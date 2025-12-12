ETV Bharat / state

हमीरपुर के पूर्व बीजेपी जिलाध्यक्ष प्रीतम सिंह किसान 55 दिन बाद लखनऊ में मिले; सीजेएम कोर्ट में पेश किया जाएगा

19 अक्टूबर से लापता थे प्रीतम सिंह किसान ( Photo Credit: ETV Bharat )