ETV Bharat / state

पूर्व भाजपा विधायक के पीए पर तलवार से हमला, जांच में जुटी पुलिस

गोड्डा में पूर्व भाजपा विधायक के पीए पर हथियार से हमला हुआ है.

PA OF FORMER BJP LEADER ATTACKED
घायल विजय शर्मा की तस्वीर (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : May 13, 2026 at 11:57 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

गोड्डाः जिले के महागामा थाना क्षेत्र के नयानगर गांव के समीप पूर्व विधायक अशोक भगत के निजी सहायक विजय शर्मा पर धारदार हथियार से हमला किया गया है. इस घटना में विजय शर्मा गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनका इलाज गोड्डा सदर अस्पताल में चल रहा है.

हमलावर से कोई पुराना विवाद नहींः विजय शर्मा

बताया जा रहा है कि विजय शर्मा अपने घर से बाइक पर निकले थे. इस बीच नयानगर के पास काजेश शर्मा नामक व्यक्ति ने उन पर धारदार हथियार से हमला कर दिया. हमले में उनके हाथ पर गंभीर चोट आई है.

जानकारी देते पूर्व विधायक के पीए (ETV BHARAT)

घायल विजय शर्मा ने बताया कि जब उन पर तलवार से हमला किया गया, तो वह हेलमेट पहने हुए थे जिसके कारण उनके सिर पर चोट नहीं लगी. इसके बाद हमलावर ने उनके दाएं हाथ और पैर पर तलवार से वार किया, जिससे वह बुरी तरह जख्मी हो गए. उन्होंने बताया कि हमला जान से मारने के इरादे से किया गया था. हमलावर के साथ उसका पहले कोई झगड़ा नहीं था.

गोड्डा सदर अस्पताल में इलाज जारी

घटना के बाद मौके पर स्थानीय लोगों की भीड़ जमा हो गई, जिसके बाद हमलावर वहां से भाग निकला. पीड़ित विजय शर्मा ने खुद पुलिस को घटना की सूचना दी. घायल विजय को रेफरल अस्पताल महागामा पहुंचाया गया फिर प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए गोड्डा सदर अस्पताल उनको रेफर कर दिया गया है.

घटना का कारण साफ नहीं है

इस पूरे मामले पर महागामा थाना प्रभारी मनोज पाल ने घटना की पुष्टि कर बताया कि अस्पताल में विजय शर्मा का इलाज जारी है. साथ ही कहा कि मामले की तहकीकात की जा रही है. घटना की वजह साफ नहीं हुईं है. कुछ लोग इसे रंजिश तो कुछ लोग राजनीत से जोड़ कर देख रहे हैं.

ये भी पढ़ेंः

गिरिडीह में हत्या की गवाही देकर लौट रहे पीड़ित पक्ष और आरोपी में भिड़ंत, मारपीट के बाद दोनों पक्ष पहुंचा थाने

खूंटी के कर्रा में उग्रवादी हमला मामला, आगजनी और फायरिंग के बाद पुलिस अलर्ट, ठेकेदारों को सुरक्षा का भरोसा

खूंटी में रेलवे कंस्ट्रक्शन साइट पर हमला, आगजनी और फायरिंग कर फैलाई दहशत

TAGGED:

पूर्व भाजपा विधायक के पीए पर हमला
पूर्व विधायक अशोक भगत
PERSONAL ASSISTANT VIJAY SHARMA
FORMER BJP MLAS PA
PA OF FORMER BJP LEADER ATTACKED

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.