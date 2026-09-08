पूर्व नौकरशाह आशीष जोशी ने दिल्ली पुलिस पर लगाया FIR की कॉपी नहीं देने का आरोप, याचिका दायर
पूर्व नौकरशाह आशीष जोशी ने अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर की प्रति उपलब्ध नहीं कराने का आरोप लगाते हुए पटियाला हाउस कोर्ट का रुख किया है.
Published : September 8, 2026 at 12:02 PM IST
नई दिल्ली: पूर्व नौकरशाह और भारतीय डाक एवं दूरसंचार लेखा एवं वित्त सेवा के 1992 बैच के अधिकारी आशीष जोशी ने अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर की प्रति उपलब्ध नहीं कराने का आरोप लगाते हुए पटियाला हाउस कोर्ट का रुख किया है.उन्होंने अदालत में याचिका दायर कर एफआईआर की कॉपी उपलब्ध कराने की मांग की है.मामले पर चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट मृदुल गुप्ता आज सुनवाई कर सकते हैं.
आशीष जोशी के मुताबिक, 2 सितंबर को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने उनसे करीब नौ घंटे पूछताछ की थी.उनका दावा है कि नेहरू पार्क से बाहर निकलते समय दिल्ली पुलिस के दो अधिकारियों ने उन्हें रोका था.जोशी का आरोप है कि उस दौरान उन्हें एफआईआर का केवल पहला पन्ना थोड़ी देर के लिए दिखाया गया. उनके मुताबिक, एफआईआर के पहले पन्ने में 26 अगस्त को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर किए गए उनके एक पोस्ट का उल्लेख था. यह पोस्ट पश्चिम बंगाल में चुनाव और विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) से जुड़ा था.पुलिस ने उनके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 192 के तहत मामला दर्ज किया है.
पुलिस मुख्यालय जाकर भी नहीं मिली FIR की कॉपी
जोशी का कहना है कि पूछताछ के अगले दिन 3 सितंबर को वह अपने वकीलों का पत्र लेकर दिल्ली पुलिस मुख्यालय पहुंचे थे. उनका उद्देश्य औपचारिक रूप से एफआईआर की प्रति हासिल करना था, लेकिन आरोप है कि उन्हें वहां भी एफआईआर की कॉपी उपलब्ध नहीं कराई गई. इसके बाद उन्होंने पटियाला हाउस कोर्ट में याचिका दायर कर अदालत से एफआईआर की प्रति दिलाने की मांग की है.
परिवार को सूचना देने की अनुमति नहीं मिलने का दावा
आशीष जोशी ने 2 सितंबर को अपने एक्स अकाउंट पर एक पोस्ट के जरिए पूछताछ के दौरान परिवार और मित्रों को सूचना देने की अनुमति नहीं मिलने पर नाराजगी जताई थी.उन्होंने दावा किया था कि हिरासत या पूछताछ के दौरान परिवार को सूचित करना कानूनी दायित्व है, न कि महज औपचारिकता. जाेशी के मुताबिक, उन्हें शाम 6:38 बजे केवल एक फोन कॉल करने की अनुमति दी गई, जिसके कारण उनका परिवार और मित्र पूरे दिन चिंता में रहे. उन्होंने अपनी पोस्ट में दिल्ली पुलिस कमिश्नर अनुराग कुमार को भी टैग किया था. अब अदालत में दायर याचिका के जरिए जोशी ने एफआईआर की पूरी प्रति उपलब्ध कराने की मांग की है.मामले में अदालत की सुनवाई के बाद यह स्पष्ट होगा कि कोर्ट इस संबंध में क्या निर्देश देता है.
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