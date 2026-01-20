ETV Bharat / state

Politics on MGNREGA : जौनपुरिया बोले- कांग्रेस फैला रही भ्रम, ये गांधी परिवार से बाहर नहीं निकल पाए

पूर्व सांसद ने कहा कि रोजगार योजनाओं का इतिहास कांग्रेस के नामकरण की राजनीति उजागर करता है. मनरेगा पर कांग्रेस राजनीति कर रही है.

Former MP Sukhveer Singh Jaunpuria speaking to the media.
मीडिया से बात करते पूर्व सांसद सुखवीर सिंह जौनपुरिया (ETV Bharat Bharatpur)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : January 20, 2026 at 2:59 PM IST

भरतपुर: मनरेगा को लेकर कांग्रेस के आरोपों पर सवाई माधोपुर के पूर्व सांसद सुखवीर सिंह जौनपुरिया ने तीखा पलटवार किया. उन्होंने कहा कि कांग्रेस जानबूझकर जनता के बीच भ्रम फैला रही है. उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस आज भी योजनाओं और नीतियों को गांधी परिवार के नाम से बाहर नहीं निकाल पाई, जबकि भाजपा सरकार ने नाम नहीं, काम और परिणामों को प्राथमिकता दी. जौनपुरिया ने कहा कि मनरेगा में 100 से 125 दिन रोजगार बढ़ाना, समय पर भुगतान, जल-संरक्षण और सिंचाई जैसे कार्य जोड़ना गरीब, किसान और मजदूर हित में है, लेकिन कांग्रेस तथ्यों के बजाय राजनीति कर रही है.

पूर्व सांसद एवं भाजपा नेता सुखवीर सिंह जौनपुरिया ने कहा कि रोजगार योजनाओं का इतिहास कांग्रेस के नामकरण की राजनीति को उजागर करता है. पहले इसे जवाहर रोजगार योजना कहा, फिर इंदिरा गांधी के समय राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना बनी और मनमोहन सिंह सरकार में इसे राजीव गांधी से जोड़ा और अंततः मनरेगा के नाम से महात्मा गांधी को जोड़ा गया. कांग्रेस आज तक गांधी परिवार से बाहर अन्य महापुरुष के नाम को महत्व नहीं दे पाई. एयरपोर्ट से लेकर योजनाओं तक गांधी परिवार के नाम ही सामने आते हैं.

फैसला एवं श्रमिक किसान हित में: पूर्व सांसद ने कहा कि मनरेगा में 100 दिन के रोजगार को बढ़ाकर 125 दिन करना जनहित में है. इसमें बुराई खोजने का कोई आधार नहीं है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मनरेगा को जल संरक्षण, सिंचाई, पेयजल और आधारभूत ढांचे से जोड़ा है. छोटे टांके, जल रोकने के बांध, सड़क निर्माण और साफ-सफाई जैसे कार्यों को शामिल किया, जिससे किसानों और ग्रामीणों को लाभ मिलेगा. फसल कटाई-बुवाई के समय 60 दिन के लिए मनरेगा कार्य रोकने का फैसला किसान हित में है. इससे खेतों में मजदूर उपलब्ध होंगे और किसानों को महंगे दामों पर मजदूर नहीं ढूंढने पड़ेंगे.

15 दिन में भुगतान: जौनपुरिया ने कहा कि पहले मनरेगा में मजदूरी का भुगतान दो से तीन महीने लटके रहते थे, लेकिन अब 15 दिन में भुगतान सुनिश्चित किया है. यदि भुगतान में देरी होती है तो मजदूर को ब्याज का प्रावधान है. 60:40 के केंद्र-राज्य वित्त अनुपात पर कांग्रेस की आपत्तियों को निराधार बताते कहा कि जब राजस्थान में गहलोत सरकार थी, तब भी इस अनुपात पर कभी सवाल नहीं उठाया गया. अब राज्यों को अधिक अधिकार दिए हैं, ताकि वे जरूरत के अनुसार कार्य संरचना तय कर सकें.

नाम नहीं, काम महत्वपूर्ण: पूर्व सांसद जौनपुरिया ने कहा कि भाजपा सरकार ने कभी पीएम नरेंद्र मोदी के नाम पर योजनाएं नहीं चलाईं. इंदिरा आवास योजना को पीएम आवास योजना में बदला और आज एक जिले में जहां पहले 10–20 मकान बनते थे, वहां अब एक-एक लाख मकान बन रहे हैं.राजपथ का नाम कर्तव्य पथ, रेसकोर्स रोड का नाम लोक कल्याण मार्ग और प्रधानमंत्री कार्यालय को सेवा तीर्थ करना केवल नाम परिवर्तन नहीं, बल्कि सोच में बदलाव का प्रतीक है.

अंग्रेजों के समय के पुराने कानूनों को बदलकर देश की जरूरतों के अनुरूप बनाया गया.उन्होंने दावा किया कि मनरेगा में अब तक कुल करीब 8.53 लाख करोड़ रुपए खर्च किए गए. इनमें अधिकांश राशि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में खर्च हुई. कांग्रेस शासन में लगभग 2.13 लाख करोड़ रुपए खर्च हुए. वहीं भाजपा सरकार ने योजनाओं को पर्याप्त बजट देकर जमीन पर उतारा. मोदी सरकार के दौरान 862 लाख से अधिक कार्य पूरे किए, जो पहले कभी नहीं हुए.

ईवीएम, एसआईआर और वोट कटने के आरोप: कांग्रेस के आरोपों पर पलटवार करते हुए जौनपुरिया ने कहा, पहले ईवीएम पर सवाल उठाए गए. फिर एसआईआर और अब फॉर्म-6 को लेकर भ्रम फैलाया जा रहा है. आज तक ठोस सबूत पेश नहीं किया कि किसी जाति या वर्ग का वोट जानबूझकर काटा. उन्होंने दावा किया कि शहरी क्षेत्रों में भाजपा के वोट अधिक कटे हैं, क्योंकि एक व्यक्ति की वोट एक ही स्थान पर रखने की प्रक्रिया में कई विसंगतियां दूर हुई.

