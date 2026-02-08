ETV Bharat / state

मंत्री इरफान अंसारी के बयान पर पूर्व कृषि मंत्री रणधीर सिंह का तंज, बोले- उनका इलाज कांके में नहीं है

पूर्व कृषि मंत्री रणधीर सिंह ने स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी के बयान पर टिप्पणी की है. उन्होंने मंत्री पर झूठा आरोप भी लगाया है.

former-agriculture-minister-randhir-singh-commented-on-irfan-ansari-statement
स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : February 8, 2026 at 12:20 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

जामताड़ा: झारखंड सरकार के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी द्वारा झारखंड में मेडिकल कॉलेज खोले जाने को लेकर दिए गए बयान पर पूर्व कृषि मंत्री रणधीर सिंह ने टिप्पणी की है. उन्होंने मंत्री इरफान अंसारी को मानसिक रोगी करार दिया और झूठा श्रेय लेने का आरोप लगाया है.

पूर्व कृषि मंत्री ने केंद्र सरकार द्वारा झारखंड में 6 मेडिकल दिए जाने की बात पर स्वास्थ्य मंत्री द्वारा श्रेय लिए जाने पर नाराजगी जाहिर की. पूर्व कृषि मंत्री भाजपा नेता रणधीर सिंह ने मंत्री इरफान अंसारी पर निशाना साधते हुए उन्हें मानसिक रोगी करार दिया है. पूर्व कृषि मंत्री का कहना है कि झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री मानसिक रोगी है. जिनका इलाज कांके में भी नहीं है. उन्हें बाहर जाने की जरूरत है.

मीडिया से बात करते पूर्व कृषि मंत्री (ETV BHARAT)

पूर्व कृषि मंत्री रणधीर सिंह ने कहा कि झारखंड में शिक्षक मेडिकल कॉलेज केंद्र सरकार की देन है. उन्होंने मंत्री इरफान अंसारी पर झूठा श्रेय का आरोप लगाते हुए कहा कि स्वास्थ्य मंत्री और झारखंड सरकार को केंद्र सरकार का गुणगान करना चाहिए. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के स्वास्थ्य मंत्री ने झारखंड में 6 मेडिकल कॉलेज की स्वीकृति दी, जिसमें संथाल परगना में तीन जामताड़ा, साहिबगंज और देवघर में दिया गया है.

जामताड़ा में स्वास्थ्य मंत्री शहर से दूर मेझिया में मेडिकल कॉलेज बनाने का काम कर रहे हैं. उन्होंने शहर के नजदीक में मेडिकल कॉलेज बनाने की मांग की ताकि आसपास के लोगों को यहां लाभ मिल सके. बता दें कि झारखंड में 6 मेडिकल कॉलेज की स्वीकृति दी गई है, जिसमें संथाल परगना में तीन मेडिकल स्वीकृत है.

ये भी पढ़ें: संसद में निशिकांत दुबे के बयान पर स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी का पलटवार, गोड्डा सांसद को बताया नकली तस्वीरों का हेडमास्टर

बाबूलाल मरांडी के बयान पर मंत्री इरफान अंसारी का पलटवार, बोले- सीएम का विदेश जाना भाजपा को नहीं पच रहा है

मंत्री इरफान अंसारी ने प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के उद्घाटन की घोषणा की, अनाज काटे जाने के मामले में दिए गए बयान पर लिया यू-टर्न

TAGGED:

IRFAN ANSARI
पूर्व कृषि मंत्री रणधीर सिंह
JAMTARA
जामताड़ा में मेडिकल कॉलेज
MEDICAL COLLEGE IN JAMTARA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.