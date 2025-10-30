ETV Bharat / state

पूर्व विधायक उमाशंकर अकेला फिर से कांग्रेस में शामिल, 2024 के विधानसभा चुनाव के दौरान छोड़ी थी पार्टी

पूर्व विधायक उमाशंकर अकेला ने फिर से कांग्रेस की सदस्यता ले ली है. रांची में प्रदेश अध्यक्ष की मौजूदगी में वे पार्टी में शामिल हुए.

Umashankar Akela rejoin Congress
कांग्रेस में शामिल होने के बाद उमाशंकर अकेला (ईटीवी भारत)
ETV Bharat Jharkhand Team

October 30, 2025

रांची: बरही विधानसभा क्षेत्र से पूर्व विधायक उमाशंकर अकेला और पलामू जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष रामदेव प्रसाद यादव आज अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए. प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश और कार्यकारी अध्यक्ष शहजादा अनवर ने दोनों नेताओं और उनके समर्थकों को अंगवस्त्र और माला पहनाकर पार्टी की सदस्यता दिलाई.

कांग्रेस भवन, रांची में आयोजित पुनर्मिलन समारोह में कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव भी मौजूद थे. प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश और कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव ने नए सदस्यों का कांग्रेस परिवार में माला पहनाकर और कांग्रेस का बैज भेंट करके स्वागत किया. उन्होंने कहा कि अब लोग जननेता राहुल गांधी के संघर्षों और देश में वोट चोरी रोकने के उनके प्रयासों से परिचित हो रहे हैं. परिणामस्वरूप, नए और असंतुष्ट सदस्य भी कांग्रेस पार्टी से जुड़ रहे हैं. यह जुड़ाव राज्य को एक नई दिशा और नया आयाम देगा.

पूर्व विधायक उमाशंकर अकेला फिर से कांग्रेस में शामिल (ईटीवी भारत)

उन्होंने कहा कि वे किसी भी कीमत पर वोट चोरी नहीं होने देंगे. इस अवसर पर प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष शहजादा अनवर, अशोक चौधरी, रवींद्र सिंह, राकेश सिन्हा, सतीश पॉल मुंजानी, अजय सिंह, अभिलाष साहू, राजन वर्मा और राकेश सिन्हा समेत कई नेता मौजूद थे.

कांग्रेस के टिकट पर 2019 का चुनाव जीतकर विधायक बने उमाशंकर अकेला को पार्टी ने 2024 के विधानसभा चुनाव के लिए बरही से उम्मीदवार नहीं बनाया. उनकी जगह पार्टी ने अरुण साहू को उम्मीदवार बनाया. इससे नाराज उमाशंकर अकेला ने प्रदेश प्रभारी और अध्यक्ष पर दो करोड़ रुपये में उनका टिकट बेचने का आरोप लगाते हुए कांग्रेस पार्टी छोड़ दी. उमाशंकर अकेला ने बरही से सपा उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा और 23,000 से अधिक वोट पाकर तीसरे स्थान पर रहे.

उमाशंकर अकेला ने आज कांग्रेस पार्टी में दोबारा शामिल होते हुए कहा कि हो सकता है कि 2024 में टिकट न मिलने के कारण उन्होंने गुस्से में कुछ बयान दिए हों, लेकिन उनमें कोई सच्चाई नहीं है.

