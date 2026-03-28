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'बंगाल में बीजेपी की सरकार बनेगी..' निरहुआ का बड़ा दावा

बीजेपी के पूर्व सांसद दिनेश लाल यादव ने दावा किया कि बंगाल में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है.

Bengal Elections 2026
पूर्व सांसद दिनेश लाल यादव (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : March 28, 2026 at 4:57 PM IST

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पटना: बिहार के पटना में दिनेश लाल यादव ने मीडिया को संबोधित करते हुए बंगाल चुनाव को लेकर बड़ा बयान दिया. जब मीडिया ने सवाल किया कि यूपी के बाद बिहार में बीजेपी ने कामयाबी हासिल की. पश्चिम बंगाल को कैसे देखते हैं. इसपर दिनेश लाल यादव ने कहा कि वहां बीजेपी की सरकार बनने जा रही है.

'बंगाल की जनता सब जानती है': दिनेश लाल यादव ने कहा कि बंगाल की जनता जानती है कि जिस तरह से देश के अन्य राज्यों में तेजी से विकास हो रहा है. जिस तरह से भारत विकसित राष्ट्र बनने की ओर अग्रसर है. हर राज्य तेजी से आगे बढ़ रहा है. बिहार और उत्तर प्रदेश इसका उदाहरण है.

पूर्व सांसद दिनेश लाल यादव (ETV Bharat)

"बंगाल के लोग भी कह रहे हैं कि हमें भी आगे बढ़ना है. बीजेपी की सरकार चुननी है. आज हमलोग बंगाल जा रहे हैं तो वहां के लोगों की आवाज साफ सुनाई दे रही है कि उन्हें भी बीजेपी की ही सरकार चाहिए." -दिनेश लाल यादव, पूर्व सांसद

क्या इसबार ममता की सफाई होगी? इसपर दिनेश लाल यादव ने कहा कि ये तो होना ही है. केंद्र की जितनी योजनाएं हैं, उसे ममता बनर्जी अपने राज्य में लागू नहीं होने देती है. अगर ऐसा होगा तो लोग बीजेपी और मोदी जी की गुणगान करेंगे. इसलिए ऐसा नहीं होने देती हैं.

'गरीबों के लिए काम करना है..': दिनेश लाल यादव ने कहा कि सरकार बनने के बाद बंगाल में गरीबों के लिए काम करना है. किसानों और महिला और युवाओं के लिए काम करना है. बंगाल की जनता को ही लग गया है कि अब सत्ता परिवर्तन करना पड़ेगा.

23 और 29 को वोटिंग: अगले महीने बंगाल में चुनाव होने हैं. राज्य में दो चरण में मतदान होगा, जिसमें 23 और 29 अप्रैल को वोटिंग होगी. 4 मई को वोटों की गिनती होगी. राज्य में 294 विधानसभा सीट के लिए चुनाव होने हैं.

ये भी पढ़ें: 'हर बिहारी खुद को BJP का अध्यक्ष समझेगा, तभी PM मोदी का सपना सच होगा', बंगाल चुनाव पर नितिन नबीन की नजर

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