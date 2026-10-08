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क्या भाजपा छोड़कर सपा ज्वाइन करेंगे दो बार के पूर्व सांसद? बरेली में धर्मेंद्र कश्यप के बयान से सरगर्मी

क्या भाजपा छोड़कर सपा ज्वाइन करेंगे दो बार के पूर्व सांसद. ( Photo Credit: ETV Bharat )

बरेली: भाजपा से दो बार सांसद रहे धर्मेंद्र कश्यप ने पार्टी छोड़ने का संकेत दे दिया है. उन्होंने साफ कहा कि लोकसभा चुनाव 2024 में जिन लोगों में मेरी और पार्टी की खिलाफत की, वहीं आज अग्रिम पंक्ति में बैठे हैं. ऐसे में टाटा-बाय बाय बोलने के सिवाय कोई रास्ता नहीं है.

धर्मेंद्र कश्यप ने कहा कि उन्होंने 2024 का चुनाव लड़ा था. खुलकर मेरी खिलाफत करने वालों पर पार्टी कोई एक्शन नहीं लेगी, पार्टी कोई चिंता व्यक्त नहीं करेगी, तो हम जैसे व्यक्ति का स्वाभाविक है कि दूरी बनेगी. उन्होंने यह भी कहा कि अभी किस पार्टी में जाएंगे? यह तय नहीं है. समर्थकों की बैठक के बाद फैसला लेंगे.