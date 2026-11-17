पूर्व भाजपा सांसद बोले, 'जोधपुर एम्स बना परेशानी का केंद्र', स्लॉट व्यवस्था पर उठाए सवाल
पूर्व भाजपा सांसद का कहना है कि काउंटर पर यह कर मना कर दिया जाता है कि आज का स्लॉट खत्म हो गया है.
Published : November 17, 2026 at 3:55 PM IST
जोधपुर : देश के प्रतिष्ठित स्वास्थ्य संस्थान में शामिल जोधपुर एम्स प्रबंधन की व्यवस्थाओं के चलते यहां आने वाले मरीजों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. अस्पताल प्रबंधन द्वारा यहां ओपीडी में स्लॉट सिस्टम बनाए जाने से हर दिन मरीजों को खाली हाथ लौटना पड़ता है. मरीजों की इस पीड़ा को किसी और ने नहीं भाजपा के पूर्व सांसद और वर्तमान में जीव जंतु कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष जसवंत सिंह विश्नोई ने व्यक्त किया है. इसको लेकर एम्स के प्रवक्ता डॉ जीवनराम विश्नोई से सम्पर्क किया गया, लेकिन एम्स की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई. विश्नोई ने लिखा है कि इमरजेंसी के मरीज को भी अगले दिन दूसरे अस्पताल भेजा जा रहा है. एमडीएम अस्पताल के अधीक्षक डॉ विकास राजपुरोहित ने बताया कि एम्स से हमारे पास हर दिन मरीज आते हैं, हम किसी को मना नहीं कर सकते.
'...आज का स्लॉट खत्म' : जसवंत सिंह विश्नोई ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि जोधपुर का एम्स अस्पताल भारत का दूसरे नंबर का एम्स है. लेकिन कुछ महीनों से अव्यवस्थित हो गया है. एम्स अस्पताल में दूरदराज से लोग आते हैं. काउंटर पर यह कर मना कर दिया जाता है कि आज का स्लॉट खत्म हो गया है, कल आना. इमरजेंसी में गंभीर से गंभीर मरीज को दूसरे दिन ही दूसरे अस्पताल में भेज देते हैं कि हमारे बेड खाली नहीं हैं. ऑपरेशन के लिए भी तारीखें देते रहते हैं. जांच की स्थिति ये कि आप बाहर से करवालें.
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'स्लॉट सिस्टम को बंद करें' : उन्होंने आगे अपनी पोस्ट में लिखा कि यहां जांच में समय लगेगा. जो एम्स भारत में दूसरे नबंर पर था. वह अब सिर्फ परेशानी का केन्द्र बन गया है. मैं एम्स प्रशासन से निवेदन कर रहा हू कि जो व्यवस्थाएं पूर्व के अध्यक्ष एवम डायरेक्टर ने बना रखी थी, उन्हीं व्यवस्थाओं को चालू रखें. स्लॉट के सिस्टम को बंद करें, इमरजेंसी से मरीज को 24 घंटे बाद दूसरे अस्पताल में भेजने के सिस्टम को बंद करें. ऑपरेशन समय पर करें और सभी जांचें एम्स में हों और उनकी रिपोर्ट समय पर मिलें... आदि... आदि. लोगों का एम्स पर जो भरोसा है, उसे तोड़े नहीं.
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दबाव कम करने के लिए व्यवस्थाओं में बदलाव : जोधपुर एम्स में राजस्थान सहित पंजाब, मध्य प्रदेश, गुजरात के मरीजों की भारी संख्या आती है. एम्स में प्रतिदिन 6 हजार मरीज ओपीडी में आते हैं. 200 से ज्यादा सर्जरी होती है. हाल ही में एक रेजिडेंट डॉक्टर द्वारा काम के दबाव को लेकर आत्महत्या करने के बाद डॉक्टरों पर दबाव कम करने के लिए व्यवस्थाओं में बदलाव किया गया. जिसका नुकसान आमजन को उठाना पड़ रहा है.
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