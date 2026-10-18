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शारदीय नवरात्रि का आज आठवां दिन: महाष्टमी पर मां दुर्गे की महागौरी स्वरूप की हुई पूजा, खोइचा भरने मंदिरों में उमड़ी भीड़

रांची में दुर्गा पूजा की धूम है. आज मां दुर्गा के आठवें स्वरूप मां महागौरी की पूजा की गई. रिपोर्ट-उपेंद्र कुमार

Sharadiya Navratri 2026
मां दुर्गा की प्रतिमा. (फोटो-ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : October 18, 2026 at 7:02 PM IST

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रांची: शारदीय नवरात्रि में आज रांची में मां दुर्गे के आठवें स्वरूप मां महागौरी की विधि-विधान से पूजा हुई. रांची के दुर्गा मंदिरों में मां का पिंडी स्वरूप की पूजा सुबह से ही चुनरी और खोइचा भर कर की जा रही है. राजधानी रांची के अरगोड़ा, किशोरगंज, डोरंडा, धुर्वा, रातू रोड, बरियातू मेडिकल चौक, अशोकनगर सहित सभी देवी मंदिरों में सुबह से ही भक्त मां की आराधना में लीन रहे और पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया.

राजधानी रांची के दुर्गा पूजा पंडालों में भी आज मां दुर्गे के आठवें रूप की पूजा अर्चना हुई. महाअष्टमी के दिन आज दिन में भी पूजा पंडालों में श्रद्धालुओं की खासी भीड़ देखी जा रही है. रांची के अरगोड़ा चौक स्थित अति प्राचीन दुर्गा मंदिर में आज महाष्टमी का उपवास रखी महिलाएं धूप, नारियल, फल, दीप, चुनरी और खोइचा भर कर देवी मां से सर्वमंगल की कामना की. इस दौरान पूरा मंदिर परिसर ढाक, ढोल और नगाड़े की ध्वनि से गुंजायमान रहा.

रांची में दुर्गा मंदिरों और पूजा पंडालों में श्रद्धालुओं की भीड़ (वीडियो-ईटीवी भारत)

कल सुबह 07:44 बजे संधि के 15 मिनट बाद महानवमी

रांची के हरमू के रहने वाले पंडित अविनाश शास्त्री ने बताया कि आज रविवार की सुबह 06:00 बजे से महाष्टमी प्रारंभ हो चुका है, जो कल यानी सोमवार सुबह 07:44 बजे तक विद्यमान रहेगा. उसके बाद "महाअष्टमी" व "महानवमी" की संधि के बाद प्रातः 08:00 बजे से महानवमी शुरू हो जाएगा. उन्होंने कहा कि जो भी भक्त आज महाष्टमी का उपवास कर रहे हैं वह अपना 'पारण' सोमवार की सुबह 08:00 बजे या उसके बाद करेंगे.

Sharadiya Navratri 2026
मां का पिंडी स्वरूप की पूजा करते श्रद्धालु. (फोटो-ईटीवी भारत)

पंडित अविनाश शास्त्री ने बताया कि आज रात महानिशा की पूजा होगी. हिन्दू पंचांग के जानकारों के अनुसार शारदीय नवरात्र का हर दिन बेहद खास होता है और इन नौ दिनों में मां की आराधना करने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती है, लेकिन इन नौ दिनों में भी महाष्टमी और महानवमी का खास महत्व होता है.

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मां का पिंडी स्वरूप की पूजा करते श्रद्धालु. (फोटो-ईटीवी भारत)

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रांची में दुर्गा पूजा
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