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पूर्व नौकरशाह आशीष जोशी ने दिल्ली पुलिस पर लगाया FIR की कॉपी नहीं देने का आरोप, याचिका दायर

नई दिल्ली: पूर्व नौकरशाह और भारतीय डाक एवं दूरसंचार लेखा एवं वित्त सेवा के 1992 बैच के अधिकारी आशीष जोशी ने अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर की प्रति उपलब्ध नहीं कराने का आरोप लगाते हुए पटियाला हाउस कोर्ट का रुख किया है.उन्होंने अदालत में याचिका दायर कर एफआईआर की कॉपी उपलब्ध कराने की मांग की है.मामले पर चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट मृदुल गुप्ता आज सुनवाई कर सकते हैं.

आशीष जोशी के मुताबिक, 2 सितंबर को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने उनसे करीब नौ घंटे पूछताछ की थी.उनका दावा है कि नेहरू पार्क से बाहर निकलते समय दिल्ली पुलिस के दो अधिकारियों ने उन्हें रोका था.जोशी का आरोप है कि उस दौरान उन्हें एफआईआर का केवल पहला पन्ना थोड़ी देर के लिए दिखाया गया. उनके मुताबिक, एफआईआर के पहले पन्ने में 26 अगस्त को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर किए गए उनके एक पोस्ट का उल्लेख था. यह पोस्ट पश्चिम बंगाल में चुनाव और विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) से जुड़ा था.पुलिस ने उनके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 192 के तहत मामला दर्ज किया है.

पुलिस मुख्यालय जाकर भी नहीं मिली FIR की कॉपी

जोशी का कहना है कि पूछताछ के अगले दिन 3 सितंबर को वह अपने वकीलों का पत्र लेकर दिल्ली पुलिस मुख्यालय पहुंचे थे. उनका उद्देश्य औपचारिक रूप से एफआईआर की प्रति हासिल करना था, लेकिन आरोप है कि उन्हें वहां भी एफआईआर की कॉपी उपलब्ध नहीं कराई गई. इसके बाद उन्होंने पटियाला हाउस कोर्ट में याचिका दायर कर अदालत से एफआईआर की प्रति दिलाने की मांग की है.