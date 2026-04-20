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कांग्रेस कमेटी के गठन में देरी! प्रदेश अध्यक्ष ने कहा- प्रभारी के राजू कर रहे नामों की स्क्रूटनी

झारखंड प्रदेश की नई कांग्रेस कमेटी के गठन में अभी और समय लगेगा.

formation of new Congress Committee for state of Jharkhand will take more time
कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : April 20, 2026 at 8:14 PM IST

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रांची: 16 अगस्त 2024 को झारखंड राजेश ठाकुर की जगह कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश बनाए गए. लेकिन अभी 20 महीने में पार्टी की नई कमेटी नहीं बना पाए हैं.

वर्तमान में पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर के समय की बनी कांग्रेस प्रदेश कमेटी से ही अभी तक वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष काम चला रहे हैं. पिछले सप्ताह नई प्रदेश कमेटी के सदस्यों के लिए संभावित लोगों की सूची लेकर प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश, कांग्रेस ओबीसी विभाग के चेयरमैन अभिलाष साहू दिल्ली गए थे.

ऐसे में तब उम्मीद बंधी थी कि अब जल्द प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नाम तय हो जाएंगे. अब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के एक बयान ने इस ओर इशारा किया है कि अभी प्रदेश की नई कांग्रेस कमेटी के गठन में और देर हो सकती है. आज सोमवार को मीडियाकर्मियों से बातचीत में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो ने कहा कि उन्होंने संभावित प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नए पदाधिकारियों के संभावित सूची प्रदेश प्रभारी और आलाकमान को सौंप दी है.

केशव महतो कमलेश ने कहा कि नए प्रदेश पदाधिकारियों के एक एक नाम की सभी बिंदुओं पर प्रदेश प्रभारी खुद स्क्रूटनी कर रहे हैं. जिन लोगों का नाम जेपीसीसी की नई कमेटी के लिए नाम अनुशंसित है उनका पार्टी में योगदान, जातीय एवं सामाजिक समीकरण, पार्टी के प्रति उनकी निष्ठा सहित तमाम मानकों पर एक एक नाम को परखा जा रहा है.

कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का बयान (ETV Bharat)

एक सवाल के जवाब में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि जेपीसीसी में जगह पाने के लिए सिर्फ जातीय समीकरण ही एक पैमाना नहीं है. कांग्रेस के कई अधिवेशनों में जो फैसला हुआ है कि हमें एससी, एसटी, ओबीसी, महिला और युवा को कमेटी में 50% भागीदारी सुनिश्चित करना है. ऐसे में यह बहुत जरूरी है कि एक-एक नाम को लेकर पूरी गंभीरता से स्क्रूटेनी की जाए.

नई प्रदेश कांग्रेस कमेटी की जल्द घोषणा हो जाने की उम्मीद जताते हुए उन्होंने में कहा कि कांग्रेस के झारखंड प्रदेश प्रभारी सभी नामों की छानबीन कर रहे हैं. जिन्हें प्रदेश कमेटी में जगह दी जाएगी, उनका राजनीतिक अनुभव क्या है, किस वर्ग से आते हैं और पार्टी के प्रति उनका समर्पण क्या है, इस सब बातों की स्क्रूटनी कर रहे हैं.

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने कहा कि हम लोगों ने टेबल पर बैठकर नए प्रदेश कमेटी के लिए नाम तय नहीं किए हैं. बल्कि सोशल मीडिया सर्च इंजन फॉर्म के माध्यम से फॉर्म मंगवाया गया और पूरी डिटेल के साथ ऐसी कोशिश की है कि एक अनुभवी और सशक्त टीम बने. कई राज्यों में चुनाव की वजह से अभी कुछ देर हो रही है. लेकिन चुनाव के बाद बहुत जल्द ही नई कमेटी घोषित कर दी जाएगी. हमने सभी तथ्यों को आलाकमान के सामने रख दिया है,

क्या नई प्रदेश कमेटी में जाति देखकर नेताओं को जगह मिलेगी. इस सवाल के जवाब में केशव महतो कमलेश ने कहा कि सिर्फ जाति नहीं बल्कि सभी पहलुओं को देखा जा रहा है. जिससे भारतीय कांग्रेस के संविधान में एससी एसटी ओबीसी को 50% आरक्षण देने का जो प्रावधान है उसको पूरा करना है.

केशव महतो कमलेश ने कहा कि समाज के हर वर्ग का प्रतिनिधि कांग्रेस प्रदेश कमेटी में हो, इसकी कोशिश की जा रही है. एससी, एसटी, ओबीसी, महिलाओं, युवाओं, एनएसयूआई, महिला कांग्रेस, ओबीसी विभाग में अपनी अहम भूमिका निभाने वाले लोग को प्रदेश कमेटी में जगह मिलेगी. कई राज्यों में प्रदेश अध्यक्ष आए और चले गए लेकिन अपनी कमेटी नहीं बना पाए हम लोग तो उसके बहुत करीब पहुंच चुके हैं.

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