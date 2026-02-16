अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग को घेरा, कहा- अज्ञात लोगों के नाम से दिए जा रहे हैं फॉर्म-7
समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोमवार को कहा कि फॉर्म-7 अज्ञात लोगों के नाम से दिए जा रहे हैं.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : February 16, 2026 at 4:12 PM IST
लखनऊ: अखिलेश यादव ने सोमवार को लखनऊ स्थित समाजवादी पार्टी मुख्यालय में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए. उन्होंने कहा कि चुनावी प्रक्रिया में फॉर्म-7 का बड़े पैमाने पर दुरुपयोग किया जा रहा है और इसके जरिए विपक्षी वोटरों के नाम मतदाता सूची से कटवाए जा रहे हैं.
अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि बड़ी संख्या में फॉर्म-7 ऐसे लोगों से भरवाए जा रहे हैं, जो पढ़े-लिखे नहीं हैं. एक ही व्यक्ति के नाम से कई-कई फॉर्म जमा किए जा रहे हैं और जिन मतदाताओं के नाम सूची में हैं, उनके नाम कटवाने की साजिश की जा रही है.
" भारतीय जनता पार्टी की सीक्रेट बैठक में यह तय हुआ था कि हर लोकसभा में वोट कटवाया जाएगा जहां जहां समाजवादी पार्टी जीती है। उन्होंने हमारे नगर अध्यक्ष के नकली दस्तखत से हमारे ही वोटर का वोट कटवा दिया।"— Samajwadi Party (@samajwadiparty) February 16, 2026
- माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी pic.twitter.com/hrFCx0hdkE
पिछड़े वर्ग के लोगों के नाम हटाए जा रहे: समाजवादी पार्टी के पास अलग-अलग विधानसभा क्षेत्रों से जुड़े ऐसे दस्तावेज मौजूद हैं, जिनसे साफ होता है कि फॉर्म-7 के माध्यम से वोटरों के नाम हटाए जा रहे हैं, जिनमें अधिकांश पीडीए (पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक) वर्ग के हैं.
" उत्तर प्रदेश का चुनाव वो जीत नहीं रहे हैं इसलिए वोट कटवाने के माध्यम से वो हम सबको उलझाएं हुए हैं।"— Samajwadi Party (@samajwadiparty) February 16, 2026
- माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी pic.twitter.com/HzkTyAkN8E
बीजेपी सरकार डरी हुई, पंचायत चुनाव नहीं करा रही: सपा अध्यक्ष ने कहा कि यह सब महंगाई, बेरोजगारी और उद्योगों के बंद होने जैसे मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए किया जा रहा है. महोबा की पानी टंकी भी जल जीवन मिशन के भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं कर पाई और गिर गई. सरकार डरी हुई है और इसी कारण पंचायत चुनाव नहीं करा रही है.
" जब एक बूथ की एनालिसिस की, उसे और देखेंगे तो pda के लोगो को जो नोटिस मिला है वो है 76 परसेंट, उसमें 46 परसेंट यादव मुस्लिम हैं। सोचिए एक बूथ पर ऐसा है।"— Samajwadi Party (@samajwadiparty) February 16, 2026
- माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी pic.twitter.com/pNab9XviNp
लोगों के वोट काटे जा रहे हैं: अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री के उस बयान को भी झूठा बताया, जिसमें कहा गया था कि फॉर्म-7 भरने वालों का सत्यापन किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि अज्ञात लोगों के नाम से फॉर्म-7 भरे जा रहे हैं और वोट काटे जा रहे हैं. समाजवादी पार्टी की मांग है कि जो भी व्यक्ति फॉर्म-7 भरे, उसका नाम, पता, मोबाइल नंबर और अन्य आवश्यक विवरण का अनिवार्य सत्यापन हो.
" डेटा में साफ दिख रहा है कि pda के वोट की ही डकैती है। "— Samajwadi Party (@samajwadiparty) February 16, 2026
- माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी pic.twitter.com/630Uu0haWF
लोकतंत्र को कमजोर कर रही बीजेपी: सपा अध्यक्ष ने कहा कि एक भाजपा जिला पदाधिकारी ने बयान दिया था कि कन्नौज सहित कई जिलों में वोट कटवाए जाएंगे. बाबा साहब ने प्रत्येक नागरिक को ‘एक व्यक्ति, एक वोट’ का अधिकार दिया था, जिसे भाजपा कमजोर करने का काम कर रही है. उन्होंने गोंडा, कन्नौज, अयोध्या, फैजाबाद और बाराबंकी सहित कई जिलों का उल्लेख करते हुए दावा किया कि इन क्षेत्रों में फॉर्म-7 का दुरुपयोग हुआ है.
" जब sir की एक्सरसाइज हो गई तो फॉर्म 7 की जरूरत क्या है। यह सामंतवादी लोग हैं जो pda के वोट को बल्क में कटवा रहे हैं।"— Samajwadi Party (@samajwadiparty) February 16, 2026
- माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी pic.twitter.com/AFpVoMDYPQ
सपा प्रतिनिधिमंडल निर्वाचन अधिकारी से मिलेगा: अखिलेश यादव ने कहा कि पार्टी का प्रतिनिधिमंडल निर्वाचन अधिकारी से मुलाकात कर अपनी मांग रखेगा. यदि संतोषजनक कार्रवाई नहीं हुई, तो पार्टी अदालत का रुख भी करेगी. बाबागंज क्षेत्र में 100 से अधिक लोगों के वोट काटे गए. यहां तक कि पार्टी के बीएलए (बूथ लेवल एजेंट) का भी वोट काट दिया गया.
" मुख्यमंत्री बिष्ट जी न जाने कौनसे स्किल इंडिया की बात बता रहे थे।"— Samajwadi Party (@samajwadiparty) February 16, 2026
- माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी pic.twitter.com/zo70y1rPxo
विधायक की पत्नी का वोट काटा गया: बिधूना विधानसभा क्षेत्र में बड़े पैमाने पर फॉर्म-7 का दुरुपयोग हुआ है। उन्होंने आरोप लगाया कि बलिया के सिकंदरपुर से विधायक जियाउद्दीन रिजवी की पत्नी का भी वोट काट दिया गया. 1 लाख 29 हजार वोट अज्ञात लोगों द्वारा दिए गए फॉर्म-7 के आधार पर कटवाए गए हैं.
" इन्होंने न वंदे मातरम् आजादी के पहले गाया था, मुख्यमंत्री बिष्ट जी अपने लोगों से तो पूछ लें कि उनके अनरजिस्टर्ड संघी साथियों ने कब वंदे मातरम् गाया था, जब वो मुखबिरी में व्यस्त थे।"— Samajwadi Party (@samajwadiparty) February 16, 2026
- माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी pic.twitter.com/RKiaTY3eu0
उनके अनुसार 95 हजार वोटों में से लगभग 80 प्रतिशत पीडीए वर्ग के हैं. उन्होंने मांग की कि किस विधानसभा में और किसके द्वारा यह कार्रवाई की गई, इसकी पूरी जानकारी सार्वजनिक की जाए. अखिलेश यादव ने कहा, “डेटा झूठ नहीं बोलता। यह पीडीए के वोट की डकैती है."
यह भी पढ़ें- मुरादाबाद कोर्ट ने अभिनेत्री अमीषा पटेल के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया, जानें मामला