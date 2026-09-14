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क्रिकेटर मोहम्मद शमी के भाई पर FIR दर्ज, पूर्व केबिन क्रू ने लगाया रेप का आरोप

लखनऊ: राजधानी लखनऊ के आशियाना थाने में एक पूर्व केबिन क्रू महिला की तहरीर पर क्रिकेटर मो. शमी के भाई मोहम्मद कैफ के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है. आरोप है कि मोहम्मद कैफ ने शादी का झूठा झांसा देकर महिला का शारीरिक शोषण किया और जान से मारने की धमकी दी है. पीड़िता का आरोप है कि कैफ ने उसके तलाकशुदा होने और एक बच्चा होने के बावजूद निकाह का वादा कर भरोसा जीता, नौकरी छुड़वाई और अलग-अलग शहरों के होटलों में ले जाकर लगातार शारीरिक संबंध बनाए.

शादी का वादा कर संबंध बनाए: ​पीड़िता के अनुसार, 2020 में इंस्टाग्राम के जरिए उसकी पहचान मोहम्मद कैफ से हुई थी. महिला ने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि वह तलाकशुदा है और उसका एक बेटा है. इसके बावजूद कैफ ने कहा कि उसे कोई आपत्ति नहीं है और वह निकाह करेगा. आरोप है कि रणजी मैचों और दौरों के दौरान कैफ ने उसे दिल्ली, कोलकाता और लखनऊ के होटल हयात में बुलाकर कई बार संबंध बनाए. कैफ के शादी के वादे पर भरोसा करके पीड़िता ने दिल्ली की एक एयरलाइन कंपनी से केबिन क्रू की नौकरी भी छोड़ दी.



​आईपीएल ऑक्शन और पॉडकास्ट के बाद मुकरा: महिला का दावा है कि आईपीएल ऑक्शन के बाद शादी का भरोसा दिया गया था, लेकिन बाद में कैफ बातचीत बंद कर पल्ला झाड़ने लगा. जब पीड़िता ने शादी के लिए दबाव बनाया, तो कैफ के परिजनों ने उस पर अनर्गल आरोप लगाए. अमरोहा बुलाकर ऊंची पहुंच की दुहाई देते हुए चुप रहने की धमकियां दी गईं.



​पीड़िता द्वारा डीसीपी ईस्ट से गुहार लगाने के बाद आशियाना पुलिस ने कार्रवाई की है ​पुलिस ने मोहम्मद कैफ के खिलाफ मामला पंजीकृत किया है.

एडिसीपी ईस्ट डॉ. अमोल मुर्कुट ने बताया कि एसीपी विभूतिखंड को जांच सौंपी गई है दर्ज मुकदमे के आधार पर सभी साक्ष्यों, होटल रिकॉर्ड्स और चैट आदि की जांच की जा रही है, जिसके अनुसार आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी.