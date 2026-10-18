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शारदीय नवरात्रि का आज आठवां दिन: महाष्टमी पर मां दुर्गे की महागौरी स्वरूप की हुई पूजा, खोइचा भरने मंदिरों में उमड़ी भीड़

मां दुर्गा की प्रतिमा. ( फोटो-ईटीवी भारत )

रांची: शारदीय नवरात्रि में आज रांची में मां दुर्गे के आठवें स्वरूप मां महागौरी की विधि-विधान से पूजा हुई. रांची के दुर्गा मंदिरों में मां का पिंडी स्वरूप की पूजा सुबह से ही चुनरी और खोइचा भर कर की जा रही है. राजधानी रांची के अरगोड़ा, किशोरगंज, डोरंडा, धुर्वा, रातू रोड, बरियातू मेडिकल चौक, अशोकनगर सहित सभी देवी मंदिरों में सुबह से ही भक्त मां की आराधना में लीन रहे और पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया.

राजधानी रांची के दुर्गा पूजा पंडालों में भी आज मां दुर्गे के आठवें रूप की पूजा अर्चना हुई. महाअष्टमी के दिन आज दिन में भी पूजा पंडालों में श्रद्धालुओं की खासी भीड़ देखी जा रही है. रांची के अरगोड़ा चौक स्थित अति प्राचीन दुर्गा मंदिर में आज महाष्टमी का उपवास रखी महिलाएं धूप, नारियल, फल, दीप, चुनरी और खोइचा भर कर देवी मां से सर्वमंगल की कामना की. इस दौरान पूरा मंदिर परिसर ढाक, ढोल और नगाड़े की ध्वनि से गुंजायमान रहा.