ETV Bharat / state

"राहुल-अखिलेश को अब अपना मुद्दा बदलना चाहिए, SIR सही है"; ब्रजभूषण शरण सिंह ने बागपत में सपा-कांग्रेस पर किया हमला

BJP के पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने 2029 में लोकसभा चुनाव लड़ने का ऐलान, भाजपा का टिकट मिलने के दिए संकेत.

Etv Bharat
बागपत के एक कुश्ती टूर्नामेंट में पहुंचे पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह. (Photo Credit; ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : November 23, 2025 at 4:52 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

बागपत: पूर्व सांसद ब्रजभूषण सिंह 2029 में होने वाले लोकसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं. वह चुनाव अकेले लड़ेंगे या भाजपा के साथ बागपत में उन्होंने इसका खुलासा करते हुए कहा, वह एक नेता है और इसके अलावा वो कुछ नहीं कह सकते हैं. लेकिन, संकेत दिए कि वो बीजेपी से ही चुनाव लड़ेंगे, उनकी बात हो चुकी है.

वहीं SIR (Special Intensive Revision) (विशेष गहन पुनरीक्षण) को लेकर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के वोट चोरी के बयानों पर ब्रजभूषण सिंह ने पलटवार करते हुए कहा कि दोनों को अपने मुद्दे बदलने चहिए, कोई नया मुद्दा तलाशना होगा. SIR की प्रक्रिया जो चल रही है वह सही है. राहुल और अखिलेश के इस मुद्दे में अब दम नहीं है.

बागपत में पहलवानों को संबोधित करते हुए ब्रजभूषण सिंह का दर्द भी सामने आया. ब्रजभूषण सिंह ने 2023 के कुश्ती संघ को लेकर हुए विवाद पर कहा कि कुश्ती बचाने के लिए उन्हें बड़ी कीमत चुकानी पड़ी है. वो वर्तमान सांसद से भूतपूर्व सांसद हो गए लेकिन, कुश्ती को नहीं जाने दिया. ब्रजभूषण सिंह बागपत के बूढ़पुर गांव में आयोजित स्टेट लेवल कुश्ती टूर्नामेंट में पहुंचे थे.

यहां मीडिया से बातचीत में ब्रजभूषण सिंह ने कहा, SIR सूची का शुद्धिकरण है. हर चुनाव से पहले मतदाता सूची का निरिक्षण या शुद्धिकरण अभी तक ऐसी व्यवस्था नहीं थी. इसलिए एक आदमी लुधियाना में मतदाता फिर गांव मे मतदाता होता था. एक आदमी दिल्ली में मतदाता होता था बिहार में भी मतदाता होता था. इसी गड़बड़ी को ठीक करना गुनाह नहीं है.

उन्होंने कहा, देश के नागरिक अगर आप हैं तो एक जगह वोट देंगे, इस बात को जनता जानती है लेकिन, विपक्ष नहीं जान पर रहा है. आज लोग स्वतः बंगाल और कोलकाता से वापस हो रहे हैं. ये बात पूरी दुनिया समझती है, इस देश का बच्चा-बच्चा समझता है लेकिन, राहुल गांधी नहीं समझते.

अभी उत्तर प्रदेश में SIR की प्रक्रिया चल रही है. कल मैं खुद फार्म भरकर आया हूं. फार्म भरते हुए मेरा फोटो लिया गया, इसमें गलत क्या है. ये किसी जाति समाज और धर्म का सवाल नहीं है. ये बात राहुल को समझना चाहिए, विपक्ष को समझना चाहिए.

ये भी पढ़ेंः डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य रामपुर में सपा-कांग्रेस पर बरसे; बोले- वोट चोरी तो नेहरू और इंदिरा ने किया था

TAGGED:

BAGHPAT NEWS
LOK SABHA ELECTION 2029
UP NEWS
UP POLITICS
BRIJBHUSHAN SHARAN SINGH

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

काशी तमिल संगमम 4.0: वाराणसी के मंदिरों से हुई दक्षिण-उत्तर भारत के संगीत एक्सचेंज की शुरुआत, इन संगीतकारों-कलाकारों का अहम योगदान

यूपी में घटे TB के मरीज; मौत के आंकड़ों में भी 28 फीसदी गिरावट, 92% मरीजों को मिला उपचार

बौद्ध पर्यटन में कुशीनगर का दबदबा; अब तक 20 लाख पर्यटकों ने किए महापरिनिर्वाण मंदिर के दर्शन

कानपुर में यूपीसीडा बनवा रहा ट्रांसगंगा सिटी पुल, गंगा पर बनने वाला चौथा पुल सफर बनाएगा आसान

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.