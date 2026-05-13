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पूर्व भाजपा विधायक के पीए पर तलवार से हमला, जांच में जुटी पुलिस

गोड्डाः जिले के महागामा थाना क्षेत्र के नयानगर गांव के समीप पूर्व विधायक अशोक भगत के निजी सहायक विजय शर्मा पर धारदार हथियार से हमला किया गया है. इस घटना में विजय शर्मा गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनका इलाज गोड्डा सदर अस्पताल में चल रहा है.

हमलावर से कोई पुराना विवाद नहींः विजय शर्मा

बताया जा रहा है कि विजय शर्मा अपने घर से बाइक पर निकले थे. इस बीच नयानगर के पास काजेश शर्मा नामक व्यक्ति ने उन पर धारदार हथियार से हमला कर दिया. हमले में उनके हाथ पर गंभीर चोट आई है.

जानकारी देते पूर्व विधायक के पीए (ETV BHARAT)

घायल विजय शर्मा ने बताया कि जब उन पर तलवार से हमला किया गया, तो वह हेलमेट पहने हुए थे जिसके कारण उनके सिर पर चोट नहीं लगी. इसके बाद हमलावर ने उनके दाएं हाथ और पैर पर तलवार से वार किया, जिससे वह बुरी तरह जख्मी हो गए. उन्होंने बताया कि हमला जान से मारने के इरादे से किया गया था. हमलावर के साथ उसका पहले कोई झगड़ा नहीं था.

गोड्डा सदर अस्पताल में इलाज जारी