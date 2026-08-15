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जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द करने की मांग, पूर्व महाधिवक्ता अजीत कुमार ने सरकार की मंशा पर उठाए सवाल

रांची में पूर्व महाधिवक्ता ने जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द करने की मांग की है.

Former Advocate General demanded cancellation of JSSC CGL exam in Ranchi
पूर्व महाधिवक्ता अजीत कुमार (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 15, 2026 at 12:08 AM IST

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रांचीः जेएसएससी द्वारा आयोजित सीजीएल परीक्षा को सीबीआई से जांच कराने की मांग तेज हो गई है. पूर्व महाधिवक्ता अजीत कुमार ने छात्रों की मांग का समर्थन किया है.

उन्होंने कहा है कि इस परीक्षा में जिस तरह से पेपर लीक के मामले सामने आए और इसकी केस डायरी में पुष्टि भी हुई. उसके बाद भी यदि सरकार इसे न्यायादेश का बहाना बनाकर रद्द नहीं कर रही है, वह बहुत ही अनुचित है.

उन्होंने कहा कि झारखंड हाईकोर्ट ने इस मामले में 6 महीने के अंदर जांच पूरी करने को कहा था. जिसका समय जून में ही समाप्त हो चुका है और इस संबंध में न्यायालय के समक्ष कोई भी शपथपत्र समय अवधि बढाने को लेकर नहीं दाखिल किया है. ऐसे में छात्र कंटेम्प्ट करने के लिए तैयार हैं मगर हमने उन्हें रोक दिया है.

सरकार की भूमिका पर पूर्व महाधिवक्ता ने खड़े किए सवाल

पूर्व महाधिवक्ता अजित कुमार ने कहा कि सरकार JSSC CGL कि परीक्षा पर छात्रों के कई सवाल है. ऐसे में आखिर कोर्ट के आदेश में क्या था और क्या परीक्षा रद्द की जा सकती है या नहीं. उन्होंने कहा कि CGL की परीक्षा 2023 में भी हुई थी जिसमें खबर आई थी की परीक्षा का पेपर लीक हुआ और परीक्षा रद्द कर दी गई. इसके बाद 2024 में परीक्षा ली गई. लेकिन इस परीक्षा के भी प्रश्न पत्र के सभी जवाब दो दिन पहले मिले.

इस बार पूरा प्रश्न छात्रों के पास नहीं पहुंचा. इसमें ऐसा जवाब का पत्र मिला जिसमें उदहारण के तौर पर जवाब का सभी विकल्प हटा दिया गया, सिर्फ एक सही जवाब का दिया गया था. उन्होंने बताया कि परीक्षा शुरु होने से पहले नेपाल में एक कैंप चलाया जा रहा था. जहां छात्रों को उत्तर याद कराये जा रहे थे आखिर में इस मामले में कोर्ट ने संज्ञान लिया और फिर जांच शुरु हुई. जिस जांच में यह बात सामने आई की छात्र खुद बता रहा था कि 120 जवाब रटवाया गया जो परीक्षा के सभी जवाब वही मिले भी थे.

उन्होंने कहा कि नेपाल के बाद बंगाल के नयामातपुर में छात्रों को प्रश्नों का उत्तर याद कराया गया. मामला बढ़ने पर सीआईडी को छात्रों ने कई साक्ष्य दिया. जिसमें यह बात इशारा कर रही थी कि परीक्षा में खेल हुआ है लेकिन राज्य सरकार हर बार कोर्ट में रिजल्ट स्टे हटाने के लिए अलग अलग दलील देती थी जबकि केस डायरी में सभी साक्ष्य मौजूद थे.

इस बीच शपथ पत्र के जरिए कोर्ट में साक्ष्य को छुपाया गया और कोर्ट को बताया गया की पेपर लीक का कोई मामला नहीं है. कोर्ट में CID और सरकार ने बताया कि बरामद दस्तावेज एक गेस पेपर है छात्रों ने खुद से गेस किया है. राज्य सरकार के आग्रह पर कोर्ट ने भी यह मान लिया कि यह पेपर लीक बड़े पैमाने पर नहीं हुआ और रिजल्ट प्रकाशित पर लगे रोक को हटा दिया.

अजित कुमार ने इस मामले में JSSC CGL के केस डायरी का जिक्र करते हुए कहा कि इसमें अनुसंधान कर्ता ने खुद बताया कि एक व्यक्ति खुद 28 कैंडिडेट्स को पटना के रास्ते नेपाल पहुंचाया. जिसमें बताया गया कि 8 लाख रूपये मिले है और औरंगाबाद के एक बैंक खाते में पैसा भेजा गया. इस परीक्षा में 135 प्रश्न में से 120 मैच कर गए. यह बातें खुद केस डायरी में दर्ज है.

उन्होंने कहा कि कोर्ट ने परीक्षा में गड़बड़ी की जाँच 6 माह में पूरा करने का निर्देश दिया था जबकि इस केस को पूरा नहीं किया गया. कोर्ट ने साफ किया था की इस जाँच को पूरा कर अगर केस में पेपर लीक का मामला सामने आता है तो उसपर परीक्षा को रद्द किया जा सकता है लेकिन राज्य सरकार इसे छिपाने की कोशिश की है.

उन्होंने बताया कि परीक्षा में गड़बड़ी के बावजूद सरकार इसपर निर्णय नहीं ले रही है. उन्होंने पूछा कि JSSC और JPSC कैसे काम कर रही है. इनकी नियमवाली कैसे बनाई जा रही है उसका एक उदाहरण उन्होंने सहायक आचार्य परीक्षा का दिया जिसपर कोर्ट में सुनवाई चल रही है.

उन्होंने बताया कि देश में बीएड की दो वर्ष की डिग्री होती है. 2014 के बाद इसमें बदलाव हुआ है. इस बीच जब झारखंड में शिक्षक की नौकरी के लिए विज्ञापन निकाला गया तो उसमें लिखा गया की B.Ed की एक साल की डिग्री ही ली जाएगी यानी दो साल वाले इस में आवेदन भी नहीं कर सकते है. इस नियुक्ति से यह साबित हो रहा है कि राज्य सरकार जान बुझकर नियुक्ति को लटकाने की कोशिश की जा रही है.

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