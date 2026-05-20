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पूर्व BJP अल्पसंख्यक मोर्चा जिलाध्यक्ष गिरफ्तार, यूपी पुलिस ने बीच बाजार दबोचा, जानिए मामला

गफ्फार खान को यूपी पुलिस ने किया गिरफ्तार ( फोटो सोर्स- Police/CCTV Footage )

रुद्रपुर: उधम सिंह नगर के किच्छा में बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के पूर्व जिलाध्यक्ष गफ्फार खान को उत्तर प्रदेश की पुलिस को गिरफ्तार किया है. बहेड़ी पुलिस ने बीच बाजार में कार्रवाई करते हुए गफ्फार खान को हिरासत में लिया. बताया जा रहा है कि वो उत्तर प्रदेश में दर्ज एक मामले में वांछित चल रहा था. वहीं, गफ्फार की गिरफ्तारी से राजनीतिक माहौल गरमा गया है. दरअसल, किच्छा में बुधवार दोपहर उस समय हड़कंप मच गया, जब उत्तर प्रदेश के बहेड़ी थाना क्षेत्र की पुलिस ने बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के पूर्व जिलाध्यक्ष और ग्राम दरऊ की प्रधान के पति गफ्फार खान को बीच बाजार से गिरफ्तार कर लिया. अचानक हुई इस कार्रवाई से क्षेत्र में अफरा-तफरी का माहौल बन गया और राजनीतिक चर्चाओं का दौर शुरू हो गया. पूर्व BJP अल्पसंख्यक मोर्चा जिलाध्यक्ष गिरफ्तार (वीडियो सोर्स- Police/CCTV Footage) दो वाहनों में किच्छा पहुंची थी यूपी पुलिस की टीम: जानकारी के मुताबिक, दोपहर के समय दो वाहनों में यूपी पुलिस की टीम किच्छा पहुंची थी. एक स्कॉर्पियो वाहन में सादे कपड़ों में पुलिसकर्मी मौजूद थे. जबकि, दूसरे वाहन में वर्दीधारी पुलिस बल तैनात था. पुलिस टीम काफी देर से गफ्फार खान की गतिविधियों पर नजर बनाए हुए थी. बताया जा रहा है कि जैसे ही गफ्फार खान डीडी चौक से रुद्रपुर रोड की ओर पहुंचे, पहले से घात लगाए बैठे पुलिसकर्मियों ने उन्हें रोक लिया और तत्काल स्कॉर्पियो वाहन में बैठाकर अपने साथ ले गए. इस दौरान मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई. चूंकि, कार्रवाई बाजार के व्यस्त इलाके में हुई, इसलिए कुछ समय के लिए अफरा-तफरी का माहौल बन गया.