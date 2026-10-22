बीजेपी में शामिल हुए बसपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष नाथीराम, 167 समर्थकों ने भी ज्वाइन की पार्टी
उत्तराखंड में आज बसपा को बड़ा झटका लगा है. पूर्व प्रदेश अध्यक्ष नाथीराम ने अपने सैंकड़ों समर्थकों के साथ बीजेपी का दामन थामा है.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : October 22, 2026 at 7:35 PM IST
देहरादून: उत्तराखंड में 2027 विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने हरिद्वार में अपनी सियासी ताकत बढ़ाने की कोशिश की है. उत्तराखंड में बसपा (बहुजन समाज पार्टी) के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष नाथीराम आज 22 अक्टूबर गुरुवार को अपने सैंकड़ों समर्थकों के साथ बीजेपी में शामिल हुए. उत्तराखंड बीजेपी प्रदेश मुख्यालय देहरादून में प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट ने नाथीराम समेत सभी नेताओं को पार्टी की सदस्यता दिलाई.
हरिद्वार में मिथक टूटने का दावा: बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने पार्टी में शामिल हुए नेताओं और कार्यकर्ताओं का स्वागत करते हुए कहा कि बड़ी संख्या में लोगों का बीजेपी से जुड़ना बदलते राजनीतिक माहौल का संकेत है. उन्होंने दावा किया कि 2027 के विधानसभा चुनाव में हरिद्वार में भी बीजेपी अपनी पिछली कमी को दूर करेगी और प्रदेश में लगातार तीसरी बार सरकार बनाने की दिशा में आगे बढ़ेगी.
महेंद्र भट्ट ने कहा कि उत्तराखंड की जनता ने पिछले विधानसभा चुनाव में दोबारा सत्ता में नहीं लौटने का मिथक तोड़ा था, लेकिन हरिद्वार में पार्टी को उस स्तर की सफलता नहीं मिल पाई थी. अब बसपा के नेताओं और कार्यकर्ताओं के बीजेपी में शामिल होने से पार्टी को नई ताकत मिली है. उन्होंने उम्मीद जताई कि इस बार हरिद्वार में भी बीजेपी सबसे ज्यादा सीटें जीतने में सफल होगी.
लंबे समय तक बसपा में रहे नाथीराम: महेंद्र भट्ट ने डॉ. नाथीराम के बीजेपी में शामिल होने को हरिद्वार की राजनीति के लिहाज से अहम बताया. उन्होंने कहा कि नाथीराम लंबे समय से बहुजन समाज पार्टी में सक्रिय रहे हैं और उन्हें राजनीति का अच्छा अनुभव है. किसी दल में लंबे समय तक काम करने के बाद उसे छोड़ना आसान नहीं होता, लेकिन मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियों में लोग विकास के मुद्दे पर नए विकल्प चुन रहे हैं.
भट्ट ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य सरकार की योजनाओं ने समाज के अलग-अलग वर्गों को प्रभावित किया है. उनके मुताबिक गरीबों के लिए आवास, शौचालय, रसोई गैस, बिजली और पांच लाख रुपये तक के मुफ्त इलाज जैसी सुविधाओं ने लोगों के जीवन में बदलाव लाने का काम किया है.
उन्होंने कहा कि किसान सम्मान निधि जैसी योजनाओं के जरिए लाभार्थियों के खातों में सीधे पैसा पहुंच रहा है. इसके साथ ही सड़क और परिवहन सुविधाओं में सुधार से लोगों को फायदा हुआ है. भट्ट ने दावा किया कि इन्हीं कामों के चलते लोग बीजेपी के साथ जुड़ रहे हैं.
