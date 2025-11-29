पूर्व MLA राजेश गुप्ता BJP में शामिल, 'AAP' से पराए हुए विधायकों की लंबी है फेहरिस्त, जानिए वजह
वजीरपुर के पूर्व आम आदमी पार्टी के विधायक राजेश गुप्ता भाजपा में शामिल हो गए.
Published : November 29, 2025 at 7:34 PM IST
नई दिल्ली: आम आदमी पार्टी के वज़ीरपुर से दो बार विधायक रहे राजेश गुप्ता पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देकर बीजेपी में शामिल हो गए. दिल्ली में आम आदमी पार्टी के लिए अब यह कोई नई बात नहीं है, यह घटनाक्रम एक बार फिर उस लंबी फेहरिस्त की याद दिलाता है, जिसमें कई मौजूदा या निवर्तमान विधायकों ने अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाले दल से नाता तोड़ लिया.
आम आदमी पार्टी ने वर्ष 2015 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में ऐतिहासिक जीत दर्ज करते हुए 70 में से 67 सीटों पर कब्जा किया था, जो पार्टी के लिए एक स्वर्ण युग था. हालांकि, वर्षों के दौरान, टिकट वितरण, आंतरिक मतभेद और पार्टी के कथित वैचारिक विचलन को लेकर कई विधायकों ने अपनी राह बदल ली. राजेश गुप्ता के इस्तीफे से ठीक पहले, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 से पहले बड़े पैमाने पर इस्तीफे हुए थे.
राजेश गुप्ता के पहले जिन विधायकों ने आम आदमी पार्टी का साथ छोड़ा, उनमें सबसे बड़ा समूह 2025 के विधानसभा चुनावों से ठीक पहले, जनवरी 2025 के अंत में सामने आया, जब टिकट कटने से नाराज आठ विधायकों ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया. यह सामूहिक इस्तीफा "आप" के लिए सबसे बड़ा आंतरिक संकट था, जो चुनाव से ठीक पहले हुआ. इन सभी विधायकों ने अपनी नाराजगी को सार्वजनिक किया और लगभग सभी ने बीजेपी का दामन थाम लिया, जिससे विपक्ष को "आप" पर अवसरवादी राजनीति और आंतरिक कलह का आरोप लगाने का मौका मिला.
हमारे साथी राजेश गुप्ता जी अशोक विहार उपचुनाव में अपनी पत्नी के लिए काउन्सलर का टिकट माँग रहे थे। नाराज़ होकर पार्टी छोड़ दी। हमारी शुभकामनाएँ । pic.twitter.com/Ulaoblcm7O— Saurabh Bharadwaj (@Saurabh_MLAgk) November 29, 2025
अन्य विधायक जिन्होंने समय-समय पर पार्टी छोड़ी
उपरोक्त 8 विधायकों के अलावा, कुछ अन्य प्रमुख विधायक और संस्थापक नेता भी रहे हैं, जिन्होंने अलग-अलग समय पर पार्टी छोड़ी या जिनके साथ पार्टी का टकराव हुआ था. इसमें धर्मेंद्र सिंह लाकड़ा (धर्मपाल लाकड़ा) जो मुंडका से विधायक (2015-2020) रहे थे, हालांकि वह 2020 में फिर से आप के टिकट पर चुने गए. इसी साल 8 आप विधायकों के अलावा, कुछ अन्य प्रमुख विधायक और कैबिनेट मंत्री भी थे जिन्होंने अलग-अलग समय पर पार्टी छोड़ी. इसमें राजकुमार आनंद पटेल नगर से विधायक और दिल्ली सरकार में मंत्री (2020-2024) भी शामिल हैं. उन्होंने 2024 में मंत्री पद और विधायक पद से इस्तीफा देकर आप छोड़ी और बाद में बीजेपी में शामिल हो गए. इसी तरह कैलाश गहलोत, राजेंद्र पाल गौतम, सीलमपुर से विधायक अब्दुल रहमान (2020-2025) जो टिकट कटने से नाराज होकर इन्होंने भी पार्टी छोड़ दी और कांग्रेस के उम्मीदवार बन गए थे.
इस्तीफों के पीछे की मुख्य वजहें
आम आदमी पार्टी के विधायकों के बार-बार पार्टी छोड़ने की घटनाओं के पीछे कुछ मुख्य वजहें सामने आई हैं. मसलन टिकट काटा जाना, यह सबसे बड़ा और तात्कालिक कारण रहा है. जनवरी 2025 में इस्तीफा देने वाले सभी 8 विधायकों को आगामी विधानसभा चुनाव के लिए टिकट नहीं मिला था. पार्टी ने इन विधायकों के टिकट काटने का कारण जनता के बीच उनकी अनुपलब्धता और खराब प्रदर्शन को बताया, जबकि विधायकों ने इसे अन्याय और भ्रष्टाचार का परिणाम बताया.
दूसरा वैचारिक अलगाव और भ्रष्टाचार के आरोप, कई विधायकों ने अपने इस्तीफे में स्पष्ट रूप से कहा कि आम आदमी पार्टी अपने मूल सिद्धांतों, खासकर ईमानदारी और भ्रष्टाचार मुक्त राजनीति के वादे से भटक गई है. उनका आरोप था कि पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में 'भ्रष्टाचार' पनप रहा है. प्रशांत भूषण और योगेन्द्र यादव जैसे वरिष्ठ नेताओं के निष्कासन के पीछे भी आंतरिक लोकतंत्र की कमी और 'एक व्यक्ति-केंद्रित' पार्टी चलाने के आरोप थे। कई असंतुष्ट विधायकों ने भी इसी तरह के आरोप दोहराए हैं. चुनाव से ठीक पहले पार्टी छोड़ने और तुरंत दूसरी पार्टी खासकर बीजेपी में शामिल होने के इस चलन को 'आप' नेताओं ने राजनीतिक अवसरवाद करार दिया. उनका तर्क था कि ये विधायक केवल सत्ता की राजनीति के लिए पार्टी में थे.
AAP से इस साल अब तक इन नेताओं ने छोड़ा साथ
- राजेश ऋषि (जनकपुरी)
- भावना गौड़ (पालम)
- नरेश यादव (मेहरौली)
- रोहित मेहरोलिया (त्रिलोकपुरी)
- मदन लाल (कस्तूरबा नगर)
- बी एस जून (भूपेंद्र सिंह जून) (बिजवासन)
- पवन शर्मा (आदर्श नगर)
- गिरीश सोनी (मादीपुर)
- राजेश गुप्ता (वजीरपुर)
