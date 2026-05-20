पूर्व BJP अल्पसंख्यक मोर्चा जिलाध्यक्ष गिरफ्तार, यूपी पुलिस ने बीच बाजार दबोचा, जानिए मामला
बीजेपी के पूर्व अल्पसंख्यक मोर्चा जिलाध्यक्ष और प्रधान पति गफ्फार खान को यूपी पुलिस ने किया गिरफ्तार, किच्छा में मचा हड़कंप
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : May 20, 2026 at 8:05 PM IST
रुद्रपुर: उधम सिंह नगर के किच्छा में बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के पूर्व जिलाध्यक्ष गफ्फार खान को उत्तर प्रदेश की पुलिस को गिरफ्तार किया है. बहेड़ी पुलिस ने बीच बाजार में कार्रवाई करते हुए गफ्फार खान को हिरासत में लिया. बताया जा रहा है कि वो उत्तर प्रदेश में दर्ज एक मामले में वांछित चल रहा था. वहीं, गफ्फार की गिरफ्तारी से राजनीतिक माहौल गरमा गया है.
दरअसल, किच्छा में बुधवार दोपहर उस समय हड़कंप मच गया, जब उत्तर प्रदेश के बहेड़ी थाना क्षेत्र की पुलिस ने बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के पूर्व जिलाध्यक्ष और ग्राम दरऊ की प्रधान के पति गफ्फार खान को बीच बाजार से गिरफ्तार कर लिया. अचानक हुई इस कार्रवाई से क्षेत्र में अफरा-तफरी का माहौल बन गया और राजनीतिक चर्चाओं का दौर शुरू हो गया.
दो वाहनों में किच्छा पहुंची थी यूपी पुलिस की टीम: जानकारी के मुताबिक, दोपहर के समय दो वाहनों में यूपी पुलिस की टीम किच्छा पहुंची थी. एक स्कॉर्पियो वाहन में सादे कपड़ों में पुलिसकर्मी मौजूद थे. जबकि, दूसरे वाहन में वर्दीधारी पुलिस बल तैनात था. पुलिस टीम काफी देर से गफ्फार खान की गतिविधियों पर नजर बनाए हुए थी.
बताया जा रहा है कि जैसे ही गफ्फार खान डीडी चौक से रुद्रपुर रोड की ओर पहुंचे, पहले से घात लगाए बैठे पुलिसकर्मियों ने उन्हें रोक लिया और तत्काल स्कॉर्पियो वाहन में बैठाकर अपने साथ ले गए. इस दौरान मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई. चूंकि, कार्रवाई बाजार के व्यस्त इलाके में हुई, इसलिए कुछ समय के लिए अफरा-तफरी का माहौल बन गया.
कथित असलहा तस्करों से जुड़ा है मामला: बताया जा रहा है कि गफ्फार खान का नाम इसी साल 19 फरवरी को बहेड़ी पुलिस की ओर से पकड़े गए कथित असलहा तस्करों से जुड़ने के बाद चर्चा में आया था. उस समय बहेड़ी पुलिस ने तस्लीम और सोमू नामक दो आरोपियों को भारी मात्रा में अवैध पिस्टल व तमंचों के साथ गिरफ्तार किया था. पूछताछ में बरामद हथियारों का संबंध बरेली में हुए दंगों से जुड़ा बताया गया था.
कथित तौर पर अवैध हथियार सप्लाई में गफ्फार खान का आया था नाम: जांच के दौरान पुलिस को जानकारी मिली थी कि कुछ अवैध हथियार ग्राम दरऊ निवासी गफ्फार खान तक भी सप्लाई किए गए थे. इसके बाद गफ्फार खान का नाम भी पूरे मामले में सामने आया और राजनीतिक हलकों में इसको लेकर चर्चाएं तेज हो गई थीं.
मामले के तूल पकड़ने के बाद गफ्फार खान ने सोशल मीडिया पर वीडियो और पोस्ट के माध्यम से खुद को निर्दोष बताते हुए किच्छा विधायक पर राजनीतिक साजिश के तहत फंसाने के आरोप लगाए थे. हालांकि, पिछले करीब तीन महीनों से मामले में कोई बड़ी कार्रवाई नहीं हो रही थी.
ऐसे में माना जा रहा था कि मामला ठंडे बस्ते में चला गया है, लेकिन बुधवार को बहेड़ी पुलिस की अचानक हुई कार्रवाई ने एक बार फिर राजनीतिक सरगर्मी बढ़ा दी है. गफ्फार खान की गिरफ्तारी के बाद क्षेत्र में तरह-तरह की चर्चाएं हो रही हैं. वहीं, एसपी सिटी उत्तम सिंह नेगी ने गिरफ्तारी की पुष्टि की है.
"गफ्फार खान उत्तर प्रदेश में दर्ज एक मुकदमे में वांछित था. बहेड़ी पुलिस उसे गिरफ्तार कर अपने साथ ले गई है. फिलहाल मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई उत्तर प्रदेश पुलिस की ओर से की जा रही है."- उत्तम सिंह नेगी, एसपी सिटी
ये भी पढ़ें-