Politics on MGNREGA : जौनपुरिया बोले- कांग्रेस फैला रही भ्रम, ये गांधी परिवार से बाहर नहीं निकल पाए

भरतपुर: मनरेगा को लेकर कांग्रेस के आरोपों पर सवाई माधोपुर के पूर्व सांसद सुखवीर सिंह जौनपुरिया ने तीखा पलटवार किया. उन्होंने कहा कि कांग्रेस जानबूझकर जनता के बीच भ्रम फैला रही है. उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस आज भी योजनाओं और नीतियों को गांधी परिवार के नाम से बाहर नहीं निकाल पाई, जबकि भाजपा सरकार ने नाम नहीं, काम और परिणामों को प्राथमिकता दी. जौनपुरिया ने कहा कि मनरेगा में 100 से 125 दिन रोजगार बढ़ाना, समय पर भुगतान, जल-संरक्षण और सिंचाई जैसे कार्य जोड़ना गरीब, किसान और मजदूर हित में है, लेकिन कांग्रेस तथ्यों के बजाय राजनीति कर रही है.

पूर्व सांसद एवं भाजपा नेता सुखवीर सिंह जौनपुरिया ने कहा कि रोजगार योजनाओं का इतिहास कांग्रेस के नामकरण की राजनीति को उजागर करता है. पहले इसे जवाहर रोजगार योजना कहा, फिर इंदिरा गांधी के समय राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना बनी और मनमोहन सिंह सरकार में इसे राजीव गांधी से जोड़ा और अंततः मनरेगा के नाम से महात्मा गांधी को जोड़ा गया. कांग्रेस आज तक गांधी परिवार से बाहर अन्य महापुरुष के नाम को महत्व नहीं दे पाई. एयरपोर्ट से लेकर योजनाओं तक गांधी परिवार के नाम ही सामने आते हैं.

फैसला एवं श्रमिक किसान हित में: पूर्व सांसद ने कहा कि मनरेगा में 100 दिन के रोजगार को बढ़ाकर 125 दिन करना जनहित में है. इसमें बुराई खोजने का कोई आधार नहीं है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मनरेगा को जल संरक्षण, सिंचाई, पेयजल और आधारभूत ढांचे से जोड़ा है. छोटे टांके, जल रोकने के बांध, सड़क निर्माण और साफ-सफाई जैसे कार्यों को शामिल किया, जिससे किसानों और ग्रामीणों को लाभ मिलेगा. फसल कटाई-बुवाई के समय 60 दिन के लिए मनरेगा कार्य रोकने का फैसला किसान हित में है. इससे खेतों में मजदूर उपलब्ध होंगे और किसानों को महंगे दामों पर मजदूर नहीं ढूंढने पड़ेंगे.

15 दिन में भुगतान: जौनपुरिया ने कहा कि पहले मनरेगा में मजदूरी का भुगतान दो से तीन महीने लटके रहते थे, लेकिन अब 15 दिन में भुगतान सुनिश्चित किया है. यदि भुगतान में देरी होती है तो मजदूर को ब्याज का प्रावधान है. 60:40 के केंद्र-राज्य वित्त अनुपात पर कांग्रेस की आपत्तियों को निराधार बताते कहा कि जब राजस्थान में गहलोत सरकार थी, तब भी इस अनुपात पर कभी सवाल नहीं उठाया गया. अब राज्यों को अधिक अधिकार दिए हैं, ताकि वे जरूरत के अनुसार कार्य संरचना तय कर सकें.