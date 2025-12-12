हमीरपुर के पूर्व बीजेपी जिलाध्यक्ष प्रीतम सिंह किसान 55 दिन बाद लखनऊ में मिले; सीजेएम कोर्ट में पेश किया जाएगा
एसपी डॉ. दीक्षा शर्मा ने बताया कि पूर्व बीजेपी जिलाध्यक्ष प्रीतम सिंह किसान को लखनऊ के दुबग्गा क्षेत्र में मिले हैं.
हमीरपुर: जिले के चर्चित प्रकरण में शुक्रवार देर रात बड़ा मोड़ आया है. 55 दिनों से लापता चल रहे पूर्व भाजपा जिलाध्यक्ष प्रीतम सिंह किसान को हमीरपुर पुलिस ने लखनऊ से पकड़ा है. पुलिस अधीक्षक डॉ. दीक्षा शर्मा ने इसकी आधिकारिक पुष्टि की. प्रीतम सिंह को देर रात पुलिस टीम ने खोज निकाला और कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद उन्हें शनिवार को सीजेएम कोर्ट में पेश किया जाएगा.
प्रीतम सिंह को थाने ले गयी थी पुलिस: प्रीतम सिंह 18 अक्टूबर की रात उस समय चर्चा में आए थे, जब राठ हमीरपुर हाईवे स्थित उनके निजी पेट्रोल पंप पर भुगतान को लेकर विवाद हुआ. विवाद की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और प्रीतम सिंह को पूछताछ के लिए थाने ले गई. अगले दिन 19 अक्टूबर की सुबह भाजपा पदाधिकारियों की मौजूदगी में पुलिस ने उन्हें उनके बेटे के सुपुर्द कर दिया. इसके बाद वह अचानक लापता हो गए थे.
55 दिनों से पुलिस खोज रही थी: परिजनों ने आरोप लगाया था कि पुलिस हिरासत में लेने के बाद ही प्रीतम सिंह का पता नहीं चला, जबकि पुलिस का कहना था कि पूछताछ के बाद उन्हें परिवार को सौंप दिया गया था. प्रीतम सिंह के गायब होने पर परिवार ने 27 अक्टूबर को इलाहाबाद हाईकोर्ट में बंदी प्रत्यक्षीकरण (हैबियस कॉर्पस) याचिका दायर की. हाईकोर्ट ने इस मामले को गंभीर मानते हुए पुलिस से रिपोर्ट मांगी और खोज अभियान तेज करने के निर्देश दिए.
हाईकोर्ट ने पेश करने का आदेश दिया था: 31 अक्टूबर को पुलिस ने पेट्रोल पंप परिसर में स्थित एक कमरे का ताला तोड़कर तलाशी ली. 8 दिसंबर की सुनवाई में हाईकोर्ट ने एसपी को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का आदेश दिया और स्पष्ट किया कि 16 दिसंबर तक प्रीतम सिंह को अदालत में पेश किया जाए या विस्तृत हलफनामा दाखिल किया जाए. इस दौरान पुलिस की कई टीमें प्रीतम सिंह की तलाश में लगी रहीं. मोबाइल लोकेशन, कॉल डिटेल और संभावित ठिकानों की जांच की गई, लेकिन लंबे समय तक कोई ठोस जानकारी नहीं मिली.
सीजेएम कोर्ट में पेश किया जाएगा: गायब होने की घटना ने स्थानीय राजनीति और प्रशासन पर दबाव बढ़ा दिया था. शुक्रवार देर रात लखनऊ के दुबग्गा क्षेत्र से उनके मिलने की पुष्टि ने पूरे प्रकरण को नया मोड़ दे दिया है. अब पुलिस शनिवार को उनकी पेशी के दौरान पूरे मामले की जानकारी अदालत को सौंपेगी. एसपी डॉ. दीक्षा शर्मा ने बताया कि पुलिस ने पूर्व जिलाध्यक्ष प्रीतम सिंह किसान को लखनऊ के दुबग्गा क्षेत्र से पकड़ा गया है. कानूनी प्रक्रिया पूरी की जा रही है. उन्हें शनिवार को सीजेएम कोर्ट में पेश किया जाएगा.
