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बैंक से ₹4.80 करोड़ का गबन, पूर्व बैंक प्रबंधक गिरफ्तार, जानें पूरा मामला

देहरादून: राज्य सहकारी बैंक में जालसाजी कर बैंक से करोड़ों रुपए की धनराशि का गबन करने वाले तत्कालीन बैंक प्रबंधक को नगर कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार किया है. आरोपी ने अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर फर्जी दस्तावेजों के आधार पर बैंक से करोड़ों रुपए का फर्जी लोन स्वीकृत कराया था. आरोपी ने अपने साथियों के साथ मिलकर 20 जेसीबी मशीनों को खरीदने के एवज में बैंक से फर्जी दस्तावेजों के आधार पर 4 करोड़ 80 लाख रुपए का लोन स्वीकृत करवाते हुए धनराशि का गबन किया गया था.

15 मई 2026 को रिंकू गौतम वर्तमान, मुख्य शाखा प्रबंधक, अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक क्रॉस रोड, देहरादून ने नगर कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई थी कि बैंक द्वारा कराए गए फॉरेंसिक ऑडिट में साल 2013 से साल 2016 तक बैंक के लेखा अभिलेखों और लेजर प्रविष्टियों में गंभीर वित्तीय अनियमितता पाई गई. जांच के दौरान स्पष्ट हुआ कि तत्कालीन बैंक प्रबंधक महाबीर सिंह के द्वारा बैंक में कार्यरत अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर फर्जी और धोखाधड़ी से बैंक में फर्जी प्रविष्टियां कर अपने निजी खातों में पैसों का आदान-प्रदान करते हुए बैंक को करोड़ों रुपए का नुकसान पहुंचाया. शाखा प्रबंधक की तहरीर के आधार पर तत्कालीन बैंक प्रबंधक महाबीर सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया.