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गोंडा में पूर्व बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह का बड़ा बयान, कहा- 'छात्रों का आंदोलन पवित्र, लेकिन लेफ्ट-राइट ने किया हाईजैक'

'छात्रों के पवित्र आंदोलन को राजनीतिक दलों ने घेरा' ( Photo Credit: ETV Bharat )

छात्रों का धरना प्रदर्शन मेरे ही दरवाजे पर चल रहा था. मेरा सरकारी आवास जंतर मंतर पर ही है. सुबह से लेकर के शाम तक हम उस धरना प्रदर्शन को देखते रहे. आंदोलन पवित्र उद्देश्य के लिए था मैं इसका समर्थन करता हूं. लेफ्ट- राइट से पिंड छुड़ाएं नहीं तो आंदोलन राजनीति की भेंट चढ़ जाएगा.- बृजभूषण शरण सिंह, पूर्व बीजेपी सांसद

हाईजैक का आरोप: गोंडा में पूर्व बीजेपी सांसद ने आंदोलनकारी छात्रों को राजनीतिकरण से बचने की बड़ी सलाह दी. उन्होंने कहा कि, छात्रों ने एक पवित्र उद्देश्य से यह आंदोलन किया, लेकिन जैसे हर आंदोलन के साथ होता है वैसे इन छात्रों के आंदोलन के साथ हुआ. ये दाएं बाएं, लेफ्ट और राइट पहुंच करके इस आंदोलन को हाईजैक कर लिए और एक बार फिर छात्र ठगा गया.

गोंडा: दिल्ली में छात्र आंदोलन को हाईजैक करने का आरोप पूर्व बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने राजनीतिक दलों पर लगाया है. उन्होंने कहा कि, एक सही आंदोलन अपने मार्ग से भटक गया. बृजभूषण शरण सिंह ने राहुल गांधी पर भी अपनी भड़ास निकाली.

बातचीत से निकलेगा समाधान: कैसरगंज में बृजभूषण शरण सिंह ने छात्रों को सरकार से बात करने की सलाह दी. उन्होंने कहा कि, पूरे देश से बच्चे खुद आए थे लेकिन यहां पर आए तो मंच पर कौन लोग थे. अब मैं किस-किस का नाम लूं कौन लोग थे. तो अब यह आंदोलन अपने उद्देश्य से भटक गया है

आप पवित्र मन से विचार करें और जो भी आपकी समस्या है. वह सरकार से बात करें और उसे बात करने में यह लेफ्ट और राइट दाहिने बाए नहीं होने चाहिए. -बृजभूषण शरण सिंह, पूर्व बीजेपी सांसद

राहुल पर बरसे बृजभूषण: पूर्व सांसद ने कहा कि, राहुल गांधी का इस आंदोलन में कोई रोल नहीं बनता. राहुल गांधी के प्रधानमंत्री आवास पर किए गए प्रदर्शन को लेकर के कहा कि, केवल राहुल गांधी के बच्चे नहीं है बल्कि इस देश के बच्चे हैं और सरकार के बच्चे हैं.

सरकार को बच्चों से बात करनी चाहिए अगर कहीं चूक हुई है तो उसके लिए खेद भी व्यक्त करना चाहिए लेकिन उसमें राहुल गांधी और लेफ्ट और राइट का कोई रोल नहीं बनता है बच्चों के आंदोलन को इन्होंने हाईजैक कर लिया है. क्योंकि इनके बुलाने पर तो भीड़ आने वाली नहीं है.- बृजभूषण शरण सिंह, पूर्व बीजेपी सांसद



पूर्व बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण ने छात्रों से बातचीत के जरिेए समाधान की अपील की. साथ ही उन्होंने छात्रों को लेफ्ट- राइट के चक्कर में नहीं पड़ने की सलाह दी.

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