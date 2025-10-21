ETV Bharat / state

पूर्व भाजपा विधायक रामपाल मेघवाल ने अंता से निर्दलीय भरा नामांकन, पार्टी पर लगाया ये आरोप

पूर्व भाजपा विधायक रामपाल मेघवाल ( ETV Bharat Baran )

बारां: बारां-अटरू विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक रामपाल मेघवाल ने अंता उपचुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में मंगलवार को अपना नामांकन दाखिल किया. इस दौरान उन्होंने पार्टी आलाकमान पर उपेक्षा का आरोप लगाया. नामांकन भरने के दौरान पूर्व विधायक रामपाल मेघवाल ने पार्टी आलाकमान पर लगातार उपेक्षा का आरोप लगाते हुए कहा कि अंता उपचुनाव को लेकर मेरी पूरी तैयारी है. उन्होंने कहा, 'मैं किसी के खिलाफ नहीं हूं. मैं तो सिर्फ पीड़ित, शोषित व दलित व्यक्ति की आवाज उठाने के लिए यह कदम उठा रहा हूं. आज भी भाजपा और कांग्रेस में कई पीड़ित व शोषित कार्यकर्ता हैं, जिनकी कोई सुनवाई नहीं करता है. ऐसे में उन पीड़ित और दलित व्यक्तियों को चलित और उत्साहित करने के लिए मैं अपना नामांकन भर रहा हूं और उन सब से मैं आशीर्वाद मागूंगा.' पढ़ें: अंता उपचुनाव : SDPI ने नरेश मीणा को दिया समर्थन, निर्दलीय प्रत्याशी ने कही ये बड़ी बात