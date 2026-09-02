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बिहार के पूर्व डीजीपी डीएन गौतम ने की झारखंड में हो रहे SIR की तारीफ, कहा- नागरिता के नाम पर NRC की बात आ जाती है सामने

बिहार के पूर्व डीजीपी डीएन गौतम ( ETV Bharat )