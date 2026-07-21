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पूर्व एएनएम ने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी पर लगाए गंभीर आरोप, सीएमएचओ ने बताया निराधार

शिकायत में उन्होंने रिश्वत मांगने, फोन पर अभद्र भाषा का प्रयोग करने और आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने का आरोप लगाया है. ममता सिंह का कहना है कि वर्ष 2016 में सेवा समाप्त होने के बाद वे अपने कार्यकाल के दौरान देय जीपीएफ, जीआईएस और अन्य कटौती की राशि के भुगतान के लिए लगातार विभाग के चक्कर लगा रही हैं. उनका आरोप है कि भुगतान कराने के एवज में उनसे 50 हजार रुपये की मांग की गई. राशि देने में असमर्थता जताने पर उन्हें लगातार टालमटोल किया गया.

मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर: जिले में स्वास्थ्य विभाग को लेकर एक नया विवाद सामने आया है. पूर्व एएनएम एवं जनकपुर निवासी 62 वर्षीय विधवा महिला ममता सिंह ने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (सीएमएचओ) डॉ. अविनाश खरे और विभाग के एक कर्मचारी पर गंभीर आरोप लगाते हुए जनकपुर थाना में शिकायत दी है.

जनकपुर थाना में पूर्व एएनएम ने की शिकायत

शिकायत के अनुसार, 16 जुलाई 2026 को भुगतान की जानकारी लेने के लिए फोन करने पर विभागीय कर्मचारी ने पहले अभद्र व्यवहार किया और बाद में सीएमएचओ से बात कराने पर उन्होंने भी कथित रूप से अपमानजनक एवं अश्लील शब्दों का प्रयोग किया. ममता सिंह ने कहा कि वे 62 वर्षीय विधवा हैं और हृदय, किडनी, मधुमेह और उच्च रक्तचाप जैसी बीमारियों से पीड़ित हैं. इस घटना से उन्हें मानसिक आघात पहुंचा है. उन्होंने दोनों आरोपियों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कर न्याय दिलाने की मांग की है.

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने आरोपों को बताया गलत

हालांकि, इस पूरे मामले में सीएमएचओ डॉ. अविनाश खरे ने सभी आरोपों को सिरे से खारिज किया है. उन्होंने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहा कि ममता सिंह की सेवाएं वर्ष 2016 में न्यायालय द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 304 (भाग-2) एवं 314 के तहत दोषसिद्ध होने के बाद नियमानुसार समाप्त की गई थीं.

पूर्व एनएनएम ने जनकपुर थाना में की शिकायत (ETV Bharat Chhattisgarh)

सीएमएचओ के अनुसार, ममता सिंह द्वारा जीपीएफ एवं एरियर भुगतान की मांग की गई है, लेकिन मामला न्यायालय में विचाराधीन होने के कारण स्वास्थ्य संचालनालय से विधिक मार्गदर्शन मांगा गया है. निर्देश प्राप्त होने के बाद नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी.

सीएमएचओ और बाबू पर कार्रवाई की मांग (ETV Bharat Chhattisgarh)

रिश्वत मांगने से किया इंकार

रिश्वत मांगने के आरोपों पर डॉ. खरे ने कहा कि विभाग के किसी भी अधिकारी या कर्मचारी ने किसी प्रकार की अवैध राशि की मांग नहीं की है. यदि किसी के पास ऐसे आरोपों के समर्थन में कोई ठोस साक्ष्य है तो उसे प्रस्तुत किया जाए. प्रमाण मिलने पर दोषी के विरुद्ध कड़ी विभागीय एवं कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

फिलहाल यह मामला शिकायत और प्रत्यारोप तक सीमित है. पुलिस द्वारा शिकायत पर क्या कार्रवाई की जाती है और आरोपों की जांच में क्या तथ्य सामने आते हैं, इस पर सभी की नजर बनी हुई है.