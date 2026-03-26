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प्रदेश BJP SC मोर्चा की 47 सदस्यीय टीम घोषित, नए चेहरों को बड़ा मौका

जयपुर: लंबे इंतजार के बाद राजस्थान भाजपा में संगठनात्मक विस्तार की प्रक्रिया तेज हो गई है. भारतीय जनता पार्टी के SC मोर्चा की नई टीम का ऐलान कर दिया गया है. प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ के निर्देश पर SC मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष निहालचंद मेघवाल ने देर रात 47 पदाधिकारियों की जंबो सूची जारी की. नई टीम में अनुभव और युवा ऊर्जा का संतुलन देखने को मिला है. मोर्चा में 8 प्रदेश उपाध्यक्ष, 3 महामंत्री, 8 मंत्री सहित कुल 47 पदों पर नियुक्तियां की गई हैं.

नए चेहरों को बड़ा मौका: संगठन ने इस बार नए चेहरों को मौका देकर भविष्य की रणनीति के स्पष्ट संकेत दिए हैं. इस सूची में जयपुर, अलवर, उदयपुर और भरतपुर समेत कई जिलों को प्रतिनिधित्व दिया गया है, जिससे क्षेत्रीय संतुलन साधने की कोशिश की गई है. इस नई टीम के गठन के साथ ही संगठन विस्तार को गति मिलेगी और आगामी चुनावों की तैयारियों को भी मजबूती मिलेगी. यह नई टीम न सिर्फ संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करेगी, बल्कि SC वर्ग में भाजपा की पकड़ को और सुदृढ़ करने में अहम भूमिका निभाएगी.