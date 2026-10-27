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बृजभूषण शरण सिंह को गिफ्ट में मिला घोड़ा; बोले- "जन्मदिन से पहले दिया है घोड़ा, तब तक मैं ट्रेंड हो जाऊंगा"

बृजभूषण शरण सिंह को गिफ्ट में मिला घोड़ा ( Photo credit: ETV Bharat )

गोंडा : कैसरगंज से पूर्व भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह को जन्मदिन से पहले गिफ्ट मिलने शुरू हो गए हैं. जुबेरगंज अयोध्या के रहने सरफराज अहमद ने मंगलवार को उन्हें सिंधी नस्ल का घोड़ा उपहार स्वरूप भेंट किया है. गिफ्ट में घोड़ा मिलने के बाद पूर्व सांसद ने लगभग 500 मीटर तक घुड़सवारी की. इस दौरान पूर्व सांसद ने कहा कि मेरे जन्मदिन से दो दिन पहले घोड़ा गिफ्ट मिला है. तब तक मैं ट्रेंड हो जाऊंगा.

बृजभूषण शरण सिंह को गिफ्ट में मिला घोड़ा (Video credit: ETV Bharat) सरफराज अहमद ने कहा कि वह जुबेरगंज बाजार से हैं. उन्होंने बताया कि पूर्व सांसद को सिंधी नस्ल का घोड़ा गिफ्ट किया है उनके अपने बैठने के लिए कि आरामदेह सवारी से रहे. उन्होंने कहा कि यह बहुत अच्छा चलता है, दुगामा और हल्की चाल में. इसलिए हमने नेता जी ने हमसे कहा था, तो हमने नेता जी को घोड़ा लाकर गिफ्ट दिया है.