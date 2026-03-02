ETV Bharat / state

लखनऊ में युवराज सिंह ने लड़कियों को सिखाए क्रिकेट के गुर, संघर्ष के दिनों को याद किया

युवराज सिंह ने महिला डगआउट का उद्घाटन किया. ( Photo Credit: ETV Bharat )

लखनऊ: भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व बल्लेबाज युवराज सिंह ने सोमवार को लखनऊ के इकाना स्टेडियम में महिला क्रिकेटरों को विशेष प्रशिक्षण दिया. इस दौरान उन्होंने महिला डगआउट का उद्घाटन किया और ग्रासरूट स्तर के खिलाड़ियों को खेल के प्रति प्रेरित किया. यह प्रोग्राम एक निजी संस्था द्वारा क्रिकेट को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किया गया था. युवराज सिंह ने उभरते हुए खिलाड़ियों को बल्लेबाजी और गेंदबाजी के महत्वपूर्ण टिप्स शेयर किए. बल्लेबाजी की तकनीक सिखायी: युवराज सिंह ने बड़े हिट्स लगाने की तकनीक बताई और स्पिन व पेस गेंदबाजी के दौरान सही लाइन-लेंथ, बॉडी पोस्चर और रिलीज पॉइंट के बारे में विस्तार से मार्गदर्शन किया. युवराज के निर्देशन में खिलाड़ियों ने नेट पर बैटिंग और बॉलिंग का कड़ा अभ्यास किया. उन्होंने शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा जैसे युवा सितारों का उदाहरण देते हुए कहा कि टैलेंट के साथ सही मार्गदर्शन बेहद जरूरी है. अपनी करियर की चुनौतियों का जिक्र करते हुए उन्होंने बताया कि मुश्किल समय में सचिन तेंदुलकर की सलाह ने उनके लिए चीजें स्पष्ट कर दी थीं. लखनऊ में पूर्व क्रिकेटर युवराज सिंह (Photo Credit: ETV Bharat)