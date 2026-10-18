ETV Bharat / state

"कांग्रेस को आत्मचिंतन की जरूरत", रोहतक में बोले हरियाणा के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप शर्मा

रोहतक : हरियाणा विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष कुलदीप शर्मा ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि मौजूदा समय में कांग्रेस पार्टी केा आत्मचिंतन करने की आवश्यकता है. उन्होंने कहा कि वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी का वोट प्रतिशत 44 प्रतिशत था, जो विधानसभा चुनाव में घट गया और पार्टी को हार का सामना करना पड़ा. यही नहीं जो विधायक चुनकर आए, उनकी संख्या भी घट गई. अब सवाल यह है कि जिन विधायकों को जनता ने जितवाया, उन्हें संभाल कर रखना चाहिए था. हालांकि उन्होंने सीधे तौर पर किसी नेता का नाम नहीं लिया लेकिन उनका इशारा नेता प्रतिपक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की ओर था.

कांग्रेस पार्टी से गलतियां हुई है : कुलदीप शर्मा रविवार को रोहतक में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे. उन्होंने कहा कि वर्ष 2024 में हरियाणा की जनता, प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार चाहती थी. यही वजह है कि लोकसभा चुनाव में 44 प्रतिशत वोट मिला लेकिन कांग्रेस पार्टी उसे भुना नहीं पाई. गलतियां तो कांग्रेस पार्टी से हुई हैं, बेशक संकेतों में हुई हों, इसलिए आत्मचिंतन करने की आवश्यकता है. कांग्रेस पार्टी को मिल जुलकर बीजेपी के खिलाफ लड़ाई लड़नी होगी. इसी वजह से उन्होंने पार्टी हाईकमान को चिट्टी लिखी थी कि चीफ मिनिस्टर कौन बनेगा, इसका फैसला तो बाद में हो जाएगा, लेकिन पहले सरकार तो बनाओ.

"कांग्रेस को आत्मचिंतन की जरूरत" (ETV Bharat)

विरोधाभास भी होता है : कुलदीप शर्मा ने कहा कि जिस प्रकार 2005 में कांग्रेस का जो स्वरूप था, सब बड़े-बड़े चेहरे पार्टी में एक साथ काम रहे थे, उसी प्रकार के गुलदस्ते की दोबारा जरूरत है. इस कड़ी में उन्होंने हरियाणा कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेताओं का नाम लिया. हरियाणा विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष ने यह भी माना कि राजनीति में छोटी-मोटी गलतियां हो जाती हैं लेकिन थोड़ा बहुत विरोधाभास भी होता है. यह किस पार्टी में नहीं है. बीजेपी में तो और भी ज्यादा है. केंद्रीय मंत्री कहीं कुछ बोल रहा है, मुख्यमंत्री की मौजूदगी में कहीं कुछ हो रहा है. मंत्री अनिल विज किसी के नियंत्रण में नहीं है लेकिन बीजेपी की फूट के बारे मे मीडिया जिक्र नहीं करता. कुलदीप शर्मा ने कहा कि हरियाणा की जनता बीजेपी से त्रस्त होकर बदलाव लाना चाहती है. एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि कांग्रेस का अलग कल्चर है और लोकदल का अलग. पानी और तेल को मिलाओगे तो मिलते नहीं है. कांग्रेस का लोकदलीकरण नहीं होना चाहिए.

कांग्रेस सरकार के समय स्थापित नहीं हो पाई प्रतिमा : इसी के साथ हरियाणा विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष ने कहा कि हरियाणा से संविधान सभा के दो सदस्य थे, एक रणबीर सिंह हुड्डा और दूसरे पंडित श्रीराम शर्मा. लेकिन उन्हें आज इस बात को लेकर बड़ी तकलीफ हुई कि रोहतक में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पिता के नाम पर संविधान स्थल बनाया जिसमें रणबीर सिंह हुड्डा की प्रतिमा लगी हुई है लेकिन पंडित श्रीराम शर्मा की नहीं. हालांकि बाद में संविधान स्थल का नाम बदलना पड़ा था. कुलदीप शर्मा ने कहा कि पूर्व उपमुख्यमंत्री चांदराम भी दलितों के बड़े नेता थे लेकिन उनकी प्रतिमा भी कांग्रेस सरकार के समय स्थापित नहीं हो पाई. बीजेपी सरकार के समय प्रतिमा स्थापित हुई.