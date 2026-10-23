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पूर्व BSF जवान माया अब BJP के टिकट पर लड़ेंगी जिला परिषद चुनाव, बोलीं- पहले देश सेवा की, अब समाज सेवा करूंगी

माया ओड, भाजपा प्रत्याशी, वार्ड नं. 23, बारां ( Etv Bharat Baran file photo )

बारां: जिला परिषद चुनाव में वार्ड नंबर 23 से भाजपा प्रत्याशी के रूप में पूर्व बीएसएफ जवान माया चुनावी मैदान में उतरी हैं. उन्होंने पारिवारिक कारणों से अप्रैल 2026 में बीएसएफ से इस्तीफा दिया था और महज 6 महीने बाद ही राजनीति में किस्मत आजमा रही हैं. माया बांग्लादेश से सटे पश्चिम बंगाल और पाकिस्तान से सटे जम्मू-कश्मीर बॉर्डर पर करीब 5 साल तक तैनात रहकर देश सेवा कर चुकी हैं. ईटीवी भारत से बातचीत में माया ने बताया- मैंने पहले देश सेवा की, अब समाज सेवा करूंगी.इस्तीफे के बाद वह दूसरी नौकरी की तैयारी कर रही थीं, लेकिन ससुराल पक्ष की राजनीतिक पृष्ठभूमि के चलते उन्हें चुनाव लड़ने का मौका मिला.