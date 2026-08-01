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दो युद्ध लड़ने वाले दूरदर्शी जनरल वीएन शर्मा ने रखी थी आतंक की कमर तोड़ने की नींव, पालमपुर के सपूत ने धरातल पर उतारी राष्ट्रीय राइफल्स

परमवीर चक्र विजेता मेजर सोमनाथ शर्मा उनके बड़े भाई थी. उनके पूरे परिवार का भारतीय सेना में महत्वपूर्ण योगदान रहा है.

RASHTRIYA RIFLES
हिमाचल के सपूत ने धरातल पर उतारी राष्ट्रीय राइफल्स (PTI)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : August 1, 2026 at 8:53 PM IST

5 Min Read
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शिमला: भारत मां के विशाल आंचल के एक कोने देवभूमि हिमाचल के कांगड़ा जिला की मिट्टी पर बात करना जरूरी है. इस पवित्र माटी में परमसत्ता ने कुछ तो ऐसा मिलाया है कि यहां से निकले शूरवीर भारतीय सेना में एक के बाद एक चमकते सितारे की तरह जड़े हुए हैं. भारत मां के लाल जनरल विश्वनाथ शर्मा बेशक इस समय देह से स्मृति हो गए हैं, लेकिन उनकी विस्तृत सैन्य यात्रा का गुणगान हमेशा याद रहेगा.

देश के पूर्व आर्मी चीफ जनरल विश्वनाथ शर्मा शनिवार को पंचतत्व में लीन हो गए. भारत व पाकिस्तान के बीच दो बड़े युद्धों में अपनी अहम भूमिका निभाने वाले जनरल वीएन शर्मा की दूरदर्शिता ने आरआर को जन्म दिया. जी हां, आरआर यानी राष्ट्रीय राइफल्स, जिसका नाम सुनते ही आतंकी थर-थर कांपते हैं. इस बारे में आगे की पंक्तियों में बात करेंगे. यहां हैरत ये कि आखिर कांगड़ा जिला के पालमपुर की मिट्टी में ऐसा क्या है कि वहां पीढ़ियों से सैन्य संस्कारों की धारा निरंतर प्रवाहित हो रही है. देश के पहले परमवीर चक्र विजेता मेजर सोमनाथ शर्मा के सबसे छोटे भाई जनरल वीएन शर्मा ने अपने विशाल सैन्य सेवाकाल के दौरान कुछ अद्भुत काम किए हैं. उन कार्यों की चर्चा के साथ ही पालमपुर के बेमिसाल माटी के लाल भी केंद्र में रहेंगे.

General VN Sharma and Major Somnath Sharma
जनरल वीएन शर्मा और मेजर सोमनाथ शर्मा (X@INDIAN-ARMY)

हिमाचल के पालमपुर का छोटा सा गांव है डाढ. इसी गांव में मौजूद हैं परमवीर चक्र विजेता मेजर सोमनाथ शर्मा व उनके परिवार की जड़ें. पिछले साल यानी 2025 में जनरल वीएन शर्मा जून महीने में मेजर सोमनाथ शर्मा स्मृति वाटिका के शिलान्यास कार्यक्रम में पालमपुर आए थे. तब 95 साल की उम्र में वे चुस्त-दुरुस्त पैंट-कोट व टाई पहनकर पूरी फौजी कड़क के साथ अपने पैतृक गांव पहुंचे. वहां उन्होंने अपने बड़े भाई मेजर सोमनाथ शर्मा के साहस व शौर्य को लेकर अपनी स्मृतियां ताजा की. ये उनकी अपने पैतृक गांव की अंतिम यात्रा थी. खैर, यहां भारत के पहले परमवीर चक्र विजेता मेजर सोमनाथ शर्मा की पीढ़ी के अनमोल रत्न जनरल वीएन शर्मा की भारत मां की सेवा की कुछ बातें दर्ज करते हैं.

