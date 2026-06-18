अंकिता भंडारी हत्याकांड कथित ऑडियो केस, पूर्व बीजेपी विधायक सुरेश राठौर को मिली जमानत
पूर्व बीजेपी विधायक सुरेश राठौर को जमानत मिली, अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में कथित ऑडियो-वीडियो और आपत्तिजनक पोस्ट से जुड़ा है मामला
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : June 18, 2026 at 5:07 PM IST
देहरादून: अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में सोशल मीडिया पर कथित आपत्तिजनक पोस्ट से जुड़े केस में गिरफ्तार किए गए पूर्व विधायक सुरेश राठौर को जमानत मिल गई है. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) रवि प्रकाश की अदालत ने उन्हें जमानत दी है. अदालत ने उन्हें एक लाख रुपए के व्यक्तिगत बंधपत्र और समान राशि के दो जमानतदार पेश करने की शर्त पर रिहा करने के आदेश दिए हैं.
जानकारी के मुताबिक, कोतवाली डालनवाला में पूर्व विधायक सुरेश राठौर के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की अलग-अलग धाराओं और आईटी एक्ट की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था. पुलिस ने 14 जून 2026 को मामले में बीएनएस की धारा 308 (6) भी बढ़ाई थी, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया.
बचाव पक्ष ने रखा अपना पक्ष: जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने अदालत को बताया कि आरोपी जांच में सहयोग कर रहे थे और इससे पहले उन्हें बीएनएसएस की धारा 35 (3) के तहत नोटिस देकर छोड़ा गया था.
बचाव पक्ष ने ये भी तर्क दिया कि जिन धाराओं में कार्रवाई की गई है, उनमें ज्यादातर जमानती प्रकृति के हैं. वहीं, अभियोजन पक्ष ने जमानत का विरोध करते हुए कहा कि मामले की विवेचना अभी जारी है और आरोपी के खिलाफ गंभीर आरोप हैं.
दोनों पक्षों की सुनी दलीलें, पुलिस अभिलेखों का किया अवलोकन: दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और पुलिस अभिलेखों का अवलोकन करने के बाद अदालत ने माना कि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए आरोपी को जमानत पर रिहा किया जाना उचित है.
अदालत ने अपने आदेश में कहा कि आरोपी पहले से जांच में सहयोग कर रहा था और मामले में जो अतिरिक्त धारा जोड़ी गई है, वो भी जमानती प्रकृति की है. जिसके बाद अदालत ने सुरेश राठौर की जमानत याचिका स्वीकार की.
एक लाख रुपए के व्यक्तिगत बॉन्डपत्र की शर्त पर रिहा करने के आदेश: इसके बाद अदालत ने उन्हें नियमानुसार रिहा करने के आदेश जारी किए. साथ ही अदालत ने उन्हें एक लाख रुपए के व्यक्तिगत बंधपत्र और समान राशि के दो जमानतदार प्रस्तुत करने की शर्त पर रिहा करने के आदेश दिए हैं.
क्या था मामला? गौर हो कि अंकिता भंडारी हत्याकांड से जुड़े मामलों में सुरेश राठौर की गिरफ्तारी हुई थी. इन मामलों में पूर्व विधायक सुरेश राठौर और उनकी कथित पत्नी व अभिनेत्री उर्मिला सनावर के खिलाफ हरिद्वार के झबरेड़ा, बहादराबाद और नेहरू कॉलोनी समेत डालनवाला थानों में मुकदमे दर्ज हुए थे.
आरोप है कि सुरेश राठौर और उर्मिला सनावर ने सोशल मीडिया पर कई ऑडियो-वीडियो साझा किए थे. पुलिस की मानें तो इन ऑडियो-वीडियो में उत्तराखंड के बीजेपी नेताओं के बारे में आपत्तिजनक और छवि को नुकसान पहुंचाने वाली बातें कही गई थी.
