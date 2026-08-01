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पूर्व सेना प्रमुख जनरल वीएन शर्मा का अंतिम संस्कार, हिमाचल के लाल को सैन्य सम्मान के साथ अंतिम विदाई

तस्वीरों में देखें पूर्व सेना प्रमुख जनरल विश्व नाथ शर्मा को सैन्य सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई, देखें कौन-कौन हुआ शामिल

दिल्ली में हुआ पूर्व सेना प्रमुख जनरल वीएन शर्मा का अंतिम संस्कार
दिल्ली में हुआ पूर्व सेना प्रमुख जनरल वीएन शर्मा का अंतिम संस्कार (PTI)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : August 1, 2026 at 6:15 PM IST

6 Min Read
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दिल्ली: भारतीय सेना ने पूर्व सेना प्रमुख जनरल विश्व नाथ शर्मा का शनिवार को दिल्ली में पूरे सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया. जनरल वीएन शर्मा ने शुक्रवार को दिल्ली में अंतिम सांस ली थी, वो 96 साल के थे. हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले से संबंध रखने वाले जनरल शर्मा भारत के पहले परमवीर चक्र विजेता शहीद मेजर सोमनाथ शर्मा के छोटे भाई थे. वो बीते साल पालमपुर में अपने पैतृक गांव आए थे. जहां 16 जून 2025 को मेजर सोमनाथ शर्मा की याद में बनाई जाने वाली वन वाटिका (मेमोरियल) के शिलान्यास कार्यक्रम में उन्होंने शिरकत की थी.

दिल्ली में हुआ अंतिम संस्कार

शनिवार को जनरल विश्व नाथ शर्मा (सेवानिवृत्त), पीवीएसएम, एवीएसएम, एडीसी को अंतिम श्रद्धांजलि अर्पित की गई. नई दिल्ली स्थित बरार स्क्वायर श्मशान घाट में पूरे सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया. थल सेनाध्यक्ष जनरल धीरज सेठ ने भारतीय सेना के सभी रैंकों की ओर से जनरल विश्व नाथ शर्मा को श्रद्धांजलि अर्पित की और शोक संतप्त परिवार के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त की. मिजोरम के राज्यपाल एवं पूर्व थल सेनाध्यक्ष जनरल वीके सिंह (सेवानिवृत्त) ने भी दिवंगत जनरल को श्रद्धांजलि अर्पित की और अंतिम संस्कार में शामिल हुए. इस मौके पर पूर्व चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, पूर्व थल सेनाध्यक्ष, वायुसेना प्रमुख, नौसेना प्रमुख, सेवारत एवं सेवानिवृत्त वरिष्ठ सैन्य अधिकारी, पूर्व सैनिक और परिजन उपस्थित रहे.

दिल्ली में हुआ पूर्व सेना प्रमुख जनरल विश्व नाथ शर्मा का अंतिम संस्कार
दिल्ली में हुआ पूर्व सेना प्रमुख जनरल विश्व नाथ शर्मा का अंतिम संस्कार (PTI)

जनरल विश्व नाथ शर्मा का जन्म 4 जून, 1930 को ब्रिटेन के लंदन में हुआ था. वे भारत के प्रथम परमवीर चक्र विजेता मेजर सोमनाथ शर्मा और भारतीय सेना के पूर्व इंजीनियर-इन-चीफ लेफ्टिनेंट जनरल सुरेंद्र नाथ शर्मा के छोटे भाई थे. जनरल शर्मा 5वें रेगुलर कोर्स के तहत देहरादून स्थित इंडियन मिलिट्री एकेडमी (आईएमए) में शामिल हुए और 4 जून 1950 को 16 लाइट कैवेलरी में कमीशन प्राप्त किया. वे 1 सितंबर 1966 को 66 आर्मर्ड रेजिमेंट के गठन के समय इसमें सेकंड-इन-कमांड के रूप में शामिल हुए. जून 1968 में उन्होंने रेजिमेंट के दूसरे कमांडिंग ऑफिसर के रूप में कमान संभाली और फरवरी 1970 तक इस पद पर रहे.

तीनों सेनाओं के प्रमुख भी रहे मौजूद
तीनों सेनाओं के प्रमुख भी रहे मौजूद (PTI)

अपने सैन्य करियर के दौरान जनरल शर्मा ने कई महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया. इनमें आर्मर्ड डिवीजन के कर्नल जनरल स्टाफ, कोर के ब्रिगेडियर जनरल स्टाफ, आर्मी मुख्यालय में महानिदेशक सैन्य अभियान (डीजीएमओ) और महू स्थित कॉलेज ऑफ कॉम्बैट (अब आर्मी वॉर कॉलेज) के कमांडेंट जैसे प्रमुख दायित्व शामिल थे. उन्होंने 30 अप्रैल 1988 से 30 जून 1990 तक थल सेनाध्यक्ष का पद संभालने से पहले मिजोरम में माउंटेन ब्रिगेड, जयपुर में आर्मर्ड ब्रिगेड, सिक्किम में माउंटेन डिवीजन, मिजोरम में कोर और कोलकाता स्थित ईस्टर्न कमांड की कमान संभाली. अपने गौरवशाली सैन्य करियर के दौरान जनरल शर्मा को कई प्रतिष्ठित सैन्य सम्मानों एवं पुरस्कारों से सम्मानित किया गया.

