'एक खून माफ होता तो ज्ञानेश कुमार को गोली मार देते', CEC पर मुकेश सहनी का आपत्तिजनक बयान
पूर्व मंत्री मुकेश सहनी ने मुख्य चुनाव आयुक्त पर आपत्तिजनक बयान दिया है. कहा, 'एक खून माफ होता तो ज्ञानेश कुमार को गोली मार देते.'
Published : September 24, 2026 at 3:19 PM IST
पटना: एक समाचार पत्र की रिपोर्ट सामने आने के बाद मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार एक बार फिर विपक्षी दलों के निशाने पर आ गए हैं. सीईसी को जेल भेजने की मांग हो रही है. इस बीच बिहार के पूर्व मंत्री और वीआईपी चीफ मुकेश सहनी ने उनको गोली मारने तक की बात कह दी है.
मुकेश सहनी का ज्ञानेश कुमार पर हमला
पटना में पत्रकारों से बात करते हुए मुकेश सहनी ने कहा कि चुनाव आयोग अब बीजेपी का आयोग बन चुका है. पहले बिहार और फिर पश्चिम बंगाल में वोट की चोरी हुई है. मुख्य चुनाव आयुक्त की मदद से बीजेपी हारा हुआ चुनाव भी जीत जाती है.
'ज्ञानेश कुमार को गोली मार देते'
वीआईपी चीफ ने कहा कि ज्ञानेश कुमार को शर्म आनी चाहिए, क्योंकि वह देश के संविधान को खिलवाड़ कर रहे हैं. मुकेश सहनी ने कहा कि अगर एक खून माफ होता तो वह सबसे पहले कि ज्ञानेश कुमार को गोली मार देते.
'मोदी भी ज्ञानेश को नहीं बचा पाएंगे'
मुकेश सहनी ने कहा कि ज्ञानेश कुमार को लगता है कि वह बच जाएंगे लेकिन मैं उनको आगाह करना चाहता हूं कि सब दिन एक समान नहीं रहता है. आने वाले चुनाव में जब राहुल गांधी के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, तब इस सीईसी को जेल भेजेंगे. नरेंद्र मोदी भी नहीं बचा पाएंगे, क्योंकि उनको भी जेल जाना पड़ सकता है.
"अभी अगर हमको एक खून माफ होता ना तो सबसे पहले ज्ञानेश कुमार को गोली मार देते लेकिन अब क्या करें. हम तो संविधान को मानने वाले लोग हैं लेकिन आने वाले समय में ये छुटेंगे नहीं. राहुल गांधी जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी और ये जेल जाएंगे. जो लोगों ने इनके साथ में किया है, सभी लोग जेल जाएंगे. मोदी जी भी इनको बचा नहीं पाएंगे. हो सकता है कि मोदी जी भी जेल जाएं."- मुकेश सहनी, नेता, विकासशील इंसान पार्टी
मुकेश सहनी ने कहा कि चुनाव के नाम पर जनता के साथ खिलवाड़ करना बंद कर देना चाहिए. अगर यही करना है तो इससे अच्छा है कि चुनाव ही मत करवाओ. इस तरह जनादेश को अगर कोई पक्ष में करवा ले तो फिर क्यों तीन चुनाव आयुक्त रखा गया है, एक ही (सिर्फ मुख्य चुनाव आयुक्त) रखते.
चुनाव आयोग पर क्यों सवाल?
असल में एक मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि SIR के दौरान दो चुनाव आयुक्तों ने 10 महीने में 14 बार चुनाव आयोग के फैसलों पर आपत्ति जताई थी. हालांकि रिपोर्ट सामने आने के बाद चुनाव आयोग ने सफाई देते हुए कहा कि सभी फैसले सर्वसम्मति, दोनों चुनाव आयुक्तों और मुख्य चुनाव आयुक्त की सहमति से लिए गए हैं.
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