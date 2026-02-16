ETV Bharat / state

अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग को घेरा, कहा- अज्ञात लोगों के नाम से दिए जा रहे हैं फॉर्म-7

पिछड़े वर्ग के लोगों के नाम हटाए जा रहे: समाजवादी पार्टी के पास अलग-अलग विधानसभा क्षेत्रों से जुड़े ऐसे दस्तावेज मौजूद हैं, जिनसे साफ होता है कि फॉर्म-7 के माध्यम से वोटरों के नाम हटाए जा रहे हैं, जिनमें अधिकांश पीडीए (पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक) वर्ग के हैं.

अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि बड़ी संख्या में फॉर्म-7 ऐसे लोगों से भरवाए जा रहे हैं, जो पढ़े-लिखे नहीं हैं. एक ही व्यक्ति के नाम से कई-कई फॉर्म जमा किए जा रहे हैं और जिन मतदाताओं के नाम सूची में हैं, उनके नाम कटवाने की साजिश की जा रही है.

लखनऊ: अखिलेश यादव ने सोमवार को लखनऊ स्थित समाजवादी पार्टी मुख्यालय में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए. उन्होंने कहा कि चुनावी प्रक्रिया में फॉर्म-7 का बड़े पैमाने पर दुरुपयोग किया जा रहा है और इसके जरिए विपक्षी वोटरों के नाम मतदाता सूची से कटवाए जा रहे हैं.

बीजेपी सरकार डरी हुई, पंचायत चुनाव नहीं करा रही: सपा अध्यक्ष ने कहा कि यह सब महंगाई, बेरोजगारी और उद्योगों के बंद होने जैसे मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए किया जा रहा है. महोबा की पानी टंकी भी जल जीवन मिशन के भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं कर पाई और गिर गई. सरकार डरी हुई है और इसी कारण पंचायत चुनाव नहीं करा रही है.

लोगों के वोट काटे जा रहे हैं: अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री के उस बयान को भी झूठा बताया, जिसमें कहा गया था कि फॉर्म-7 भरने वालों का सत्यापन किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि अज्ञात लोगों के नाम से फॉर्म-7 भरे जा रहे हैं और वोट काटे जा रहे हैं. समाजवादी पार्टी की मांग है कि जो भी व्यक्ति फॉर्म-7 भरे, उसका नाम, पता, मोबाइल नंबर और अन्य आवश्यक विवरण का अनिवार्य सत्यापन हो.

लोकतंत्र को कमजोर कर रही बीजेपी: सपा अध्यक्ष ने कहा कि एक भाजपा जिला पदाधिकारी ने बयान दिया था कि कन्नौज सहित कई जिलों में वोट कटवाए जाएंगे. बाबा साहब ने प्रत्येक नागरिक को ‘एक व्यक्ति, एक वोट’ का अधिकार दिया था, जिसे भाजपा कमजोर करने का काम कर रही है. उन्होंने गोंडा, कन्नौज, अयोध्या, फैजाबाद और बाराबंकी सहित कई जिलों का उल्लेख करते हुए दावा किया कि इन क्षेत्रों में फॉर्म-7 का दुरुपयोग हुआ है.

सपा प्रतिनिधिमंडल निर्वाचन अधिकारी से मिलेगा: अखिलेश यादव ने कहा कि पार्टी का प्रतिनिधिमंडल निर्वाचन अधिकारी से मुलाकात कर अपनी मांग रखेगा. यदि संतोषजनक कार्रवाई नहीं हुई, तो पार्टी अदालत का रुख भी करेगी. बाबागंज क्षेत्र में 100 से अधिक लोगों के वोट काटे गए. यहां तक कि पार्टी के बीएलए (बूथ लेवल एजेंट) का भी वोट काट दिया गया.

विधायक की पत्नी का वोट काटा गया: बिधूना विधानसभा क्षेत्र में बड़े पैमाने पर फॉर्म-7 का दुरुपयोग हुआ है। उन्होंने आरोप लगाया कि बलिया के सिकंदरपुर से विधायक जियाउद्दीन रिजवी की पत्नी का भी वोट काट दिया गया. 1 लाख 29 हजार वोट अज्ञात लोगों द्वारा दिए गए फॉर्म-7 के आधार पर कटवाए गए हैं.

उनके अनुसार 95 हजार वोटों में से लगभग 80 प्रतिशत पीडीए वर्ग के हैं. उन्होंने मांग की कि किस विधानसभा में और किसके द्वारा यह कार्रवाई की गई, इसकी पूरी जानकारी सार्वजनिक की जाए. अखिलेश यादव ने कहा, “डेटा झूठ नहीं बोलता। यह पीडीए के वोट की डकैती है."

