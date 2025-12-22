पुरोला पूर्व बीजेपी विधायक राजेश जुवांठा का निधन, सीएम धामी ने जताया दुख
पुरोला विधानसभा के पूर्व विधायक राजेश जुवांठा का निधन से क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई है.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : December 22, 2025 at 2:30 PM IST
उत्तरकाशी: पुरोला विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक राजेश जुवांठा के निधन से पूरे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई है. उनके निधन की सूचना मिलते ही राजनीतिक, सामाजिक और व्यापारिक संगठनों में शोक व्याप्त हो गया. वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पुरोला विधानसभा क्षेत्र से पूर्व विधायक राजेश जुवांठा के निधन पर दुःख व्यक्त किया. उन्होंने दिवंगत आत्मा की शांति और शोक संतप्त परिवारजनों व समर्थकों को यह दुःख सहन करने की शक्ति प्रदान करने की ईश्वर से कामना की.
ईमानदार, सरल व्यक्तित्व के धनी थे राजेश जुवांठा: राजेश जुवांठा ने वर्ष 2007 से 2012 तक पुरोला विधानसभा क्षेत्र से विधायक के रूप में क्षेत्र की सेवा की. अपने कार्यकाल के दौरान वे ईमानदार, सरल और मिलनसार व्यक्तित्व के लिए पहचाने जाते थे. आम जनता के साथ उनकी सहज उपलब्धता और व्यवहार की क्षेत्रवासियों द्वारा विशेष सराहना की जाती रही. वे उत्तर प्रदेश की मुलायम सिंह यादव सरकार में पर्वतीय विकास मंत्री रहे स्वर्गीय बर्फिया लाल जुवांठा के पुत्र थे.
पुरोला विधानसभा क्षेत्र से पूर्व विधायक श्री राजेश जुवांठा जी के निधन का समाचार अत्यंत दुःखद है।— Pushkar Singh Dhami (@pushkardhami) December 22, 2025
ईश्वर से प्रार्थना है कि पुण्यात्मा को श्रीचरणों में स्थान एवं शोक संतप्त परिवारजनों व समर्थकों को यह असीम दुःख सहन करने की शक्ति प्रदान करें।
।। ॐ शांति ।। pic.twitter.com/5rRkJ6fHqZ
लंबे समय से चल रहे थे बीमार: पूर्व पुरोला विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक राजेश जुवाठा लंबे समय से बीमार चल रहे थे. जिसके बाद आज उनका निधन हो गया. इससे पूरे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई है. उनके निधन की सूचना मिलते ही राजनीतिक, सामाजिक और व्यापारिक संगठनों में शोक व्याप्त हो गया.
राजनीति परिवार थे पूर्व विधायक राजेश जुवांठा: बर्फिया लाल जुवांठा ने पर्वतीय क्षेत्रों के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण कार्य किए और एक कर्मठ व जनहितैषी नेता के रूप में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई. राजेश जुवांठा की माता शांति जुवांठा नगर पालिका विकासनगर से दो बार पालिका अध्यक्ष रह चुकी हैं. राजेश जुवांठा अपने पीछे पत्नी सहित एक पुत्र व एक पुत्री को छोड़ गए हैं. उनके आकस्मिक निधन से परिवार सहित क्षेत्र के लोग गहरे सदमे में हैं. उनके निधन पर पुरोला व्यापार मंडल सहित अनेक सामाजिक एवं राजनीतिक संगठनों ने गहरा दुख व्यक्त किया.
शोकसभा आयोजित कर जताया दुख: इस अवसर पर विभिन्न स्थानों पर शोक सभाओं का आयोजन कर दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की गई तथा शोक संतप्त परिवार के प्रति संवेदनाएं प्रकट की गईं. क्षेत्रीय विधायक दुर्गेश्वर लाल, नगर पालिका अध्यक्ष बिहारीलाल शाह, व्यापार मंडल अध्यक्ष अंकित पंवार, प्यारेलाल हिमानी, राजपाल पंवार, बलदेव रावत, रामचंद्र पंवार, उपेंद्र असवाल, कवीन्द्र असवाल, गोविंद राम, मनमोहन चौहान आदि ने शोक संवेदना प्रकट करते हुए कहा कि राजेश जुवांठा का निधन क्षेत्र के लिए एक अपूरणीय क्षति है, जिसकी भरपाई निकट भविष्य में संभव नहीं है.
