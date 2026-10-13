एक्सईएन बेटे की संदिग्ध हालत में मौत, पूर्व सांसद रतन सिंह ने बहू, पोते एवं अन्य पर दर्ज कराया केस
भरतपुर के पूर्व सांसद की रिपोर्ट पर जयपुर के जवाहर सर्किल थाने में मुकदमा दर्ज. जांच में जुटी पुलिस.
Published : October 13, 2026 at 1:29 PM IST
जयपुर: भरतपुर से सांसद रहे रतन सिंह ने अपने एक्सईएन बेटे की मौत के मामले में बहू, पोते और अन्य लोगों के खिलाफ जवाहर सर्किल थाने में मुकदमा दर्ज कराया है. पूर्व सांसद ने संपत्ति और अनुकंपा नियुक्ति के लिए बेटे की जहर देकर हत्या करने का आरोप लगाया. जवाहर सर्किल थाना पुलिस ने रिपोर्ट के आधार पर मुकदमा दर्ज किया. इसकी जांच जारी है. पुलिस घर में लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाल रही है. पुलिस को पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है. इससे मौत का सही कारण सामने आ पाएगा.
जयपुर के जवाहर सर्किल थानाधिकारी महेशचंद्र ने बताया, पूर्व सांसद रतन सिंह के बेटे राजेंद्र प्रताप सिंह की 11 सितंबर को मौत हुई थी. इसे लेकर रतन सिंह ने अपनी बहू (राजेंद्र सिंह की पत्नी) नीतू सिंह, पोते सौरव और अन्य लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराया है. उन्होंने आरोप लगाया है कि अनुकंपा नौकरी और करोड़ों रुपए की संपत्ति हड़पने के लिए राजेंद्र की जहरीला पदार्थ देकर हत्या की गई.
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हाई प्रोफाइल मामले की जांच में जुटी पुलिस: जवाहर सर्किल थाना पुलिस इस हाई प्रोफाइल मामले की जांच में जुटी है. एसएचओ ने बताया कि एफएसएल रिपोर्ट का इंतजार है. इसमें मौत का सही कारण सामने आएगा. फिलहाल, पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया. जांच जारी है. घर में लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज देखकर भी जानकारी जुटाई जा रही है. हालांकि, जिस कमरे में राजेंद्र प्रताप सिंह का शव मिला था. वहां कैमरा नहीं था.
पहले अलग रहे थे पति-पत्नी: रतन सिंह ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि सार्वजनिक निर्माण विभाग में एक्सईएन बेटे राजेंद्र प्रताप और नीतू की शादी 11 मई, 2005 को हुई थी. शादी के कुछ समय बाद ही दोनों में मतभेद शुरू हो गए. बात इतनी बढ़ गई कि राजेंद्र ने पारिवारिक न्यायालय में तलाक के लिए केस दर्ज कर दिया. उनका कहना है कि नीतू और बेटा सौरव पांच-छह साल से अलग रह रहे थे.
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इसी साल साथ रहने लगे थे: पूर्व सांसद रतन ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि इसी साल राजेंद्र और उनकी पत्नी नीतू में सहमति बनी. इसके बाद वे बेटे सौरव के साथ मालवीय नगर स्थित घर आकर राजेंद्र के साथ रहने लगी. उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि साथ रहने के बाद विवाद और कलह बढ़ गई थी. उन्होंने 4 सितंबर को मकान और रुपए को लेकर दोनों के बीच विवाद की बात भी शिकायत में कही है. साथ ही नीतू और सौरव पर आरोप लगाया कि उन्होंने राजेंद्र को जान से मारने की धमकी दी.
पुलिस कर रही हर पहलु की जांच: पूरे मामले को लेकर जवाहर सर्किल थानाधिकारी महेशचंद्र ने कहा, घटना से जुड़े हर पहलु की जांच जारी है. सीसीटीवी कैमरों की डीवीआर को कब्जे में लिया है. विसरा के नमूने एफएसएल जांच को भिजवाए हैं. एफएसएल और पैथोलॉजी विभाग की रिपोर्ट आनी बाकी है. रिपोर्ट आने पर ही स्पष्ट होगा कि मौत के क्या कारण रहे हैं?. रिपोर्ट के आधार पर मुकदमा दर्ज कर दोनों पक्षों से जुड़े लोगों से पूछताछ भी की जा रही है.
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