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जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द करने की मांग, पूर्व महाधिवक्ता अजीत कुमार ने सरकार की मंशा पर उठाए सवाल

रांचीः जेएसएससी द्वारा आयोजित सीजीएल परीक्षा को सीबीआई से जांच कराने की मांग तेज हो गई है. पूर्व महाधिवक्ता अजीत कुमार ने छात्रों की मांग का समर्थन किया है.

उन्होंने कहा है कि इस परीक्षा में जिस तरह से पेपर लीक के मामले सामने आए और इसकी केस डायरी में पुष्टि भी हुई. उसके बाद भी यदि सरकार इसे न्यायादेश का बहाना बनाकर रद्द नहीं कर रही है, वह बहुत ही अनुचित है.

उन्होंने कहा कि झारखंड हाईकोर्ट ने इस मामले में 6 महीने के अंदर जांच पूरी करने को कहा था. जिसका समय जून में ही समाप्त हो चुका है और इस संबंध में न्यायालय के समक्ष कोई भी शपथपत्र समय अवधि बढाने को लेकर नहीं दाखिल किया है. ऐसे में छात्र कंटेम्प्ट करने के लिए तैयार हैं मगर हमने उन्हें रोक दिया है.

सरकार की भूमिका पर पूर्व महाधिवक्ता ने खड़े किए सवाल

पूर्व महाधिवक्ता अजित कुमार ने कहा कि सरकार JSSC CGL कि परीक्षा पर छात्रों के कई सवाल है. ऐसे में आखिर कोर्ट के आदेश में क्या था और क्या परीक्षा रद्द की जा सकती है या नहीं. उन्होंने कहा कि CGL की परीक्षा 2023 में भी हुई थी जिसमें खबर आई थी की परीक्षा का पेपर लीक हुआ और परीक्षा रद्द कर दी गई. इसके बाद 2024 में परीक्षा ली गई. लेकिन इस परीक्षा के भी प्रश्न पत्र के सभी जवाब दो दिन पहले मिले.

इस बार पूरा प्रश्न छात्रों के पास नहीं पहुंचा. इसमें ऐसा जवाब का पत्र मिला जिसमें उदहारण के तौर पर जवाब का सभी विकल्प हटा दिया गया, सिर्फ एक सही जवाब का दिया गया था. उन्होंने बताया कि परीक्षा शुरु होने से पहले नेपाल में एक कैंप चलाया जा रहा था. जहां छात्रों को उत्तर याद कराये जा रहे थे आखिर में इस मामले में कोर्ट ने संज्ञान लिया और फिर जांच शुरु हुई. जिस जांच में यह बात सामने आई की छात्र खुद बता रहा था कि 120 जवाब रटवाया गया जो परीक्षा के सभी जवाब वही मिले भी थे.

उन्होंने कहा कि नेपाल के बाद बंगाल के नयामातपुर में छात्रों को प्रश्नों का उत्तर याद कराया गया. मामला बढ़ने पर सीआईडी को छात्रों ने कई साक्ष्य दिया. जिसमें यह बात इशारा कर रही थी कि परीक्षा में खेल हुआ है लेकिन राज्य सरकार हर बार कोर्ट में रिजल्ट स्टे हटाने के लिए अलग अलग दलील देती थी जबकि केस डायरी में सभी साक्ष्य मौजूद थे.

इस बीच शपथ पत्र के जरिए कोर्ट में साक्ष्य को छुपाया गया और कोर्ट को बताया गया की पेपर लीक का कोई मामला नहीं है. कोर्ट में CID और सरकार ने बताया कि बरामद दस्तावेज एक गेस पेपर है छात्रों ने खुद से गेस किया है. राज्य सरकार के आग्रह पर कोर्ट ने भी यह मान लिया कि यह पेपर लीक बड़े पैमाने पर नहीं हुआ और रिजल्ट प्रकाशित पर लगे रोक को हटा दिया.