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पूर्व भाजपा सांसद बोले, 'जोधपुर एम्स बना परेशानी का केंद्र', स्लॉट व्यवस्था पर उठाए सवाल

जोधपुर एम्स ( ETV Bharat File Photo )

जोधपुर : देश के प्रतिष्ठित स्वास्थ्य संस्थान में शामिल जोधपुर एम्स प्रबंधन की व्यवस्थाओं के चलते यहां आने वाले मरीजों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. अस्पताल प्रबंधन द्वारा यहां ओपीडी में स्लॉट सिस्टम बनाए जाने से हर दिन मरीजों को खाली हाथ लौटना पड़ता है. मरीजों की इस पीड़ा को किसी और ने नहीं भाजपा के पूर्व सांसद और वर्तमान में जीव जंतु कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष जसवंत सिंह विश्नोई ने व्यक्त किया है. इसको लेकर एम्स के प्रवक्ता डॉ जीवनराम विश्नोई से सम्पर्क किया गया, लेकिन एम्स की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई. विश्नोई ने लिखा है कि इमरजेंसी के मरीज को भी अगले दिन दूसरे अस्पताल भेजा जा रहा है. एमडीएम अस्पताल के अधीक्षक डॉ विकास राजपुरोहित ने बताया कि एम्स से हमारे पास हर दिन मरीज आते हैं, हम किसी को मना नहीं कर सकते.