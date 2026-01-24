ETV Bharat / state

लखनऊ में राष्ट्र प्रेरणा स्थल पर दिखी उत्तर प्रदेश के उत्सव की सतरंगी छटा

संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने कहा कि यूपी दिवस में सांस्कृतिक कार्यक्रमों के जरिए हम उत्तर प्रदेश को एक धारा में ला रहे हैं.

Photo Credit: ETV Bharat
उत्कृष्ट योगदान देने वाली पांच हस्तियों को सम्मानित किया गया. (Photo Credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : January 24, 2026 at 10:10 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

लखनऊ: सुबह की हल्की धूप के बीच शनिवार को राष्ट्र प्रेरणा स्थल का पूरा परिसर ही उत्तर प्रदेश के रंग में रंगा नजर आया. ढोलक की थाप, शहनाई की मधुर स्वर लहरियां और लोकगीतों की मिठास के बीच उत्तर प्रदेश दिवस-2026 का जनोत्सव केवल एक औपचारिक कार्यक्रम नहीं, बल्कि राज्य की आत्मा को महसूस कराने वाला उत्सव बनकर सामने आया.

परिसर में कदम रखते ही चारों ओर सजी लोकचित्रों की प्रदर्शनी और रंग बिरंगे परिधानों में सजे कलाकार ध्यान खींचते रहे. हर दृश्य उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विविधता की कहानी कह रहा था. कहीं ब्रज की होली की झलक दिखी.

Photo Credit: ETV Bharat
अवध की ग्रामीण संस्कृति, पारंपरिक हस्तशिल्प और लोकनृत्यों की झलक (Photo Credit: ETV Bharat)

वहीं पूर्वांचल की लोकनृत्य शैली ने दर्शकों को थिरकने पर मजबूर कर दिया. बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक, हर चेहरे पर उत्साह और अपने प्रदेश को लेकर गर्व साफ झलक रहा था.

एक जनपद एक व्यंजन योजना के स्टॉल पर भीड़: कार्यक्रम स्थल पर सबसे अधिक भीड़ एक जनपद एक व्यंजन योजना के स्टॉल पर दिखाई दी. आगरा के पेठे की मिठास, मथुरा के पेड़ों की खुशबू, बनारस की ठंडाई और पान की पारंपरिक महक, चंदौली के काले चावल से बने व्यंजन, इन सभी ने यूपी की सांस्कृतिक पहचान को एक ही थाली में सजा दिया. लोग न केवल इन व्यंजनों का स्वाद ले रहे थे, बल्कि अपने अपने जनपद से जुड़ी स्मृतियों और पहचान को भी साझा कर रहे थे.

Photo Credit: ETV Bharat
एक जनपद-एक व्यंजन की शुरुआत की गयी. (Photo Credit: ETV Bharat)

प्रस्तुतियों ने पूरे माहौल को बनाए रखा जीवंत: लोक कलाकारों की प्रस्तुतियों ने पूरे माहौल को जीवंत बनाए रखा. कठपुतली नृत्य में लोककथाएं जैसे सजीव हो उठीं. रामायण के पात्रों के स्वांग ने श्रद्धा और मनोरंजन को एक साथ जोड़ दिया. हर प्रस्तुति के बाद तालियों की गूंज यह बताती रही कि यह उत्सव केवल देखने का नहीं, महसूस करने का अनुभव है.

Photo Credit: ETV Bharat
राष्ट्र प्रेरणा स्थल पर एक 'कला गांव' बनाया गया है. (Photo Credit: ETV Bharat)

वहीं दूसरी ओर, विभिन्न विभागों की प्रदर्शनियों के माध्यम से उत्तर प्रदेश की विकास यात्रा भी साफ नजर आई. यह परंपरा और प्रगति का ऐसा संगम था, जहां एक ओर विरासत को संजोया जा रहा था, तो दूसरी ओर भविष्य की दिशा भी स्पष्ट दिखाई दे रही थी.

Photo Credit: ETV Bharat
उत्तर प्रदेश की विकास यात्रा पर आधारित विशेष प्रदर्शनियां लगाई गई हैं. (Photo Credit: ETV Bharat)

हर जिले में मानाया जा रहा यूपी दिवस: तीन दिनों तक चलने वाला यह आयोजन राजधानी तक सीमित नहीं है. प्रदेश के हर जिले में इसी भाव और उत्साह के साथ यूपी दिवस मनाया जा रहा है.यूपी दिवस-2026 ने यह साफ संदेश दिया है कि उत्तर प्रदेश केवल आंकड़ों और योजनाओं को धरातल पर उतारने वाला राज्य ही नहीं है.

Photo Credit: ETV Bharat
तीन दिवसीय राज्य-स्तरीय समारोह 24 जनवरी से 26 जनवरी, 2026 तक चलेगा. (Photo Credit: ETV Bharat)

यह संस्कृति, संवेदना और सामूहिक गर्व से जुड़ा हुआ जनप्रदेश है, जहां उत्सव भी नीति बन जाता है और परंपरा भी विकास का हिस्सा बनकर आगे बढ़ती है. संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने कहा कि यूपी दिवस के प्रोग्राम पूरे उत्तर प्रदेश को एक जगह केंद्रित कर रहे हैं.

Photo Credit: ETV Bharat
सरदार पटेल औद्योगिक क्षेत्र योजना की शुरुआत हुई. (Photo Credit: ETV Bharat)

वन जिला वन क्यूज़ीन कि हमारी नई योजना का यहां प्रदर्शन बहुत सराहा जा रहा है इसके अलावा सांस्कृतिक कार्यक्रमों के जरिए हम उत्तर प्रदेश को एक धारा में ला रहे हैं.

यह भी पढ़ें- मिर्जापुर में जिम धर्मांतरण केस; मुख्य आरोपी इमरान दिल्ली एयरपोर्ट पर गिरफ्तार, दुबई भागने की फिराक में था

TAGGED:

COLOURFUL HUES OF CELEBRATION
RASHTRA PRERNA STHAL IN LUCKNOW
CULTURE MINISTER JAIVEER SINGH
UP FORMATION DAY PROGRAMS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.