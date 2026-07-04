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बस्तर के पूर्व आईजी सुंदरराज पी की अनोखी विदाई, आदिवासी महिलाओं ने रोका रास्ता, बाटछेकनी रस्म निभाई

बस्तर : छत्तीसगढ़ के बस्तर में नक्सलवाद के खिलाफ अभियान को नई दिशा देने वाले पूर्व बस्तर आईजी सुंदरराज पी की अनोखी विदाई हुई है. बस्तर से उनकी विदाई भावुक और यादगार बन गई. NIA में आईजी के रूप में नई जिम्मेदारी संभालने जा रहे सुंदरराज पी को विदाई समारोह के बाद आदिवासी समाज की महिलाओं ने पारंपरिक तरीके से रोक लिया.

महिलाओं ने आराध्य देवी दंतेश्वरी के जयकारों के साथ उनका रास्ता रोक दिया और उन्हें बाहर नहीं जाने दिया. कुछ पल के लिए सुंदरराज पी भी समझ नहीं पाए कि आखिर क्या हो रहा है. बाद में समाज के लोगों ने बताया कि यह बस्तर की पारंपरिक 'बाटछेकनी' रस्म है. इस परंपरा में विदाई के समय घर या दरवाजे पर रास्ता रोका जाता है और बिना उपहार दिए किसी प्रिय व्यक्ति को आगे नहीं जाने दिया जाता. इसके बाद सुंदरराज पी ने परंपरा का सम्मान करते हुए उपहार स्वरूप राशि भेंट की, तब जाकर उन्हें विदा होने की अनुमति मिली.

पूर्व बस्तर आईजी सुंदरराज पी की विदाई (ETV BHARAT)

इस रस्म के जरिए आदिवासी समाज ने यह संदेश दिया कि वे सुंदरराज पी को हम केवल एक पुलिस अधिकारी नहीं, बल्कि अपने परिवार और समाज के सम्मानित सदस्य के रूप में मानते हैं- बालमती नागेश, आदिवासी महिला

सुंदरराज पी का बस्तर के लोगों से खास जुड़ाव

बस्तर में नक्सलवाद के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई और आम लोगों से आत्मीय जुड़ाव के कारण सुंदरराज पी ने लोगों के दिलों में खास जगह बनाई है. उनकी यह अनोखी विदाई बस्तर की संस्कृति, परंपरा और अपनेपन की एक खूबसूरत मिसाल बन गई. बेटी की विदाई के दौरान भी यह रस्म निभाई जाती है. घर की लक्ष्मी को विदा करने के दौरान इसे निभाया जाता है.