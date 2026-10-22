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बीजेपी में शामिल हुए बसपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष नाथीराम, 167 समर्थकों ने भी ज्वाइन की पार्टी

बीजेपी में शामिल हुए बसपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष नाथीराम ( ETV Bharat )

हरिद्वार में मिथक टूटने का दावा: बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने पार्टी में शामिल हुए नेताओं और कार्यकर्ताओं का स्वागत करते हुए कहा कि बड़ी संख्या में लोगों का बीजेपी से जुड़ना बदलते राजनीतिक माहौल का संकेत है. उन्होंने दावा किया कि 2027 के विधानसभा चुनाव में हरिद्वार में भी बीजेपी अपनी पिछली कमी को दूर करेगी और प्रदेश में लगातार तीसरी बार सरकार बनाने की दिशा में आगे बढ़ेगी.