बृजभूषण शरण सिंह को गिफ्ट में मिला घोड़ा; बोले- "जन्मदिन से पहले दिया है घोड़ा, तब तक मैं ट्रेंड हो जाऊंगा"
पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने लगभग 500 मीटर तक घुड़सवारी की.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 27, 2026 at 7:19 PM IST
गोंडा : कैसरगंज से पूर्व भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह को जन्मदिन से पहले गिफ्ट मिलने शुरू हो गए हैं. जुबेरगंज अयोध्या के रहने सरफराज अहमद ने मंगलवार को उन्हें सिंधी नस्ल का घोड़ा उपहार स्वरूप भेंट किया है. गिफ्ट में घोड़ा मिलने के बाद पूर्व सांसद ने लगभग 500 मीटर तक घुड़सवारी की. इस दौरान पूर्व सांसद ने कहा कि मेरे जन्मदिन से दो दिन पहले घोड़ा गिफ्ट मिला है. तब तक मैं ट्रेंड हो जाऊंगा.
सरफराज अहमद ने कहा कि वह जुबेरगंज बाजार से हैं. उन्होंने बताया कि पूर्व सांसद को सिंधी नस्ल का घोड़ा गिफ्ट किया है उनके अपने बैठने के लिए कि आरामदेह सवारी से रहे. उन्होंने कहा कि यह बहुत अच्छा चलता है, दुगामा और हल्की चाल में. इसलिए हमने नेता जी ने हमसे कहा था, तो हमने नेता जी को घोड़ा लाकर गिफ्ट दिया है.
उन्होंने बताया कि ये जैसलमेर का घोड़ा, बाड़मेर, राजस्थान का है. उन्होंने बताया कि ये घोड़ा सिंधी नस्ल का है. ये करीब साढ़े चार साल का है. उन्होंने कहा कि घोड़ा की कीमत कभी कम, कभी ज्यादा. उन्होंने बताया कि मार्केट में आम घोड़ा 8-10-12 लाख से कम का मिलता नहीं है. ये साढ़े चार साल का है. इसकी चाल की कीमत है. घोड़े की कीमत कम-ज्यादा, घटा-बढ़ा करती है. घोड़े की कोई फिक्स कीमत नहीं है. यह कोई कंपनी का माल नहीं है. ये घटा-बढ़ा करता है. हमने गिफ्ट किया है.
पूर्व सांसद के अस्तबल में अब तक लगभग 8 घोड़े हो चुके हैं, जिसमें ढाई करोड़ और 2 करोड़ रुपये तक के घोड़े भी शामिल हैं. गिफ्ट में मिले घोड़े और बृजभूषण शरण सिंह के घुड़सवारी को देखने के लिए भी काफी संख्या में लोगों मौजूद थे.
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