फिर से सुर्खियों में आया अंकिता भंडारी मर्डर केस: इन ऑडियो-वीडियो के सामने आते ही उत्तराखंड की राजनीति में भूचाल सा आ गया था. जिसके चलते ठंडे बस्ते में गया अंकिता भंडारी मर्डर केस फिर से सुर्खियों में आ गया. प्रदेशभर में लोग सड़कों पर उतर आए और चौतरफा विरोध होने लगा.
ऑडियो-वीडियो में कथित 'वीआईपी' का जिक्र भी किया गया था. जिसके चलते यह मामला फिर से सुलग उठा और प्रदर्शन होने लगे. सरकार के खिलाफ हर तरफ नारेबाजी होनी लगी और एक सवाल हर जगह गूंजने लगा, वो वीआईपी कौन है?
इस मुद्दे ने ऐसी आग पकड़ी कि प्रदेश में राजनीतिक और सामाजिक माहौल पूरी तरह बदल गया. 3 साल पुराना हत्याकांड फिर से चर्चाओं का सबसे बड़ा मुद्दा बन गया. कांग्रेस और बीजेपी के नेता एक-दूसरे पर कई तरह के गंभीर आरोप लगाते नजर आए.
मामले ने तूल पकड़ा तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अंकिता भंडारी के माता-पिता से मुलाकात कर डाली. अंकिता के माता-पिता से बातचीत के बाद 9 जनवरी को सीएम धामी ने मामले की सीबीआई यानी केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो जांच की संस्तुति की घोषणा कर दी.
दुष्यंत कुमार गौतम ने दर्ज कराई थी शिकायत: इधर, बीजेपी प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम ने मामले में 5 जनवरी को कोतवाली डालनवाला में शिकायत दर्ज कराई. जिसमें आरोप लगाया गया था कि अंकिता भंडारी के मामले में सोशल मीडिया पर सुरेश राठौर और उर्मिला सनावर के कुछ ऑडियो-वीडियो प्रसारित किया जा रहे हैं.
इनमें जान बूझकर उनका और बीजेपी अन्य नेताओं का नाम लेकर बदनाम करने के साथ साजिश के तहत झूठे मामले में फंसाने का प्रयास किया जा रहा है. लिहाजा, मामले में हरिद्वार और देहरादून के कई थानों में सुरेश राठौर और उर्मिला सनावर के खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए.
14 जून को हिरासत में लिए गए थे सुरेश राठौर: उधर, बीजेपी प्रदेश प्रभारी पर गंभीर आरोप लगाने के मामले में दर्ज हुए मुकदमे में कार्रवाई करते हुए कोतवाली डालनवाला पुलिस और एसओजी ने पूर्व बीजेपी विधायक सुरेश राठौर को बुग्गावाला क्षेत्र से बीती 14 जून को हिरासत में लिया.
पूछताछ के बाद सुरेश राठौर को गिरफ्तार कर लिया. जिसके बाद न्यायालय में पेश किया गया. वहीं, न्यायालय ने उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया था. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) रवि प्रकाश की अदालत ने सुरेश राठौर को जमानत दे दी है.
हाईकोर्ट पहुंच चुका मामला: बता दें कि यह मामला नैनीताल हाईकोर्ट भी पहुंचा. हाल में ही हाईकोर्ट ने सुरेश राठौर के खिलाफ दर्ज 4 एफआईआर में से 2 को रद्द कर दिया था. बाकी दो मामलों में कोर्ट ने जांच जारी रखने की अनुमति दी थी. इन्हीं दो मामलों में पुलिस ने कार्रवाई की.
बीजेपी पहले ही सुरेश राठौर को कर चुकी निष्कासित: गौर हो कि पूर्व विधायक सुरेश राठौर को बीजेपी ने निष्कासित कर दिया था. वो समय-समय पर चौंकाने वाले बयानबाजी कर सुर्खियों में बने रहते हैं. अभिनेत्री उर्मिला सनावर के साथ उनकी बातचीत के कथित ऑडियो-वीडियो वायरल होने के बाद अंकिता भंडारी हत्याकांड ने फिर तूल पकड़ा था.
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