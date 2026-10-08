क्या भाजपा छोड़कर सपा ज्वाइन करेंगे दो बार के पूर्व सांसद? बरेली में धर्मेंद्र कश्यप के बयान से सरगर्मी
पूर्व सांसद ने यह भी कहा कि अभी किस पार्टी में जाएंगे? यह तय नहीं है. समर्थकों की बैठक के बाद फैसला लेंगे.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 8, 2026 at 6:53 AM IST
बरेली: भाजपा से दो बार सांसद रहे धर्मेंद्र कश्यप ने पार्टी छोड़ने का संकेत दे दिया है. उन्होंने साफ कहा कि लोकसभा चुनाव 2024 में जिन लोगों में मेरी और पार्टी की खिलाफत की, वहीं आज अग्रिम पंक्ति में बैठे हैं. ऐसे में टाटा-बाय बाय बोलने के सिवाय कोई रास्ता नहीं है.
धर्मेंद्र कश्यप ने कहा कि उन्होंने 2024 का चुनाव लड़ा था. खुलकर मेरी खिलाफत करने वालों पर पार्टी कोई एक्शन नहीं लेगी, पार्टी कोई चिंता व्यक्त नहीं करेगी, तो हम जैसे व्यक्ति का स्वाभाविक है कि दूरी बनेगी. उन्होंने यह भी कहा कि अभी किस पार्टी में जाएंगे? यह तय नहीं है. समर्थकों की बैठक के बाद फैसला लेंगे.
भाजपा से दूरी के संकेत देते हुए धर्मेंद्र कश्यप ने शायराना अंदाज में कहा, जब से चला हूं मंजिल पर मेरी निगाहें, कभी मील का पत्थर नहीं देखा. जब उनसे पूछा गया कि उनके यहां भाजपा के पोस्टर नहीं दिख रहे हैं और क्या राजनीतिक रास्ते का मील का पत्थर बदलने जा रहा है, तो उन्होंने कहा कि निश्चित ही मानिए.
उन्होंने कहा कि उनके समर्थक सिर्फ लोकसभा या विधानसभा क्षेत्र में ही नहीं, बल्कि पूरे मंडल और जनपद में हैं. वह सभी से राय लेने के बाद आगे का फैसला करेंगे. समाजवादी पार्टी में जाने के सवाल पर उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि आपके सामने जल्द सब आ जाएगा.
वहीं, राज्यसभा टिकट नहीं मिलने को लेकर चल रही चर्चाओं पर धर्मेंद्र कश्यप ने कहा कि राज्यसभा से अपना कोई मतलब ही नहीं है. बेटे को राजनीति में लाने और टिकट मिलने के सवाल पर उन्होंने कहा कि जहां से चाहेंगे, वहां से टिकट मिलेगा. पार्टी कोई भी हो.
बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 में धर्मेंद्र कश्यप आंवला सीट से भाजपा प्रत्याशी थे. समाजवादी पार्टी के नीरज मौर्य ने 15,969 वोटों से हरा दिया था. इससे पहले धर्मेंद्र कश्यप 2014 और 2019 में इसी सीट से भाजपा के टिकट पर चुनाव जीतकर संसद पहुंचे थे.
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