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भाजपा को झटका! दो बार के पूर्व BJP प्रत्याशी ने 250 समर्थकों संग थामा कांग्रेस का दामन, कई और नेताओं के संपर्क में होने का दावा

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष विनय कुमार ने कहा कि संगठन विस्तार अभियान पूरे प्रदेश में चलाया जाएगा. उन्होंने दावा किया कि अगले एक महीने के भीतर 8 से 10 हजार लोग कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण करेंगे. उन्होंने कहा कि बड़ी संख्या में लोग कांग्रेस की विचारधारा और नीतियों से प्रभावित होकर पार्टी से जुड़ना चाहते हैं. विनय कुमार ने यह भी कहा कि संगठन को मजबूत करना कांग्रेस की प्राथमिकता है और आने वाले समय में इसका असर पूरे प्रदेश में देखने को मिलेगा.

प्रदेश कांग्रेस ने 2 जुलाई से संगठन विस्तार अभियान शुरू किया है. पहले चरण में दूसरे दलों से आने वाले नेताओं और कार्यकर्ताओं को पार्टी से जोड़ा जाएगा. इसी अभियान के तहत भाजपा के पूर्व नेता बृजलाल अपने समर्थकों के साथ कांग्रेस में शामिल हुए. कार्यक्रम के दौरान पार्टी नेताओं ने सभी नए सदस्यों का स्वागत करते हुए संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत बनाने का संकल्प दोहराया.

शिमला: हिमाचल प्रदेश कांग्रेस ने अपने संगठन विस्तार अभियान की शुरुआत के साथ ही भाजपा को बड़ा राजनीतिक झटका देने का दावा किया है. अभियान के पहले ही दिन रामपुर विधानसभा क्षेत्र से दो बार भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ चुके वरिष्ठ नेता बृजलाल ने अपने करीब 250 समर्थकों के साथ कांग्रेस का दामन थाम लिया. शिमला स्थित राजीव भवन में गुरुवार को आयोजित कार्यक्रम में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष विनय कुमार, लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह और पार्टी के कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे. कांग्रेस नेताओं ने इसे संगठन को मजबूत करने की दिशा में बड़ी शुरुआत बताया.

लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने बृजलाल और उनके समर्थकों का कांग्रेस में स्वागत करते हुए कहा कि रामपुर हमेशा से कांग्रेस का मजबूत क्षेत्र रहा है और आगे भी रहेगा. उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने इस क्षेत्र के विकास की मजबूत नींव रखी थी, जिसे वर्तमान सरकार मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू के नेतृत्व में आगे बढ़ा रही है. उन्होंने कहा कि रामपुर विधानसभा क्षेत्र में करीब 500 करोड़ रुपये के विकास कार्य चल रहे हैं. विक्रमादित्य सिंह ने यह भी दावा किया कि रामपुर के कुछ और बड़े राजनीतिक चेहरे भी उनके संपर्क में हैं और जल्द कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं.

250 समर्थकों संग थामा कांग्रेस का दामन (ETV BHARAT)

भाजपा छोड़ने के बाद क्या बोले बृजलाल?

कांग्रेस की सदस्यता लेने के बाद बृजलाल ने मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष विनय कुमार और पार्टी नेतृत्व का आभार जताया. उन्होंने कहा कि उनका वैचारिक जुड़ाव पहले कांग्रेस से ही था, लेकिन बाद में उन्हें भाजपा में शामिल होने के लिए प्रेरित किया गया. उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि आज पार्टी में कार्यकर्ताओं की नहीं, बल्कि नेताओं की चलती है. उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार के उस बयान का भी उल्लेख किया, जिसमें भाजपा को "नेताओं की पार्टी" बताया गया था. बृजलाल ने कहा कि भाजपा में कई नेता मुख्यमंत्री बनने की दौड़ में लगे हैं, जबकि समर्पित कार्यकर्ताओं की अनदेखी की जा रही है. उन्होंने यह भी कहा कि वे विक्रमादित्य सिंह के कार्यों और उनकी कार्यशैली से प्रभावित होकर कांग्रेस में लौटे हैं.

दो बार भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ चुके हैं बृजलाल (ETV BHARAT)

'कांग्रेस के संपर्क में भाजपा के कई नेता'

वहीं, प्रदेश कांग्रेस के संगठन महासचिव विनोद जिंटा ने दावा किया कि प्रदेशभर से बड़ी संख्या में भाजपा के नेता और कई कार्यकर्ता कांग्रेस के संपर्क में हैं. उन्होंने कहा कि 8 से 10 हजार भाजपा कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी के नेतृत्व और कांग्रेस की नीतियों से प्रभावित होकर पार्टी में शामिल होने की इच्छा जताई है. जिंटा ने आरोप लगाया कि भाजपा में लगातार गुटबाजी बढ़ रही है और कार्यकर्ताओं की उपेक्षा हो रही है. उनके अनुसार भाजपा अब कार्यकर्ताओं की नहीं, बल्कि कुछ नेताओं तक सीमित पार्टी बनकर रह गई है.

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