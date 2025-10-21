ETV Bharat / state

पूर्व भाजपा विधायक रामपाल मेघवाल ने अंता से निर्दलीय भरा नामांकन, पार्टी पर लगाया ये आरोप

भाजपा के पूर्व विधायक ने पार्टी आलाकमान पर आरोप लगाए हैं. उन्होंने कहा कि कांग्रेस में भी उनके जैसे प्रताड़ित कार्यकर्ता होने का दावा किया.

Former BJP MLA Rampal Meghwal
पूर्व भाजपा विधायक रामपाल मेघवाल (ETV Bharat Baran)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 21, 2025 at 5:31 PM IST

बारां: बारां-अटरू विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक रामपाल मेघवाल ने अंता उपचुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में मंगलवार को अपना नामांकन दाखिल किया. इस दौरान उन्होंने पार्टी आलाकमान पर उपेक्षा का आरोप लगाया.

नामांकन भरने के दौरान पूर्व विधायक रामपाल मेघवाल ने पार्टी आलाकमान पर लगातार उपेक्षा का आरोप लगाते हुए कहा कि अंता उपचुनाव को लेकर मेरी पूरी तैयारी है. उन्होंने कहा, 'मैं किसी के खिलाफ नहीं हूं. मैं तो सिर्फ पीड़ित, शोषित व दलित व्यक्ति की आवाज उठाने के लिए यह कदम उठा रहा हूं. आज भी भाजपा और कांग्रेस में कई पीड़ित व शोषित कार्यकर्ता हैं, जिनकी कोई सुनवाई नहीं करता है. ऐसे में उन पीड़ित और दलित व्यक्तियों को चलित और उत्साहित करने के लिए मैं अपना नामांकन भर रहा हूं और उन सब से मैं आशीर्वाद मागूंगा.'

उन्होंने कहा कि मैं एक बार नहीं कई बार प्रताड़ित हुआ हूं और जीता हुआ विधायक होने के बावजूद भी मेरा टिकट काटा गया. मुझे एक बार दो बार, तीन बार, नहीं कई बार मेरे अधिकारों से वंचित किया गया. उन्होंने कहा कि मैं भाजपा से विधायक रहा हूं और सबसे अधिक वोटो से जीता हूं. इसके बावजूद भी पार्टी पदाधिकारी ने मेरी संभाल नहीं ली और मेरा टिकट काटा गया और मुझे कई बार प्रताड़ित भी किया गया.

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी चुनाव कार्यक्रम के अनुसार अंता उपचुनाव के लिए नामांकन पत्र जमा कराने की अंतिम तिथि आज है. अंता रिटर्निंग अधिकारी हवाई सिंह यादव ने बताया कि नामांकन की आखिरी तिथि तक 21 अभ्यर्थियों के द्वारा कुल 32 नामांकन दाखिल किए गए हैं. नामांकन पत्रों की संवीक्षा 23 अक्टूबर को की जाएगी और 27 अक्टूबर तक नामांकन पत्र वापस लिए जा सकेंगे.

