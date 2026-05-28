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साइबर अपराध पर लगाम लगाने की कवायद, सीएस पहुंचे पुलिस मुख्यालय, साइबर क्राइम कॉल सेंटर पर सुनी कॉल

जयपुर: प्रदेश में लगातार बढ़ते साइबर अपराध के मामलों पर लगाम लगाने के लिए राजस्थान साइबर क्राइम को-ऑर्डिनेशन सेंटर (R4C) का गठन किया गया है. इसे ऑपरेशनल मोड में लाने की कवायद तेज हो गई है. इसी कड़ी में मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास गुरुवार को पुलिस मुख्यालय पहुंचे. उन्होंने साइबर अपराध नियंत्रण और साइबर हेल्पलाइन 1930 की कार्यप्रणाली को लेकर उच्चस्तरीय बैठक ली. इस दौरान डीजीपी राजीव शर्मा ने मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास और अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) भास्कर ए.सावंत का स्वागत किया. मुख्य सचिव करीब ढाई घंटे तक पुलिस मुख्यालय रहे और साइबर क्राइम सेल की संरचना, कार्यविधि और साइबर हेल्पलाइन 1930 के क्रियान्वयन की समीक्षा की. उन्होंने अधिकारियों को कई सुझाव दिए. साथ ही राज्य सरकार की ओर से पुलिस को हरसंभव सहयोग का आश्वासन भी दिया.

मुख्य सचिव ने साइबर क्राइम हेल्पलाइन 1930 के संचालन, कॉल रिस्पॉन्स सिस्टम और साइबर अपराधों की जांच प्रक्रिया की विस्तार से समीक्षा की. उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि हेल्पलाइन 1930 को और अधिक सुदृढ़ व प्रभावी बनाया जाए. इसके लिए अगले 30 दिन में विस्तृत पॉलिसी प्लान के इम्प्लीमेंटेशन का लक्ष्य निर्धारित कर कार्रवाई की जाए. इस दौरान मुख्य सचिव ने पुलिस मुख्यालय में साइबर अपराधों के लिए स्थापित कॉल सेंटर का भी निरीक्षण किया और कई लाइव कॉल्स को सुना.

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