मजदूर काम नहीं कर सकता. आधारभूत संरचना से चुने हुए कार्यों को इसमें जोड़ा नहीं गया है. ऐसी स्थिति में मनरेगा के मजदूरों को क्या काम दिया जाएगा यह एक बड़ा सवाल है.