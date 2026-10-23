पूर्व BSF जवान माया अब BJP के टिकट पर लड़ेंगी जिला परिषद चुनाव, बोलीं- पहले देश सेवा की, अब समाज सेवा करूंगी
वार्ड नंबर 23 से भाजपा प्रत्याशी माया ने बताया-पहले उन्होंने काफी विचार किया, फिर चुनाव लड़ने के लिए तैयार हो गईं.
Published : October 23, 2026 at 7:33 PM IST
बारां: जिला परिषद चुनाव में वार्ड नंबर 23 से भाजपा प्रत्याशी के रूप में पूर्व बीएसएफ जवान माया चुनावी मैदान में उतरी हैं. उन्होंने पारिवारिक कारणों से अप्रैल 2026 में बीएसएफ से इस्तीफा दिया था और महज 6 महीने बाद ही राजनीति में किस्मत आजमा रही हैं. माया बांग्लादेश से सटे पश्चिम बंगाल और पाकिस्तान से सटे जम्मू-कश्मीर बॉर्डर पर करीब 5 साल तक तैनात रहकर देश सेवा कर चुकी हैं. ईटीवी भारत से बातचीत में माया ने बताया- मैंने पहले देश सेवा की, अब समाज सेवा करूंगी.इस्तीफे के बाद वह दूसरी नौकरी की तैयारी कर रही थीं, लेकिन ससुराल पक्ष की राजनीतिक पृष्ठभूमि के चलते उन्हें चुनाव लड़ने का मौका मिला.
20 साल की उम्र में बनी BSF जवान: माया मूल रूप से मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के पचोर की निवासी हैं. बचपन से ही पढ़ाई में होशियार माया के सिर से पिता का साया छोटी उम्र में ही उठ गया था. जॉइंट फैमिली में होने से उनकी और बड़े भाई देव श्याम मालक की परवरिश अच्छे से हुई. चाचा मोहन सिंह ने उन्हें हमेशा सरकारी नौकरी का लक्ष्य दिया. माया ने बताया- बचपन से ही उन्हें वर्दी और बेल्ट वाली नौकरी करनी थी, इसलिए वह मध्य प्रदेश में सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रही थीं. इसी दौरान उनका चयन बीएसएफ में कांस्टेबल पद पर हो गया और 2021 में उन्होंने पश्चिम बंगाल में जॉइनिंग की. पचोर में ही पूरी पढ़ाई करने वाली माया ने बीएससी किया है और महज 20 साल की उम्र में बीएसएफ में भर्ती हो गई थीं.
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चुनाव लड़ने से पहले किया था काफी विचार: माया का विवाह 2024 में परानियां निवासी राकेश ओड से हुआ है. उनके पति सैनेटरी और हार्डवेयर की दुकान चलाते हैं. ससुर डालचंद समाजसेवी हैं, जबकि ताऊ ससुर हंसराज ओड भाजपा नेता हैं. उन्होंने ही माया को चुनाव लड़ने के लिए आगे किया.माया ने बताया कि पहले उन्होंने काफी विचार किया, फिर चुनाव लड़ने के लिए तैयार हो गईं.
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शादी के बाद कुछ प्रॉब्लम हुईं: माया ने बताया कि 2023 तक वह पश्चिम बंगाल में बांग्लादेश बॉर्डर पर तैनात रहीं, इसके बाद उन्हें जम्मू-कश्मीर भेज दिया गया, जहां भारत-पाक बॉर्डर पर उन्होंने अलग-अलग जगह ड्यूटी दी. बीएसएफ से रिजाइन करने के बाद वह पढ़ाई और दूसरी नौकरी की तैयारी शुरू करने वाली थीं, इसी दौरान जिला परिषद चुनाव लड़ने का ऑफर आया. उन्होंने सोचा कि चुनाव लड़कर भी समाज सेवा की जा सकती है, इसलिए टिकट मांगा. माया ने कहा- पहले जॉब में सेटल हो गई थी, लेकिन शादी के बाद कुछ प्रॉब्लम हुईं. शुरुआत में काफी मैनेज किया, लेकिन बाद में मैनेज करना मुश्किल हो रहा था, क्योंकि काफी हार्ड जॉब थी, इसीलिए रिजाइन कर यहां आना पड़ा.
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