GENERAL V N SHARMA
जनरल वीएन शर्मा को सैन्य सम्मान के साथ दी गई अंतिम विदाई (PTI)

लंदन में जन्म, पीढ़ियों से देशसेवा के संस्कार

जनरल विश्वनाथ शर्मा का जन्म 4 जून 1930 को लंदन में हुआ था. पिता मेजर जनरल एएन शर्मा ब्रिटिश इंडियन आर्मी में आर्मी मेडिकल कोर में थे. जनरल वीएन शर्मा के पिता मेजर जनरल अमर नाथ शर्मा बाद में डिप्टी डायरेक्टर जनरल मेडिकल सर्विसेज के पद से रिटायर हुए. उनके बड़े बेटे मेजर सोमनाथ शर्मा किसी परिचय का मोहताज नहीं हैं. यही नहीं, एक और बड़े भाई लेफ्टिनेंट जनरल सुरेंद्र नाथ शर्मा भारतीय सेना की इंजीनियरिंग सर्विस में थे. जाहिर है, परिवार के सैन्य संस्कार वीएन शर्मा के खून में भी सहज ही उतर आए थे. वीएन शर्मा ने शेरवुड कॉलेज नैनीताल से शिक्षा ग्रहण की. बाद में वे देश के सेना प्रमुख बने और उनका कार्यकाल वर्ष 1988-1990 तक रहा. वीएन शर्मा स्वतंत्र भारत में कमीशन हासिल करने वाले पहले सैन्य अधिकारी थे, जो बाद में सेना प्रमुख के पद तक पहुंचे. वे सेना की पूर्वी कमान के जीओसी-इन-चीफ रहे. उन्होंने वर्ष 1965 व 1971 के भारत-पाक युद्ध में हिस्सा लिया.

GENERAL V N SHARMA
जनरल वीएन शर्मा (X@INDIAN-ARMY)

राष्ट्रीय राइफल्स ने तोड़ी आतंक की कमर

जनरल विश्वनाथ शर्मा के नेतृत्व में पहली अक्टूबर 1990 को राष्ट्रीय राइफल्स की नींव रखी गई. मकसद था, बढ़ते आतंकवाद की कमर तोड़ना. राष्ट्रीय राइफल्स का प्रशिक्षण व अन्य सभी पहलुओं को जनरल वीएन शर्मा की गाइडेंस में ओके किया गया. गर्व की बात है कि आरआर ने अपने गठन के मकसद को साबित किया है. आतंक रोधी अभियानों में आरआर को छह अशोक चक्र, 34 कीर्ति चक्र, 221 शौर्य चक्र व 1500 से अधिक सेना मैडल मिले हैं. आरआर ने करीब 17 हजार आतंकियों को समाप्त किया है. खासकर जेएंडके (J&K) में आतंकवाद पर नियंत्रण में आरआर की भूमिका सराहनीय रही है. यहां एक और बात दर्ज करना जरूरी है कि आरआर के पहले डायरेक्टर जनरल यानी डीजी भी हिमाचल के कांगड़ा जिला के पालमपुर से ही रहे हैं. लेफ्टिनेंट जनरल पीसी मनकोटिया की जड़ें पालमपुर के तियारा इलाके से रही है.

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कश्मीर में आतंक विरोधी अभियान के दौरान राष्ट्रीय राइफल्स (PTI)

पालमपुर से संबंध रखने वाले कवि-संपादक नवनीत शर्मा का कहना है कि जनरल विश्वनाथ शर्मा अपने जीवनकाल में बड़े भाई मेजर सोमनाथ शर्मा की स्मृति को एक वाटिका में आकार लेते हुए देख पाए. वे पिछले साल पालमपुर आए थे. उनकी बॉडी लेंग्वेज एक नायक की तरह थी. हालांकि वे 95 बरस के थे, लेकिन उनके भीतर मौजूद सैन्य संस्कार से उनकी आयु न तो चेहरे पर और न ही शरीर पर दिखती थी. जनरल वीएन शर्मा ने बेशक प्राण दिल्ली में त्यागे, लेकिन उनकी आत्मा अपने पैतृक गांव डाढ में विचरती रहेगी और देश की नई पीढ़ी को प्रेरित करती रहेगी.

पालमपुर में एक कार्यक्रम के दौरान जनरल वीएन शर्मा
पालमपुर में एक कार्यक्रम के दौरान जनरल वीएन शर्मा (ETV BHARAT)

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