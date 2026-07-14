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आय से अधिक संपत्ति मामले में पूर्व एआरटीओ ललित कुमार गिरफ्तार, विजिलेंस ने की कार्रवाई

छापे के दौरान घर से भारी मात्रा में नकदी, सोने-चांदी के बिस्किट, सोने, चांदी और हीरे के कीमती आभूषण बरामद हुए.

Former ARTO Lalit Kumar arrested
आय से अधिक संपत्ति मामले में पूर्व एआरटीओ ललित कुमार गिरफ्तार. (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 14, 2026 at 9:30 AM IST

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Updated : July 14, 2026 at 9:48 AM IST

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लखनऊ: उत्तर प्रदेश सतर्कता अधिष्ठान (विजिलेंस) ने आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में आगरा के तत्कालीन सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (एआरटीओ) ललित कुमार को सोमवार को गिरफ्तार कर लिया है.

विजिलेंस का कहना है कि जांच के दौरान उनके खिलाफ आय से अधिक संपत्ति जुटाने के साक्ष्य मिले हैं.

विजिलेंस के अधिकारियों के अनुसार ललित कुमार के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत पहले से एफआईआर दर्ज है और जिसकी जांच चल रही है. इसी जांच के तहत 7 और 8 जुलाई को लखनऊ के अलीगंज स्थित उनके घर पर छापेमारी की गई थी.

Former ARTO Lalit Kumar arrested
आय से अधिक संपत्ति मामले में पूर्व एआरटीओ ललित कुमार गिरफ्तार. (ETV BHARAT)

छापे के दौरान घर से भारी मात्रा में नकदी, सोने-चांदी के बिस्किट, सोने, चांदी और हीरे के कीमती आभूषण बरामद हुए.

इसके अलावा 15 चल और अचल संपत्तियों से जुड़े दस्तावेज, दो कारें, एक रिवॉल्वर तथा बैंक, पोस्ट ऑफिस, म्यूचुअल फंड और फिक्स्ड डिपॉजिट से जुड़े दस्तावेज भी मिले थे.

विजिलेंस अधिकारियों के अनुसार सोमवार को ललित कुमार से बरामद नकदी और संपत्ति के स्रोत के बारे में पूछताछ की गई और संबंधित दस्तावेज मांगे गए.

Former ARTO Lalit Kumar arrested
पूर्व एआरटीओ ललित कुमार गिरफ्तार. (ETV BHARAT)

लेकिन वे आय का संतोषजनक स्रोत नहीं बता सके और न ही जरूरी दस्तावेज उपलब्ध करा पाए. जांच में सहयोग नहीं करने के कारण उन्हें गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया गया.

विजिलेंस का कहना है कि मामले की जांच आगे भी जारी रहेगी और जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

Last Updated : July 14, 2026 at 9:48 AM IST

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आय से अधिक संपत्ति का मामला
FORMER ARTO LALIT KUMAR ARRESTED

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