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प्रदेश BJP SC मोर्चा की 47 सदस्यीय टीम घोषित, नए चेहरों को बड़ा मौका

प्रदेश भाजपा में टीम गठित होने लगी है. SC मोर्चा ने 47 नामों की जंबो सूची जारी की है.

BJP Scheduled Caste Morcha
भाजपा एससी मोर्चा की कार्यकारिणी गठित (ETV Bharat Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : March 26, 2026 at 9:12 AM IST

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जयपुर: लंबे इंतजार के बाद राजस्थान भाजपा में संगठनात्मक विस्तार की प्रक्रिया तेज हो गई है. भारतीय जनता पार्टी के SC मोर्चा की नई टीम का ऐलान कर दिया गया है. प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ के निर्देश पर SC मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष निहालचंद मेघवाल ने देर रात 47 पदाधिकारियों की जंबो सूची जारी की. नई टीम में अनुभव और युवा ऊर्जा का संतुलन देखने को मिला है. मोर्चा में 8 प्रदेश उपाध्यक्ष, 3 महामंत्री, 8 मंत्री सहित कुल 47 पदों पर नियुक्तियां की गई हैं.

नए चेहरों को बड़ा मौका: संगठन ने इस बार नए चेहरों को मौका देकर भविष्य की रणनीति के स्पष्ट संकेत दिए हैं. इस सूची में जयपुर, अलवर, उदयपुर और भरतपुर समेत कई जिलों को प्रतिनिधित्व दिया गया है, जिससे क्षेत्रीय संतुलन साधने की कोशिश की गई है. इस नई टीम के गठन के साथ ही संगठन विस्तार को गति मिलेगी और आगामी चुनावों की तैयारियों को भी मजबूती मिलेगी. यह नई टीम न सिर्फ संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करेगी, बल्कि SC वर्ग में भाजपा की पकड़ को और सुदृढ़ करने में अहम भूमिका निभाएगी.

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इनको मिला मौका:

प्रदेश उपाध्यक्ष: मुकेश किराड़, रामकिशन वर्मा, बी.एल. नवल, संजय चंदेल, अंजू जाटव, सुरेश सिंदल, अतर सिंह पगारिया, सुरेश बैरवा.

  • महामंत्री: ओम प्रकाश जोदिया, राजेश रायपुरिया, डॉ. मुकेश गर्ग.
  • प्रदेश मंत्री: सीताराम लुगरिया, घुरेंद्र मेघवाल, आशा बैरवा, कंचन सोरल, डॉ. मनीप पहाड़िया, रामराज बलाई, राकेश पंवार, रोशन मेघवंशी.
  • कोषाध्यक्ष: धर्मराज मेघवाल (प्रदेश कोषाध्यक्ष), सुरेश मालवीय (प्रदेश सह कोषाध्यक्ष).
  • कार्यालय प्रभारी: राजपाल सामरिया, प्रदीप मुंडोतिया.
  • प्रवक्ता: बाबूलाल दातोनिया, भजनलाल रोलन, मेघाराम परमार, उम्मेद इणखिया, प्रकाश मेघवाल, मनिंदर सिंह लवी, बाबूलाल कुलदीप, हेमराज गगवाल, राकेश बिदावल, ललिता बैरवा, बाबूलाल वर्मा, नरसी किराड़.
  • मीडिया प्रभारी: अभिषेक बिलोनिया, देवानंद परम.
  • प्रशिक्षण प्रभारी: सोहनलाल सुलनिया (प्रभारी), सुरेंद्र पंवार (सह प्रभारी).
  • आईटी प्रभारी: गौरव गढ़वाल (प्रभारी), लक्ष्मण नूनीवाल (सह प्रभारी).
  • सोशल मीडिया प्रभारी: हेमराज खींची (प्रभारी), महेंद्र मेघवंशी (सह प्रभारी).
  • नीति एवं शोध प्रभारी: नरेश कनोजिया (सह प्रमुख), मगन कोली (सह प्रमुख).
  • मन की बात संयोजक: रामावतार कुलदीप (संयोजक), महावीर मेरोठा (सह संयोजक).

(SC मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष निहालचंद मेघवाल की ओर से जारी सूची के अनुसार)

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