परिजनों और करीबियों ने किए अंतिम दर्शन
परिजनों और करीबियों ने किए अंतिम दर्शन (PTI)

पहले देश की सेवा और फिर समाज सेवा

जनरल शर्मा ने सेवानिवृत्ति के बाद, अपने पिता और ससुर की समाज-सेवा की विरासत को आगे बढ़ाते हुए हिमाचल प्रदेश में निःशुल्क तपेदिक (टीबी) क्लिनिक के माध्यम से जरूरतमंद समुदायों की सेवा में चार दशक से अधिक समय समर्पित किया. वे अपनी चिकित्सा टीम के साथ एंबुलेंस से दूर-दराज के गांवों तक पहुंचे और कई बार ऊंचाई वाले दुर्गम क्षेत्रों में पैदल जाकर उन लोगों तक आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाईं, जिनके लिए चिकित्सा सुविधाओं तक पहुंच आसान नहीं थी. जनसेवा के प्रति उनका अटूट समर्पण आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बना. उनके बेटे और परिवार के अन्य सदस्य भी इसी सेवा-परंपरा को आगे बढ़ाते हुए जनकल्याण के कार्यों में योगदान दे रहे हैं.

दिल्ली में सैन्य सम्मान के साथ दी गई अंतिम विदाई
दिल्ली में सैन्य सम्मान के साथ दी गई अंतिम विदाई (PTI)

मेजर जनरल नीलेंद्र कुमार की श्रद्धांजलि

मेजर जनरल नीलेंद्र कुमार ने वीएन शर्मा को श्रद्धांजलि देते हुए याद किया कि 'मुझे उनके अधीन सीधे सेवा करने का अवसर कभी नहीं मिला. वे मुझसे कई पीढ़ियां वरिष्ठ थे. उनसे मेरी पहली मुलाकात 11 अगस्त 2024 को इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में एक पुस्तक विमोचन समारोह के बाद हुई. मैंने उनसे एक वीडियो साक्षात्कार का अनुरोध किया, जिसे उन्होंने तुरंत स्वीकार कर लिया. सबसे आश्चर्यजनक बात यह थी कि उन्होंने संभावित प्रश्नों की सूची पहले से भेजने की कोई आवश्यकता नहीं समझी. उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, "जो पूछना है, पूछ लीजिए"

जनरल वीएन शर्मा की अंतिम विदाई के दौरान कई गणमान्य रहे मौजूद
जनरल वीएन शर्मा की अंतिम विदाई के दौरान कई गणमान्य रहे मौजूद (PTI)

नीलेंद्र कुमार याद करते हैं कि पहली मुलाकात के बाद कई बार उनके दिल्ली के डिफेंस कॉलोनी स्थित निवास पर जाने का अवसर मिला. वे अत्यंत स्नेही और मेहमाननवाज थे. वे विशेष रूप से यह सुनिश्चित करते थे कि मेरी टीम के सदस्य—सतीश, मुकेश, सोनाली और रावत जी—की भी पूरी तरह से आवभगत हो. उनसे मेरी लंबी और गहन बातचीत हुई, जिन्हें 26 वीडियो में रिकॉर्ड किया गया.

परिजनों और रिश्तेदारों ने वीएन शर्मा को दी भावभीनी श्रद्धांजलि
परिजनों और रिश्तेदारों ने वीएन शर्मा को दी भावभीनी श्रद्धांजलि (PTI)

उन्होंने अपने बड़े भाई, भारत के पहले परम वीर चक्र विजेता मेजर सोमनाथ शर्मा के बारे में खुलकर बातें कीं। उन्होंने सेना में अपने शुरुआती दिनों, राष्ट्रीय भारतीय सैन्य कॉलेज (RIMC) में प्रशिक्षण, पश्चिम बंगाल के तत्कालीन मुख्यमंत्री ज्योति बसु से मुलाकात, अनेक वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों तथा पूर्व थल सेनाध्यक्षों के बारे में अपने अनुभव साझा किए. उन्होंने अपने पूर्ववर्ती जनरल के. सुंदरजी पर भी बेबाकी से अपने विचार रखे. उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और विश्वनाथ प्रताप सिंह से जुड़े रोचक संस्मरण सुनाए। साथ ही उन्होंने ए. पी. जे. अब्दुल कलाम, टी. एन. शेषन, लेफ्टिनेंट जनरल पी. एस. भगत तथा अनेक अन्य महान हस्तियों के बारे में भी अपनी यादें साझा कीं.

मेजर जनरल नीलेंद्र कुमार के साथ जनरल वीएन शर्मा
मेजर जनरल नीलेंद्र कुमार के साथ जनरल वीएन शर्मा (Neelendra kumar)

उन्होंने कई युद्धों, भारत के परमाणु विस्फोट और अनेक ऐतिहासिक घटनाओं पर भी विस्तार से चर्चा की। विशेष रूप से मालदीव अभियान (ऑपरेशन कैक्टस) का उनका प्रत्यक्ष विवरण इतना रोचक और महत्वपूर्ण था कि उसी ने मुझे इस ऐतिहासिक त्रि-सेवा अभियान पर एक विस्तृत पॉडकास्ट तैयार करने के लिए प्रेरित किया.

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