आज भाजपा प्रदेश कार्यालय, देहरादून में प्रदेश अध्यक्ष एवं राज्यसभा सांसद श्री @mahendrabhatbjp जी ने बसपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉ. नाथीराम जी सहित हरिद्वार जिले के बसपा पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं को भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कराई। प्रदेश में भाजपा का बढ़ता जनाधार इस बात का प्रमाण है कि जनता का विश्वास विकास, सुशासन और राष्ट्रहित की राजनीति के साथ है। इस दौरान प्रदेश उपाध्यक्ष स्वामी यतीश्वरानंद जी, हरिद्वार जिलाध्यक्ष श्री आशुतोष शर्मा जी एवं पूर्व विधायक लक्सर श्री संजय गुप्ता जी उपस्थित रहे।— BJP Uttarakhand (@BJP4UK) October 22, 2026
भट्ट ने कांग्रेस पर भी साधा निशाना,अल्पसंख्यक समाज की भागीदारी पर भी जोर: बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि पहले देश की राजनीति में परिवारवाद का प्रभाव ज्यादा था. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व ने इस धारणा को चुनौती दी है और गरीब परिवार से आने वाला व्यक्ति भी देश के सर्वोच्च पद तक पहुंच सकता है.
बीजेपी में शामिल होने वाले कार्यकर्ताओं में पिछड़े, अनुसूचित और अल्पसंख्यक समाज के लोगों की मौजूदगी का जिक्र करते हुए महेंद्र भट्ट ने कहा कि अब समाज के अलग-अलग वर्ग बीजेपी के साथ जुड़ रहे हैं. उन्होंने विपक्षी नेताओं पर आरोप लगाया कि वे बीजेपी को लेकर लोगों में डर पैदा करने की राजनीति करते हैं..
भट्ट ने दावा किया कि मुस्लिम मतदाताओं की अच्छी संख्या वाले कई क्षेत्रों में भी बीजेपी के उम्मीदवार चुनाव जीत रहे हैं. उन्होंने उम्मीद जताई कि उत्तराखंड में भी अल्पसंख्यक बहुल इलाकों में बीजेपी को लेकर बनी राजनीतिक धारणा बदलेगी. हालांकि आगामी चुनाव में इसका कितना असर पड़ेगा, यह चुनावी नतीजों के बाद ही स्पष्ट होगा.
विकास की मुख्यधारा से जुड़ना चाहते हैं: बीजेपी में शामिल होने के बाद डॉ. नाथीराम ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और पार्टी नेतृत्व का आभार जताया. उन्होंने कहा कि उन्होंने लंबे समय तक बहुजन समाज पार्टी में काम किया है, लेकिन अब वह और उनके समर्थक प्रदेश के विकास की मुख्यधारा में भागीदारी करना चाहते हैं.
नाथीराम ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सरकार में उत्तराखंड में विकास के काम हो रहे हैं. उनके मुताबिक राजनीतिक कारणों से लंबे समय तक इन बदलावों को नजरअंदाज करना संभव नहीं था. उन्होंने भरोसा दिलाया कि बीजेपी नेतृत्व की ओर से जो भी जिम्मेदारी दी जाएगी, उसे पूरी निष्ठा से निभाया जाएगा.
डॉ. नाथीराम के साथ बीजेपी में शामिल होने वालों में बसपा के जिला प्रभारी फकीरचंद, पूर्व जिला अध्यक्ष राजेश कुमार, पूर्व जिला प्रभारी विक्रम सिंह, पूर्व लोकसभा प्रभारी एडवोकेट पदम सिंह, पूर्व विधानसभा प्रभारी सोमपाल प्रधान, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष विकास कुमार और प्रदेश सचिव राम सिंह कश्यप समेत कई नेता शामिल रहे.
इसके अलावा इंजीनियर लखन सिंह प्रधान, सुशील कुमार प्रधान, युवराज प्रधान, अर्जुन सिंह प्रधान, डॉक्टर वीरेंद्र सिंह, जसविंदर सिंह, मुकर्रम प्रधान, इस्तकार प्रधान, फुरकान प्रधान, लियाकत अली, जावेद अहमद और नौशाद अहमद समेत बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने भी बीजेपी की सदस्यता ली.
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