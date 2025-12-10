ETV Bharat / state

मंत्रिमंडल विस्तार पर विधायकों की कुंवारों से तुलना कर बैठे भाजपा नेता पूनिया...जानिए वजह

भाजपा के पूर्व अध्यक्ष सतीश पूनिया ने मीडिया से बातचीत की.मंत्रिमंडल विस्तार के सवाल पर पूनिया ने चुटकी ली कि 'जिस तरह से कुंवारे आदमी को शादी की उम्मीद है, इसी तरह से कुछ विधायकों को मंत्री बनने की उम्मीद रहेगी. होगा क्या, यह देखने का विषय है'. जब मीडिया ने पूछा की संभावनाएं है क्या? इस पर पूनिया बोले कि कुंवारे आदमी की कभी न कभी तो शादी होगी.

कोटा: भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और हरियाणा के प्रभारी सतीश पूनिया बुधवार को कोटा दौरे पर रहे. कैबिनेट विस्तार पर पूछे सवाल पर पूनिया बोले-दिल्ली के संपर्क वालों को जितना पता है, उतना ही मुझे पता है, लेकिन चर्चाओं से अच्छा ही हो रहा है कि लोगों को उम्मीद बनी हुई है. जिस तरह कुंवारे युवक को शादी की उम्मीद बंधी रहती है. पूनिया दिवंगत पूर्व विधायक विजय सिंह पलायथा और पूर्व मंत्री भरत सिंह के घर गए और परिजनों को सांत्वना दी. इससे पहले सर्किट हाउस में भाजपा नेता और कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया.

डोटासरा को पानी आने से तकलीफ: कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के यमुना का पानी इस शासन में राजस्थान नहीं आने के बयान पर पूनिया बोले—वे खुद के 50 साल में शासन में पानी नहीं ला पाए. दूसरा कोई ला रहा है तो तकलीफ है. बीते कांग्रेस शासन में केंद्र सरकार की कोई भी योजना प्रदेश में ठीक से नहीं लागू की गई. इनमें जल जीवन मिशन या आयुष्मान भारत से लेकर कई योजनाएं हैं. यमुना का पानी जल्द ही राजस्थान आएगा. इसकी डीपीआर बन रही है.

निवेश को लेकर बड़ा काम: पूनिया ने कहा कि आमजन का आंकलन है कि प्रदेश में पिछली सरकार में पेपर लीक, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, बदहाल कानून व्यवस्था थी. मुख्यमंत्री भजनलाल के नेतृत्व में सरकार ने पेपर लीक पर अंकुश लगा दिया. बुनियादी मसलों पर काफी काम हुआ. प्रवासी राजस्थानी दिवस पर मुख्यमंत्री खुद इनीशिएटिव लेकर काम कर रहे हैं. 7 लाख करोड़ के एमओयू धरातल पर उतरे हैं. राज्य में दो वर्षों में बड़ा काम निवेश का हुआ है. इस निवेश से रोजगार का सृजन होगा. प्रदेश आर्थिक तरक्की करेगा. राजस्थान ऐसा प्रदेश है, जहां एसआईआर पर शत प्रतिशत काम हुआ.भाजपा नेता मुकेश विजय, लक्ष्मण सिंह खींची, अल्पसंख्यक मोर्चा जिला अध्यक्ष साहिल मिर्जा, जाट समाज के राम सिंह चौधरी और विवेक चौधरी आदि मौजूद थे.