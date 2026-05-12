भाजपा सांसद सीपी बोले-सनातन विरोधी विपक्षी दलों को जनता वोट से दे रही चोट
जोशी ने कहा, जिन राजनीतिक दलों ने हिंदी, हिंदू और हिंदुस्तान का विरोध किया, उन्हें देश की जनता ने वोट की चोट से जवाब दिया.
Published : May 12, 2026 at 3:30 PM IST
कुचामन सिटी: भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एवं चित्तौड़गढ़ सांसद सीपी जोशी ने कहा कि भाजपा हमेशा नेशन फर्स्ट की विचारधारा पर काम करती है. अन्य विपक्षी दल स्वहित की राजनीति करते हैं. जिन राजनीतिक दलों ने हिंदी, हिंदू और हिंदुस्तान का विरोध किया, उन्हें देश की जनता ने वोट की चोट से जवाब दिया. उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा, जब भी देश और प्रदेश के हित, विकास और जनकल्याण की बात होती है, कांग्रेस उसके विरोध में दिखती है. उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को देशहित की राजनीति करने की सलाह दी.
चित्तौड़गढ़ सांसद सीपी जोशी मंगलवार को डीडवाना-कुचामन जिले के दौरे पर रहे. डीडवाना पहुंचने पर भाजपा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया.भाजपा जिलाध्यक्ष सुनीता माहेश्वरी एवं जितेंद्र सिंह जोधा समेत बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे. सांसद जोशी ने कार्यकर्ताओं की बैठक ली, जिसमें संगठन को मजबूत करने का आह्वान किया. सांसद ने कहा कि हाल में पश्चिम बंगाल, असम और पुड्डुचेरी विधानसभा चुनाव में जनता ने भाजपा की राष्ट्रहित की नीतियों पर भरोसा जताया. उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्षी दल लगातार सनातन विरोधी बयान देते रहे हैं, लेकिन जनता लोकतांत्रिक तरीके से उन्हें जवाब देती है. जनता वोट से चोट दे रही है.
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छपारा में रात्रि चौपाल: इससे पहले सांसद सीपी जोशी ने सोमवार रात लाडनूं क्षेत्र के छपारा गांव में प्रवास किया, जहां ग्राम रथ यात्रा और रात्रि चौपाल में भाग लिया. उन्होंने कहा, ग्राम रथ यात्रा के जरिए राज्य सरकार की योजनाओं की जानकारी आमजन तक पहुंच रही है. मौके पर समस्याओं का समाधान किया जा रहा है. विकास के लिए लोगों से सुझाव लिए जा रहे हैं. निकाय चुनाव को लेकर विपक्षी सवालों पर सांसद जोशी बोले, नवंबर में कई जिलों में कार्यकाल पूरा होगा, जिसके बाद चुनाव कराए जाएंगे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वन नेशन, वन इलेक्शन अवधारणा पर प्रदेश सरकार भी वन स्टेट, वन इलेक्शन की दिशा में सोच रही है, जो सभी के लिए लाभदायक साबित होगा. सांसद जोशी ने VB G RAM G योजना के तहत तय लक्ष्यों को केंद्र सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ पूरा करेगी. भाजपा जिलाध्यक्ष सुनीता माहेश्वरी मौजूद थी.
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