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बैंक से ₹4.80 करोड़ का गबन, पूर्व बैंक प्रबंधक गिरफ्तार, जानें पूरा मामला

देहरादून अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक से 4 करोड़ 80 लाख रुपये के गबन के आरोप में पूर्व बैंक मैनेजर गिरफ्तार.

Embezzlement of crores from bank
देहरादून अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक से 4 करोड़ 80 लाख रुपये के गबन के आरोप में पूर्व बैंक मैनेजर गिरफ्तार. (PHOTO-ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : June 11, 2026 at 8:12 PM IST

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देहरादून: राज्य सहकारी बैंक में जालसाजी कर बैंक से करोड़ों रुपए की धनराशि का गबन करने वाले तत्कालीन बैंक प्रबंधक को नगर कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार किया है. आरोपी ने अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर फर्जी दस्तावेजों के आधार पर बैंक से करोड़ों रुपए का फर्जी लोन स्वीकृत कराया था. आरोपी ने अपने साथियों के साथ मिलकर 20 जेसीबी मशीनों को खरीदने के एवज में बैंक से फर्जी दस्तावेजों के आधार पर 4 करोड़ 80 लाख रुपए का लोन स्वीकृत करवाते हुए धनराशि का गबन किया गया था.

15 मई 2026 को रिंकू गौतम वर्तमान, मुख्य शाखा प्रबंधक, अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक क्रॉस रोड, देहरादून ने नगर कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई थी कि बैंक द्वारा कराए गए फॉरेंसिक ऑडिट में साल 2013 से साल 2016 तक बैंक के लेखा अभिलेखों और लेजर प्रविष्टियों में गंभीर वित्तीय अनियमितता पाई गई. जांच के दौरान स्पष्ट हुआ कि तत्कालीन बैंक प्रबंधक महाबीर सिंह के द्वारा बैंक में कार्यरत अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर फर्जी और धोखाधड़ी से बैंक में फर्जी प्रविष्टियां कर अपने निजी खातों में पैसों का आदान-प्रदान करते हुए बैंक को करोड़ों रुपए का नुकसान पहुंचाया. शाखा प्रबंधक की तहरीर के आधार पर तत्कालीन बैंक प्रबंधक महाबीर सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया.

नगर कोतवाली प्रभारी हरिओम चौहान ने बताया कि, आरोपी की गिरफ्तारी के लिए नगर कोतवाली में पुलिस टीम का गठन किया गया. पुलिस टीम ने प्रकरण में शामिल आरोपियों के खिलाफ आवश्यक सबूत जुटाने की कार्रवाई करते हुए जांच के दौरान सामने आया कि तत्कालीन बैंक प्रबंधक महाबीर सिंह द्वारा बैंक में कार्यरत अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर 20 जेसीबी मशीनों को खरीदने के एवज में बैंक से फर्जी दस्तावेजों के आधार पर 4 करोड़ 80 लाख रुपए का लोन स्वीकृत करवाते हुए धनराशि का गबन किया गया. जांच के दौरान प्राप्त सबूतों के आधार पर पुलिस ने धोखाधड़ी में शामिल मुख्य आरोपी महाबीर सिंह (तत्कालीन शाखा प्रबंधक) को गिरफ्तार किया गया. साथ ही प्रकरण में शामिल अन्य आरोपियों के खिलाफ सबूत जुटाने की कार्रवाई की जा रही है.

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पूर्व बैंक प्रबंधक गिरफ्तार
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