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आय से अधिक संपत्ति मामले में पूर्व एआरटीओ ललित कुमार गिरफ्तार, विजिलेंस ने की कार्रवाई

आय से अधिक संपत्ति मामले में पूर्व एआरटीओ ललित कुमार गिरफ्तार. ( ETV BHARAT )

लखनऊ: उत्तर प्रदेश सतर्कता अधिष्ठान (विजिलेंस) ने आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में आगरा के तत्कालीन सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (एआरटीओ) ललित कुमार को सोमवार को गिरफ्तार कर लिया है. विजिलेंस का कहना है कि जांच के दौरान उनके खिलाफ आय से अधिक संपत्ति जुटाने के साक्ष्य मिले हैं. विजिलेंस के अधिकारियों के अनुसार ललित कुमार के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत पहले से एफआईआर दर्ज है और जिसकी जांच चल रही है. इसी जांच के तहत 7 और 8 जुलाई को लखनऊ के अलीगंज स्थित उनके घर पर छापेमारी की गई थी. आय से अधिक संपत्ति मामले में पूर्व एआरटीओ ललित कुमार गिरफ्तार. (ETV BHARAT)