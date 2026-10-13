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एक्सईएन बेटे की संदिग्ध हालत में मौत, पूर्व सांसद रतन सिंह ने बहू, पोते एवं अन्य पर दर्ज कराया केस

मृतक राजेंद्र प्रताप और जवाहर सर्किल थाना, जयपुर ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: भरतपुर से सांसद रहे रतन सिंह ने अपने एक्सईएन बेटे की मौत के मामले में बहू, पोते और अन्य लोगों के खिलाफ जवाहर सर्किल थाने में मुकदमा दर्ज कराया है. पूर्व सांसद ने संपत्ति और अनुकंपा नियुक्ति के लिए बेटे की जहर देकर हत्या करने का आरोप लगाया. जवाहर सर्किल थाना पुलिस ने रिपोर्ट के आधार पर मुकदमा दर्ज किया. इसकी जांच जारी है. पुलिस घर में लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाल रही है. पुलिस को पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है. इससे मौत का सही कारण सामने आ पाएगा.